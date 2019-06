Resuelve el caso del Inspector Cooper en el escape room SKPManía de Alcoy

El Inspector Cooper ha aparecido muerto en extrañas circunstancias mientras investigaba el asesinato del magnate Simon Bennett. En una hora freirán en la silla eléctrica al principal sospechoso, pero no todo es lo que parece... Una sala repleta de enigmas y 60 minutos de juego para descubrir sus secretos y escapar a tiempo. ¿Seréis capaces de resolver el caso?

En 2018 se inauguró la primera Escape Room en la zona de Alcoi y alrededores. Para los que no estén familiarizados con el concepto, es una actividad en grupo (2-6 jugadores) que nos encanta porque fomenta el trabajo de equipo y recompensa el uso del ingenio y la lógica. Gracias a ello, permite mejorar nuestras amistades e incluso conocer mejor a esos familiares o compañeros de trabajo, clase, etc. que no son tan cercanos a nosotros. Todo ello sintiéndote como un auténtico detective.

"El Secreto del Inspector Cooper", de SKPManía, es un juego de temática de investigación ambientada en las series policíacas de finales de los 90.

Si estás buscando una manera divertida de pasar ese día libre, cumpleaños, evento, o buscas una actividad de team building para tu empresa, no dudes en contar con el equipo de SKPManía Alcoy. Abren bajo reserva para que puedas elegir el día que mejor te convenga.

¡Adéntrate en el fascinante mundo de las Escape Room! ¡Te esperan en SKPManía!

Dirección de SKPManía Alcoy

Av. Alameda Camilo Sesto, 82, Alcoy

Tlf: 611 062 874

Email: skpmaniaalcoy@gmail.com

Precio por equipo: 50€ (2 a 4 personas) y 60€ (5 a 6 personas).

Horarios: Abierto todos los días de 11:00h a 22:00h bajo reserva

Reservas

