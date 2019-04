Última oportunidad para disfrutar de Rhapsody of Queen en Alicante ¡No te lo pierdas!

De los creadores de Symphonic Rhapsody Of Queen, que ya vivieron casi 600.000 espectadores en primera persona, llega a Alicante un nuevo espectáculo internacional con las canciones más grandes de Queen y Freddie Mercury.

Rhapsody Of Queen vuelve a la ciudad el 25 de mayo (Plaza de Toros), cargado de energía que te atrapará, ya que se encuentra inmerso en una extensa gira nacional que durará hasta marzo de 2020.

Este espectáculo cuenta con cantantes internacionales, una gran banda de Rock y una poderosa puesta en escena con un diseño impactante.

Calidad, fuerza, grandes artistas y la mejor música forman una combinación perfecta y atrayente en esta súper producción, donde el público entrará, sin duda alguna, en una nueva dimensión llena de magia que nunca olvidará.

Interpretarán las canciones más míticas de Queen y su líder, Freddie Mercury./ Moon World Records

Cuatro cantantes y una banda de Rock

Cuatro cantantes internacionales, y una potente y gran banda de Rock interpretarán los éxitos más importantes de la célebre banda inglesa, acompañados por un gran despliegue técnico y visual para no dejar indiferente a nadie, en un escenario a diferentes alturas, proyecciones, audiovisuales y con una puesta en escena cuidada hasta el último detalle.

150 minutos de música en vivo

«We will rock you», «Bohemian Rhapsody», «The show must go on», «Friends will be friends» o «We are the champions», son sólo algunos de los grandes temas que Queen hizo sonar en los mejores escenarios del mundo.

Moon World Records recupera estas canciones convertidas en himnos mundiales del rock para ofrecer un nuevo espectáculo que rememora a la insustituible banda británica.

Son 150 minutos de intenso espectáculo en las que descubrir o volver a disfrutar las canciones más grandes de Queen.

Para los amantes de la mítica banda y del rock con mayúsculas, pero también para quienes disfrutan con la magia de un espectáculo en vivo lleno de energía.

El plantel de artistas que ponen su voz a los grandes éxitos de Queen constituyen una garantía de calidad para esta nueva producción que, sin duda, superará las expectativas tanto de los fieles a la banda británica más exigentes, como del público en general.

150 minutos de intenso espectáculo en la Plaza de Toros./ Moon World Records

El cantante y compositor Kenny Leckremo, ex-vocalista y miembro fundador de H.E.A.T. y que ha compartido escenario con Toto, Deep Purple, Whitesnake o Alice Cooper; Thomas Vikström, frontman de la banda de metal sinfónico Therion, artista polifacético, con una gran capacidad para emocionarte a lo grande y una fuerza innata sobre el escenario que no dejan indiferente a nadie; Diego Valdez, cantante de Iron Mask y de Dream Child en USA junto a las leyendas del rock Craig Goldy (Dio, Giuffria) Rudy Sarzo (Whitesnake, Dio,Ozzy Osbourne) Simon Wright (Ac/Dc, Dio) y Wayne Findlay (MSG); Inés Vera-Ortiz, vocalista de Inner Stream, dueña de una voz imponente, estremecedora y una energía fuera de lo común. Todos ellos son una parte fundamental del éxito de este montaje.

Las entradas pueden adquirirse ya en diferentes canales de venta./ Moon World Records

Información y entradas

Las entradas para el espectáculo del día 25 de mayo se pueden adquirir en El Corte Inglés, Ticketmaster, Entradas.com, Instant Ticket y Moon World Ticket. ¡¡Corre porque están volando!!

Más información en www.moonwrecords.com