The Code: primera sala en Alicante con modo historia y juego de escape room para niños

The Code es la primera sala de escape en Alicante con modo historia y además cuenta con el primer juego de escape para niños en Alicante con posibilidad de merienda (The Code KIDS). Descubre todas sus temáticas, tanto para niños como para adultos.

The Code es una empresa de ocio en Alicante dedicada a juegos de escape en vivo (o Escape Room), en los cuales tu equipo y tú sois los protagonistas de una experiencia única, llena de diversión y misterios.

- Caso 1 "La sospecha": Una habitación, el asesinato de un famoso periodista y 4 sospechosos. Hay un misterio a resolver. Todos tienen un motivo, pero solo uno es el verdadero asesino. Disponéis de 1 hora para identificarlo.

En este caso se dispone de la opción "modo batalla" (para grupos grandes, hasta 14 jugadores divididos en dos equipos), dos juegos idénticos para competir con tus amigos y ver quién resuelve primero el caso de la muerte de Henry.

- Caso 2 "La prueba": Tras conseguir atrapar al asesino, la investigación continúa. Vuestro equipo de detectives dispone de 1 hora y 30 minutos para encontrar y presentar ante las Autoridades el arma homicida.







The Code KIDS

¿Tus hijos ya están cansados de celebrar el cumpleaños en el parque de bolas y quieren emociones? ¡The Code KIDS es la solución! Ofrece una actividad de ocio diferente e innovadora en la cual los niños serán protagonistas de una experiencia inolvidable, llena de misterios y enigmas a resolver con su equipo.

En The Code Escape Room Alicante cuenta con el primer juego de escape para niños en Alicante con posibilidad de merienda (The Code KIDS). Una reunión con los amigos, una fiesta, celebrar un cumpleaños o lo que queráis. The Code KIDS es perfecto para cualquiera de estas ocasiones. Los juegos de escape para niños son: Escape Room, Escape Box y Hall Escape para niños.

Mientras los niños están disfrutando de la actividad, los padres podréis ver su partida por una pantalla de 40? al mismo tiempo que disfrutáis de un fantástico tentempié (disponen de varios menús para padres).

Y los servicios de The Code no acaban aquí. Después del juego, los niños podrán disfrutar de una exquisita merienda, optando a varios menús para poder escoger la merienda que más les guste a los niños.

En definitiva, The Code KIDS es el primer centro de ocio para niños en Alicante en el cual se combinan los juegos de escape y la merienda para ¡disfrutar de una experiencia de 10!

Dirección de The Code

C/ Cerdá 67-71, Alicante

Reservas

Teléfono: 635862962

Email: info@thecodescape.es





