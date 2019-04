¿Estás pensando en hacerte un blanqueamiento dental? Aquí tienes toda la información

La búsqueda eterna de la sonrisa perfecta es un hecho que no pasa de moda. Hay un culto grande hacia ella porque constituye una pieza clave en nuestra carta de presentación física y genera unas u otras primeras impresiones en los demás. Una de las técnicas que acercan a nuestros dientes a la sonrisa perfecta es el blanqueamiento dental€

La sonrisa nos define. Así que no es extraño que el blanqueamiento dental se haya convertido en uno de los tratamientos más demandados en las consultas odontológicas.

Si estás pensando en hacerte uno, te interesará saber que tendrás que seguir una «dieta blanca» después, o que deberás tener en cuenta algunos cuidados en casa.

Por eso, resolvemos las dudas más frecuentes de mano de la Doctora Sánchez Alfaro y la Doctora Andrea Aracil de Centro Médico Dental Benalúa, clínica pionera en estética y blanqueamineto dental.

Las doctoras coinciden, ante todo, en que si estás pensando en hacerte un blanqueamiento dental, es fundamental acudir siempre a un profesional cualificado para que valore cuál es el mejor tratamiento para ti mediante un estudio personalizado previo.

¿Todo el mundo puede hacerse un blanqueamiento dental?

Lucir unos dientes blancos y radiantes es el sueño de muchas personas, pero no todas pueden someterse a un blanqueamiento dental, la Dra. Sánchez nos comenta que la condición fundamental es que «el paciente tenga una buena salud bucodental. Es decir, que no tenga caries, enfermedades periodontales y que tenga una buena higiene. Es imprescindible hacer un buen diagnóstico previo y no crear falsas expectativas».

En la misma línea, la Dra. Aracil señala que «si estamos ante unos dientes sucios con placa bacteriana, unas encías deterioradas, caries u obturaciones filtradas no podremos realizar el tratamiento hasta que esos problemas hayan desaparecido. Una sonrisa sólo será bonita si está respaldada por la salud».

¿Cuáles son las técnicas más eficaces para blanquear los dientes?

Básicamente existen tres métodos: en casa (con supervisión médica), en la clínica o un combinado.

Las doctoras recomiendan el combinado. «Primero realizamos una sesión en consulta en la que usamos un gel de peróxido de hidrógeno al 35% activado con luz LED y después el tratamiento sigue en casa durante 7-15 días, con férulas fabricadas a medida y peróxido de carbamida con una concentración adecuada para cada paciente.

¿Es doloroso?

La Dra. Aracil nos comenta que el procedimiento no es doloroso, pero en algunos casos sí puede provocar sensibilidad dental que irá desapareciendo en las 72 horas posteriores al tratamiento.

¿Se daña el esmalte?

Ambas expertas insisten en que no se daña, pues el blanqueamiento dental es un tratamiento estético no invasivo.

Eso sí, aunque el tratamiento a seguir siempre lo determinará el especialista, en Centro Médico Dental Benalúa recomiendan no realizar más de un tratamiento al año.

¿Cómo cuidar tus dientes después de un blanqueamiento dental?

Es importante saber que después de someterte a un blanqueamiento dental, tendrás que seguir una «dieta blanca» durante 10-15 días, incluso hasta un mes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debes evitar alimentos y bebidas con muchos pigmentos o colorantes como el tomate, la zanahoria, los frutos rojos, las salsas, el chocolate, el vinagre balsámico, el vino tinto, el té, el café y las bebidas carbonatadas tipo cola.

Además, tampoco se debe fumar durante este periodo, «para que el tratamiento sea un éxito», apunta la Dra. Sánchez Alfaro.

¿Cuánto tiempo dura?

Ambas coinciden en que la duración del blanqueamiento dental depende de dos factores: el tipo de tratamiento que hayas elegido y, sobre todo, de la higiene bucodental que tengas.

Las doctoras, por ejemplo, recomiendan hacer «un mantenimiento periódico que consiste en ponerse unas férulas con gel de peróxido de hidrógeno durante una hora una vez al mes. Si además tienes una buena higiene, el blanqueamiento dental dura siempre».

¿Cuál es el perfil de la persona que recurre a un blanqueamiento dental?

Hoy en día el blanqueamiento dental es uno de los tratamientos estéticos más demandados por pacientes de todas las edades. Ya que lucir una sonrisa blanca transmite juventud y belleza.

En la Clínica Benalúa nos hablan de que se ha publicado hace poco un estudio sobre qué tipo de personas recurren al blanqueamiento. Se trata de personas positivas, que ven siempre el vaso medio lleno, proactivas, que no se resignan ante un resultado adverso y ponen mucho de su parte para lograr éxito. En general, es gente que cuida su salud, su boca, y buscan tratamientos conservadores. Y, por supuesto, personas a las que les importa mucho el impacto de su sonrisa.

¿Cuánto cuesta hacerse un blanqueamiento dental?

Los precios oscilan entre los 200 y 400 euros. Las especialistas aconsejan desconfiar de blanqueamientos dentales a un precio menor.

