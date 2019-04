11 planes para tus vacaciones de Semana Santa

Para todos los gustos y edades. Aquí tienes estas divertidas y variadas propuestas para satisfacer a toda la familia

Disfrutar de la naturaleza y del aire libre es lo que más apetece hacer con la llegada de la primavera, y ahora que los niños, y muchos mayores, están de vacaciones es el momento perfecto para vivir experiencias únicas. Las terrazas se llenan de gente y las playas comienzan a acoger a sus primeros visitantes sobre la arena. Los días son más largos y se pueden aprovechar mejor las horas de luz.

Haga frío o calor te proponemos un plan para cada ocasión y que se adapta a todos los gustos y edades. Desde practicar cualquier deporte náutico en los puertos deportivos de la Costa Blanca, hasta conocer la provincia de Alicante de una forma divertida y dinámica con visitas a museos o rutas por los pueblos del interior, rutas por los castillos o senderismo. Los pequeños de la casa no se aburrirán puesto que para ellos no hay parque de atracciones o excursión por el campo que se les resista. Y para los adultos, masajes, sauna y spa.

Y para completar la Semana Santa, te recomendamos dónde comer la mona de Pascua y qué recetas cocinar durante estos días.

Planes para hacer con los niños

Las vacaciones de Semana Santa son una oportunidad excelente para disfrutar con los pequeños de la casa, pasar ratos junto a ellos al aire libre y aprovechar el buen tiempo que se avecina. La provincia de Alicante cuenta con infinidad de espacios naturales y rutas para hacer excursiones adaptadas a los niños donde se lo pasarán en grande.

Ejemplo de ello es la ruta por la Serra Gelada hasta llegar al Faro de l´Albir y contemplar las maravillosas vistas al Mediterráneo. Otra excursión ideal para recorrer en familia es la del Embalse de Guadalest, donde se pueden llevar carritos, patinetes o bicis; y si estáis por la zona visitad el Castillo y el Museo de las Miniaturas.

Si preferís zonas más urbanas, no os perdáis los parques infantiles de los Tubos en Alcoy o el de las Naciones en Torrevieja, así como el Museo de la Fábrica de Chocolate en Villajoyosa. Una actividad muy divertida es la visita al submarino de Torrevieja, para después coger el tren y recorrer las salinas y la laguna rosa. ¡Les encantará!

Sin duda habrán exprimido al máximo sus días de vacaciones y tendrán una vuelta al cole con mucho que contar.

Deportes náuticos

Los más de 200 kilómetros de costa y las agradables temperaturas durante todo el año hacen que la Costa Blanca sea un lugar ideal tanto para practicar deportes náuticos como para disfrutar de las diversas competiciones.

Un total de 25 clubes náuticos y puertos deportivos ofrecen la oportunidad de apostar por aquel deporte que más te apasione. Precisamente durante estas fechas la mayoría de ellos ofrecen cursos, bautismo de mar y actividades para disfrutar de una Semana Santa y días de Pacua en contacto con el mar. Solo hay que acercarse a las instalaciones náuticas más cercanas y preguntar por su oferta de actividades, dirigidas tanto a principiantes como a avanzados.

Puedes practicar buceo en las reservas marinas de Tabarca y de Serra Gelada; windsurf en Santa Pola, kitesurf en Benidorm, Alicante y Calp, pero también muchos más deportes como esquí acuático, motos acuáticas, piragüismo o remo. Y no debemos olvidar la vela, una de las prácticas con mayor acogida en nuestras costas. Además, muchas empresas organizan excursiones hasta pequeñas islas, cuevas o demás sitios interesantes de la costa.

¿Dónde comer la mona de Pascua en Alicante?

Si hay algo que se nos viene a la mente cuando hablamos del día de la mona es la escena de toda la familia o los amigos reunidos en el campo o la playa, y a los niños, y también adultos, jugando a la comba. Para los alicantinos, el domingo y el lunes de mona representan una de esas tradiciones por las que no pasan los años, cuyas constumbres apenas han sufrido variaciones con el paso del tiempo.

¿Has pensado ya a quién romperás en la frente el huevo cocido de la mona? ¿Has preparado la cesta de picnic con sus loganizas de Pascua, la tortilla de patatas y, por supuesto, la mona? Y por último, ¿has elegido el lugar donde pasar el Lunes de Pascua?

Para quienes prefieran naturaleza, pueden optar por los merenderos de las inmediaciones del paraje de la ermita de Sant Cristòfol de Cocentaina, el pantano en Elche y en Elda, el Arenal de Petrer, el parque Natural del Hondo o la Serra Grossa de Alicante, que ofrece unas inmmejorables vistas al mar sin salir de la ciudad.

