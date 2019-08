4 actividades de ocio y deporte para disfrutar del verano en Alicante

Todavía queda verano por delante para disfrutar de planes de ocio divertidos, náuticos y diferentes con los que crear momentos para el recuerdo con familiares y amigos. En la provincia de Alicante hay un sinfín de empresas deportivas, de ocio y náuticas en las que encontrar el plan perfecto para lo que queda de vacaciones. Y en el caso de no tenerlas, la menos desconectar de una manera única.

Teniendo el privilegio de la cercanía del mar, las actividades náuticas y acuáticas están en la parte alta de la lista de planes, aunque también están las propuestas para los que les gusta más tener los pies en la tierra y refugiarse con aire acondicionado. Empresas como Xcapate, Jet Dream Adventure o Cruceros Kontiki, brindan experiencias únicas en el Mediterráneo.



Si conducir una moto de agua está pendiente en tu lista de propósitos de este verano, Jet Dream Adventure te lo pone fácil. Con más de 30 años de experiencia, disponen de alquiler de motos de agua sin carnet y excuriones a la Isla de Tabarca con monitor (con clase teórica, práctica y brunch los viernes y domingos con la salida a la isla). Este verano, la adrenalida y diversión están aseguradas con Jet Dream Adventure. Nueva ubiciación en el puerto de Alicante, zona Volvo en el Marmarela con parking gratis.

LEER MÁS...



Si aún no has ido este verano a la Isla de Tabarca, la única isla habitada de la Comunitat Valenciana, sólo tienes que acudir a la caseta de Cruceros Kontiki, que desde que se fundara en 1966 no ha dejado de llevar a gente a la isla desde Alicante para pasar una jornada en la que practicar deportes náuticos y degustar la gastronomía propia de esta zona, como el caldero tabarquino.

LEER MÁS...



Si todavía no has experimentado la increíble sensación de conducir una moto de agua por la costa alicantina, Alijetset te lo pone fácil. Podrás recorrer El Campello, la Playa de San Juan, Cabo de las Huertas, Postiguet, Santa Pola y un sinfín de rincones insólitos. Dispones de varias rutas guiadas por monitores cualificados y con diferentes duraciones, desde 30 minutos hasta 2 horas.

Anímate y reserva la ruta que más te apetezca. ¡No necesitarás ningún carnet y además podrás alquilarla entre dos!

LEER MÁS...





Una habitación real llena de misterios y enigmas y 60 minutos para averiguar cómo escapar de allí XCAPATE es una alternativa de ocio diferente que puedes compartir en familia, con amigos, compañeros de trabajo o con tu pareja.



LEER MÁS...