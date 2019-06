Blue Valley & Co: ocio náutico, el turismo activo y la restauración

Blue Valley & Co auna el ocio náutico, el turismo activo y la restauración con Blue Valley Watersports así como con su chiringuito de playa surfero Blue Valley Beach y los nuevos locales MASMAR Casual Bar y Masmar Casual Café. ¡Conoce todo lo que te ofecen y dónde están!



- Blue Valley Watersports

Blue Valley Watersports está especializada en deportes como Surf, SUP, Paddle Surf, Kayak, BigSUP así como paseos en barco, motos de agua y otras disciplinas náuticas en colaboración con otras empresas del sector.

Durante todo el año puedes disfrutar de actividades, excursiones y campus, tanto infantiles como adultos, que se llevan a cabo en sus dos escuelas, una de ellas abierta todo el año en el Real Club de Regatas de Alicante, y la escuela de temporada en Playa de Muchavista.

Cabe destacar que Blue Valley & Colas organiza actividades para grupos como las despedidas náuticas, cumpleaños náuticos y Team Building para empresas y organizaciones.

Además durante todo el año, el equipo de SUP RCRA Blue Valley entrena cada semana en la sede La Cantera en el Real Club de Regatas.



Información y reservas:

Tel: 635 230 672

E-mail: info@bluevalleyco.com



- Escuela y Sede La Cantera de Alicante Real Club De Regaras CRA (todo el año): Paseo de Gomiz N.º 28 Real Club de Regatas de Alicante.

- Escuela Playa de Muchavista (solo en verano, frente Edificio Tobago)

- Centros náuticos de Alquiler: Avenida Niza Nº3, Avenida Niza nº13, Avenida Niza nº26, Avenida Niza nº38.



- Blue Valley Beach

Blue Valley Beach consigue combinar lo mejor de un chill out en un oasis en la Playa de Muchavista, sus aperitivos y menús personalizados con platos típicos de Alicante. Los viernes por la noche y domingos por la tarde organizan los eventos LIVE! By Blue Valley con más de 20 actuaciones musicales, entre ellos grupos como The Beach Brothers, Lacala Banda, Gato Callejero, Infusionados, La Suite Rumba, Código Bidi, Claudio H. etc.



Cada sábado puedes disfrutar del aperitivo y vermut con la fiesta Tardeo Playero con el DJ residente Fran Perez Deejay, y lo mejor de SunsetSounds a partir de las 19:30 con la mejor música House y Deep House de la mano de artistas y DJs como Darío Nuñez, residente de Bora Bora Ibiza, KM 5, Misael DJ, Rubén Bonel, Álvaro Villa, Martín Viana Percussion Live, Panther DJ, y muchos más.

Prueba su selección de mojitos naturales o especiales con fruta de la pasión, melón sandía o fresa. También puedes celebrar en Blue Valley Beach cumpleaños, despedidas, eventos y fiestas.



- Masmar Casual Bar y Masmar Casual Café

Se trata de un nuevo espacio de restauración que abarca dos conceptos diferentes distribuidos en dos locales y una terraza común con más de 350 metros cuadrados. Es el único local de Alicante con Cerveza Estrella Galicia Bodega.

Podrás disfrutar de una selección de comidas y bebidas de estilo mediterráneo y una barra de coctelería así como una selección de helados en colaboración con la prestigiosa heladería Livanti Gelato de Sicilia.