Pero si sois más de playa, en la provincia encontraréis calitas recónditas o grandes playas donde disfrutar del buen tiempo, y si os atrevéis, por qué no, daros el primer baño del año. Los Arenales del Sol, las calas del Cabo de las Huertas, la Coveta Fumá o los Baños de la Reina en El Campello.

Excursiones por la montaña

Qué mejor fecha que esta para salir a respirar el aire puro de la montaña y empaparse de lo que nos ofrece la naturaleza en primavera. Cuando aún no acecha el intenso calor veraniego, propio de la zona de Levante, es cuando debemos aprovechar para realizar excursiones y rutas por la provincia de Alicante, la cual es una de las más montañosas de España.

Si aún no conoces el Racó de Sant Bonaventura, en Alcoy, debes hacer su ruta senderista, que no tiene demasiada dificultad y que no supone un gran esfuerzo. Si preferís la bici, podéis apostar por la ruta cicloturística Orxeta – Villajoyosa, con una dificultad baja y una duración de 2 horas y media.

Por su parte, en los senderos que descubren las montañas de l`Alcoià y el Comtat tienes la oportunidad de dar paseos a caballo o en bicicleta, además del senderismo. También podéis conocer las huellas de las primeras civilizaciones de Alcoy visitando las Pinturas Rupestres de La Sarga, declaradas Patrimonio de la Humanidad, o recorrer la zona de Xorret de Catí, en la que, además de senderismo, se puede practicar el ciclismo de montaña. Ya sabéis, a disfrutar de las infinitas posibilidades que ofrecen las montañas de Alicante.

El primer baño del año

La Costa Blanca cuenta con más de doscientos kilómetros de costa y con un total de 81 banderas azules, repartidas en 68 playas y 13 puertos deportivos. ¿En cuál de todas esas playas prefieres darte el primer baño de 2019? Para gustos los colores, y la Costa Blanca te lo pone fácil para que elijas entre playas de arena lisa o calitas de cantos rodados pulidos por el oleaje, fondos rocosos o playas de grava, playas naturales o más urbanas.

Es difícil escoger solo una, pero en cualquiera de ellas podrás disfrutar de un bello espacio natural rodeado de los mejores servicios. Si quieres algunas ideas, te sugerimos la pequeña cala de aguas cristalinas de Playa Cabo Cervera de Torrevieja, la Playa Cap Blanch, ubicada entre el Club Náutico de Altea y la conocida Playa del Albir, la Cala Bol Nou de La Vila Joiosa, o las preciosas calas del Moraig, la Fustera o La Grava. Si prefieres las grandes playas, apuesta por la de San Juan, Los Arenales del Sol o Santa Pola.

Gastronomía devota

La riqueza gastronómica de la Semana Santa, en algunos casos, forma parte del patrimonio cultural de aquellos pueblos que la practican con todo su ritual y grandeza. Es tiempo de guisos antiguos, de costumbres culinarias centenarias, de aroma de hornos y de repostería conventual.

Los guisos de verduras y bacalao se cocinan en muchas partes de la provincia con diferentes recetas, desde los Artaballacos de la Vega Baja hasta la Borra de la zona del entorno de Mariola, el arroz «tres puñaos», el «trigo picao», los «cucurrones», las «ensaladas de capellán».

En Aspe, Pinoso y Monóvar es costumbre tomar el arroz a la leña de verdura con bacalao, la gachamiga y las famosas «perusas». En Villena el «triguico», que en Semana Santa se hace sin cerdo y sin verduras ni legumbres, y en Elche los «granyons», un guiso de trigo a modo de olleta de verduras.

En Alicante y en la comarca de la Marina Alta, es típico el Potaje de vigilia y los buñuelos de bacalao, que se complementan con los postres de torrijas y toñas, y además los bollos de Sant Blai, torta seca que es propia de Benidorm.

Descubriendo el interior de la provincia

Valles, cascadas y remansos de agua, espacios verdes, montañas, cascos históricos y, ante todo, paz y mucha tranquilidad. Torres y fuertes presiden y vigilan desde las alturas cada uno de los rincones y conforman a su vez más de 1.500 años de historia. Estos iconos históricos se vertebran en diversas rutas que ofrecen al visitante la posibilidad de conocer verdaderas joyas del patrimonio histórico.

Entre las fortalezas del Vinalopó se encuentran localidades como Villena, Biar, Castalla, Bañeres, Sax, Elda, Petrer, Monóvar o Novelda. En el recorrido por la Vega Baja también se puede disfrutar del castillo de Ayala ubicado en Cox, el castillo de Callosa de Segura, la Torre de la Mata o la Torre de la Horadada.

Guadalest, con su castillo, considerado como una de las joyas de la corona de la provincia de Alicante, y su embalse, se convierte en una villa de auténtica postal. La subida al castillo de Polop de la Marina y su entorno merece la pena ser visitado. En esta localidad de la Marina Baixa, conocida por el agua y sus fuentes, también podrás recorrer su casco histórico, sus pequeñas callejuelas con encanto y la Plaza de los Chorros.

