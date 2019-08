Llega a la isla de Tabarca con el Kontiki

Si aún no has ido este verano a la Isla de Tabarca, la única isla habitada de la Comunitat Valenciana, sólo tienes que acudir a la caseta de Cruceros Kontiki, que desde que se fundara en 1966 no ha dejado de llevar a gente a la isla desde Alicante para pasar una jornada en la que practicar deportes náuticos y degustar la gastronomía propia de esta zona, como el caldero tabarquino.

Cruceros Kontiki es la empresa pionera en transporte marítimo en la provincia, que se fundó en el año 1966 y gracias a su espíritu emprendedor inauguró la linea Alicante-Isla de Tabarca. Con la que cada año, miles de visitantes llegan y vuelven de la Isla.

Cruceros Kontiki te lleva y te trae de la Isla de Tabarca en el mismo día.

Durante este tiempo, Cruceros Kontiki nunca ha dejado de evolucionar, mejorando las prestaciones de su servicio. En la actualidad disponen de una flota de tres barcos, el último de ellos diseñado y construido recientemente en uno de los más prestigiosos y modernos astilleros de España.

Además, ofrece alquilar sus barcos para eventos privados, cumpleaños, fiestas o viajes en grupo.



Más información de Cruceros Kontiki

Avda. Tomás y Valiente, S/N, 03002, Alicante

Télf: 686 99 45 40