¿Vas a viajar este verano en coche? 8 consejos para tener un viaje sobre ruedas

Son muchos los españoles que estas vacaciones deciden desplazarse con el coche y la seguridad del traslado es obligación de los conductores. Para ello, DriveK, líder europeo en la elección y configuración de vehículos nuevos, ha enumerado ocho consejos con los aspectos fundamentales a tener en cuenta antes de emprender la marcha sobre las cuatro ruedas este verano:



1. Si viajas con niños, presta especial atención a sus sillitas. Utilizar correctamente los sistemas de retención (sillitas, cinturones y adaptadores) es fundamental para garantizar la seguridad de los más pequeños dentro del coche.

Tal y como indican desde la DGT, los menores con altura igual o inferior a 1,35m deberán utilizar siempre un sistema de retención homologado y adaptado a su peso y estatura. Y es que, según la Ley de Tráfico Y Seguridad Vial en vigor, podrán llegar a inmovilizar el vehículo por no llevar a los niños correctamente sentados. La Dirección General de Tráfico recuerda que el uso de sistemas de retención infantil reduce en un 75% las muertes y en un 90% las lesiones.



2. Para transportar animales, garantiza su espacio vital. Aquellos que elijan viajar con su mascota durante estas vacaciones tendrán que organizar el viaje de la mejor manera posible, teniendo en cuenta tanto su tamaño como sus hábitos. Con un gato o un perro pequeño y tranquilo, por ejemplo, se recomienda usar un trasportín de mascotas; con un perro más grande deben utilizarse cinturones o arneses específicos para su viaje en coche.

Estas medidas de seguridad son necesarias para que las mascotas no interfieran en la conducción, impidiendo los movimientos del conductor, la visión a través de los retrovisores o su permanente atención a la carretera. El reglamento general de circulación contempla multas de alrededor de 100 euros si se lleva un animal suelto dentro del vehículo, o de 200 si está situado en la zona del conductor.



3. Controla el tamaño del equipaje. Es bastante común llevar un equipaje voluminoso cuanto mayor sea la capacidad del maletero del automóvil. Sin embargo, la duración del viaje o el número de personas que viajan no son los únicos elementos para determinar cuántos artículos llevaremos con nosotros. Y es por ello que es bueno recordar que la aerodinámica y el peso influyen en el rendimiento del automóvil en la carretera y su consumo: viajar a 120 kilómetros por hora en la carretera con una carga pesada, que también puede ir ubicada en el techo, significa quemar un 40% más de combustible.



4. Revisa los neumáticos. Las ruedas son la principal garantía de una buena sujeción de la carretera y, obviamente, deben estar en excelentes condiciones. Por ello, antes de salir a la carretera hay que verificar la presión y el grosor de la banda de rodadura: la legislación europea establece que deben tener una profundidad mínima de 1,6mm en torno a la circunferencia del neumático.

Se debe hacer cuando los neumáticos están fríos y, no durante una parada cuando ya se ha iniciado el viaje. Controlar la pisada y el equilibrio, especialmente si sentimos vibraciones, garantiza una dosis extra de tranquilidad al conducir.



5. Revisa el aire acondicionado. Antes de un viaje largo es recomendable verificar el nivel de refrigerante y llenarlo en caso de que esté en niveles inferiores. Si alguno de los pasajeros es alérgico o tiene problemas respiratorios, es aconsejable verificar el grado de desgaste de los filtros de aire y, si es necesario, reemplazarlos. Se aconseja hacerlo cada 15.000/20.000 Km. Si se contempla quitar el aire acondicionado en algunas fases del viaje, es mejor moverse con las ventanillas abiertas solo cuando no se exceden los 80 km/h, dado que la resistencia del vehículo al avance es mucho peor.



6. Sistema de frenos. Contar con un sistema de frenado en excelentes condiciones, listo para cualquier imprevisto es fundamental para realizar una conducción óptima y, sobre todo, si el coche presenta una sobrecarga. Escuchar ruidos y sentir vibraciones es una llamada de atención para verificar el estado de desgaste de las pastillas y las pinzas para poder reemplazarlos a tiempo si no presentan buenas condiciones. Al elegir, es recomendable optar por un líquido de frenos de calidad, que no se sobrecaliente en exceso durante las horas de mayor calor en la carretera.



7. Amortiguadores y suspensiones. Si mientras conduce tiene la sensación de que no funcionan correctamente, notando sensaciones que no se han tenido en otros momentos de la conducción, debe consultar a su mecánico para que lo revise.



8. Recuerda el chaleco de seguridad y los triángulos de emergencia. La ley obliga a llevar en el coche dos triángulos de emergencia y un chaleco reflectante, además de a encender los intermitentes de emergencia (warning) en caso de verse involucrado en un accidente o haberse quedado parado el coche en la carretera.

Viajar en coche con total seguridad también pasa por prestar atención a los detalles; esos aspectos menores que, si se ignoran, pueden crear muchas preocupaciones. Por lo tanto, hay que revisar también el líquido del limpiaparabrisas y sus escobillas. Además, hay que asegurarse de que todas las bombillas funcionen, así como ajustar la altura de los faros, especialmente si viaja con un automóvil sobrecargado. Un paquete extra con aceite de motor, una rueda de repuesto o kit reparapinchazos harán más seguro el viaje estas vacaciones.