Museos, los templos que guardan la historia

Un plan cultural, a la par que divertido, y que agrada tanto a niños como a adultos es programar un día de estas vacaciones para hacer alguna que otra visita a los museos que hay repartidos por la provincia. Entre ellos os proponemos, en la misma ciudad de Alicante, el MARQ - Museo Arqueológico, en el que, además de sus salas permanentes sobre Prehistoria, Cultura Romana, Iberos, Edad Media y Cultura Moderna y Contemporánea, actualmente, y hasta septiembre, se puede visitar «Irán, cuna de civilizaciones».

El Museo Valenciano del Juguete en Ibi es una auténtica vuelta al pasado, un modo de conocer la infancia de otras épocas y en el que los niños del presente quedarán sorprendidos. Por otro lado, la Casa Museo Miguel Hernández en Orihuela rinde culto al gran poeta y permite descubrir su bonito patio y el huerto con la famosa higuera a la que tantas poesías dedicó.

Y en Novelda podrás contemplar una de las viviendas mejor conservadas de inicios del siglo XX en la que presenciarás, en su mayor exponente, el estilo modernista. Madera tallada, cristales, estucos, pinturas de techos y murales, mármoles, muebles de época, etc.

Relax y desconexión

Y entre tanto ajetreo e intensos días de deporte, excursiones y rutas con los niños es hora de darse un respiro y relajarse con una merecida sesión de spa, masajes relajantes o tomando una copa en uno de los restaurantes con vistas al mar de la Costa Blanca. Llegar al trabajo con las pilas cargadas es lo más importante y el objetivo de las vacaciones es darnos al cuerpo algún que otro capricho.

En la provincia de Alicante encontrarás un amplio abanico de hoteles que ofrecen packs para una escapada de fin de semana o vacaciones de Semana Santa, y en su carta podrás elegir entre una extensa variedad de tratamientos de belleza y masajes.

Además de los hoteles, los spas y saunas también se encuentran en lugares rodeados de naturaleza, donde reina el silencio y la paz, consiguiendo que te sientas en un verdadero paraíso.

¿Y qué te parece pasar unos días en una casa rural para descontectar? Sin duda es una de las opciones que, en muchos casos, reúne naturaleza, tranquilidad, deporte y relajación.

Y no olvides lo más sencillo: leer un libro en la playa y disfrutar del sol al aire libre.

Parques de atracciones

Si lo que buscas es poner a prueba tu adrenalina y desafiar a la gravedad, en los parque de atracciones vivirás emociones que te dejarán sin aliento. Allí, la diversión está asegurada. Tanto niños como adultos encuentran en estos lugares atracciones para ellos, que satisfacen las ganas de experimentar al límite, pero también zonas de relajación y espectáculos.

Por ejemplo Terra Mítica, que ya tiene abiertas sus puertas, arranca esta temporada con la renovación integral de todos sus espectáculos. Cerca de una veintena de nuevos shows y animaciones se darán cita en las áreas temáticas del parque con protagonistas como Marco Antonio, Athenea, Filípides o Ícaro.

Por su parte, en Mundomar, el parque de animales por excelencia, puedes hacer realidad una de las experiencias más fascinantes: nadar con delfines o con leones marinos. Los niños se lo pasarán en grande siendo entrenadores por un día o haciéndose fotos con estos simpáticos animales marinos. También se pueden ver lemures, tortugas gigantes, flamencos, cigüeñas, guacamayos, pingüinos o búhos.

Teatro y exposiones, espacios para la creatividad

El arte y la cultura brillan con los shows y musicales que cada teatro reúne sobre su escenario. Durante este fin de semana disfruta de un homenaje a Mecano con «Hija de la luna», en el Teatro Río de Ibi. Así mismo, en Alicante, también este fin de semana, el Teatro Principal acoge el concierto acústico de Manolo García, una nueva posibilidad de emoción donde su interpretación y su voz llegarán de una manera diferente.

Durante esta Semana Santa conoce en el MACA la exposición «Luz y movimiento», que abre una perspectiva sobre la rica vivacidad de esta tendencia internacional en el activo contexto parisino. Y el 16 de abril se tendrá por primera vez la ocasión de disfrutar del montaje de la ópera de Donizetti, L'Elisir D'amore, como nuevo proyecto de la Universidad de Alicante, en el Teatro Castelar de Elda.

Y para acabar el mes con la emoción a flor de piel sumérgete en el mundo de Michael Jackson con el único espectáculo en todo el mundo que ha sido avalado por la familia del artista, «Forever King of Pop». El Teatro Principal de Alicante acoge los días 25 y 26 de abril este musical con una increíble apuesta escénica y audiovisual.