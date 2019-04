«Si no me como a mi perro, ¿por qué voy a comerme un conejo o un cerdo?»

- ¿Sabes en qué consiste el «realfooding» y el mundo «matrix»?

Sobre el mundo Matrix no tengo ni idea. Del realfooding puedo decir que es lo que toda la vida se ha llamado comer sano evitando los alimentos ultraprocesados. Ahora muy unido al postureo de Instagram.

- ¿Qué alimento no falta en casa?

Las legumbres y verduras no faltan, pero sin duda, la soja texturizada es una maravilla, ya que me permite crear platos de toda la vida con una textura y sabor muy parecidos al original pero sin maltrato animal.

- ¿Tomas superalimentos?

Entiendo por superalimento aquel que tiene una gran concentración de una determinada vitamina o propiedad, por lo que me parece muy interesante su consumo siempre y cuando siente bien a tu cuerpo. Los que más consumo yo, son los de toda la vida: el ajo, el limón y la cebolla.

- ¿Y complementos vitamínicos?

No. Me hago análisis cada año y siempre he estado perfecto. Me dicen que si soy vegetariano tengo que tomar vitamina B12 pero hasta que no la necesite, no la tomaré.

- Una «comida sana» y otra «comida basura»:

En la actualidad comida sana es todo lo que puedas cultivarte en tu propio huerto de forma ecológica. Comida basura ya no es sólo la pizzas y hamburguesas, sino todo lo que compramos en grandes superficies que son preciosas y brillantes debido a todas las porquerías que llevan.

- ¿Cómo se adapta un vegetariano a comer fuera?

Cada vez es más sencillo encontrar opciones vegetarianas. A las malas, en cualquier bar puedo pedir algo de queso, patatas bravas o bocadillo de tortilla.

- ¿Animarías a hacerse vegetariano?

Reducir el consumo de carne es respetuoso con el medio ambiente, además llevar una dieta vegetariana o vegana, reduce las posibilidades de sufrir graves enfermedades como el cáncer, y no colaboras con el maltrato animal.