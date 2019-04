«El realfooding es el mejor movimiento creado para la época en la que vivimos»

- ¿Cuáles son tus modelos o ejemplos de alimentación?

El perfil @lagloriavegana es uno de mis ejemplos a seguir en cuanto a veganismo. Pero además de ser vegana, tampoco como ultraprocesados. Mi alimentación es comida real al 80% y mi mayor referente es Carlos Ríos seguido de Juan Llorca y Aitor Sánchez.

- ¿En qué consiste el «realfooding» y el mundo «matrix»?

Antes de hacerme vegana decidí hacerme realfooder. Fue una decisión que tomé casi a la par. El realfooding es el mejor movimiento que se podía haber creado en la época en la que vivimos. Las grandes empresas hacen con los consumidores lo que quieren, aunque nuestra vida dependa de eso. A ellos solo les importa sus intereses económicos, se ríen de nuestra salud. Eso es Matrix.

-¿Qué alimento no falta en tu mesa?

Las legumbres. Es lo que más consumo a la semana, junto con verdura.

- ¿Tomas algún complemento vitamínico?

B12, ya que es necesario la suplementación de dicha vitamina en dietas veganas y vegetarianas.

- ¿Comes «superalimentos»?

Prefiero la comida real. De los súper alimentos puede que sean ciertos algunos beneficios que dicen. Pero habría que tomar tanta cantidad de cada superalimento que no merece la pena.

- ¿Cómo adaptas el veganismo a tu vida social?

Intento ir a sitios donde haya alguna opción vegana decente, ya que en la mayoría todavía no están al muy día y el único plato que podría consumir son unas patatas bravas. Eso sí, hay otros sitios que se adaptan muy bien y te preparan lo que le pidas.

De todas formas,intento merendar algo más completo por si luego me quedo mirando. Por lo general suelo ir a restaurantes vegetarianos donde tengo más de una opción para elegir.

- ¿Por qué animarías a la gente a unirse a tu estilo de alimentación vegano?

Porque es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Tanto el veganismo como el realfooding. Con el veganismo siento paz en mi cuerpo. Siento que mi actitud ya no va en detrimento de mis pensamientos. Yo me quiero viva y no tiene sentido que meta animales muertos en mi cuerpo. A los animales solo se les puede querer vivos.

Y en cuanto al realfooding animo a la gente a que abra los ojos, que sepa que vive en Matrix, que tenga la información en su mano y si después quiere seguir consumiendo ese tipo de productos, allá ellos.