Las (cotizadas) profesiones del futuro relacionadas con los videojuegos

Los videojuegos ya no son lo que eran en la década de los 90. Ni mucho menos. La industria ha cambiado. Ha evolucionado. Y los jugadores también. Atrás quedó el perfil de adolescente que se encerraba en casa solo o con sus amigos para disfrutar durante horas del gaming.

Ahora, la industria de los videojuegos tiene tal atracción que ha dejado atrás su uso doméstico para convertirse en una afición capaz de reunir a miles de jugadores interconectados de forma online jugando una partida en tiempo real o reunir a decenas de miles de personas en un estadio de fútbol.

Algunos datos ponen de manifiesto la importancia de esta industria en España. Según la Asociación Española de Videojuegos es el principal sector de ocio audiovisual e interactivo con una facturación anual superior a los 1.000 millones, lo que supone el doble que la industria del cine y diez veces la industria de la música grabada.

Asimismo, el 40% de la población española juega a videojuegos y dedica una media semanal de 6,5 horas a jugar a videojuegos. Casi el 27% lo hace de forma habitual. Entre los progenitores, cerca del 65% considera que jugar a videojuegos con sus hijos les ayuda a estrechar lazos con ellos.

La industria demanda jugadores profesionales que puedan competir en los torneos de eSports./ Matías Segarra

Nuevos puestos de trabajo: los perfiles del futuro

Estas cifras no sólo influyen en los jugadores. Ni mucho menos. La industria ha dado lugar al nacimiento de nuevos puestos de trabajo, ya que demanda cada vez más jugadores profesionales que puedan competir en los torneos de eSports o deportes electrónicos organizados por todo el mundo.

Al respecto, el futuro de los videojuegos y eSports es ambicioso y, según los expertos, tiene todavía un amplio margen de crecimiento. La Asociación Española de Videojuegos considera que esta industria «tiene una enorme capacidad de generar empleo altamente cualificado y gran posibilidad de internacionalización. Hay un gran potencial para seguir desarrollando un ecosistema vinculado a la innovación y a la cultura».

Además de los jugadores profesionales también son necesarios desarrolladores, productores, entrenadores, periodistas, comentaristas, fisioterapeutas, psicólogos, analistas, relaciones públicas, abogados, notarios, diseñadores, realizadores€ En el futuro, seguró que nacerán otras profesiones que ahora no imaginamos.

Profesiones más cotizadas relacionadas con el gaming

1 Jugadores.

2 Desarrolladores.

3 Productores.

4 Entrenadores

5 Periodistas.

6 Comentaristas.

7 Fisioterapeutas.

8 Psicólogos.

9 Analistas.

10 Relaciones Públicas.

11 Abogados.

12 Notarios.

13 Diseñadores.

14 Realizadores

Los eSports, o "deportes electrónicos" permiten el enfrentamiento entre varios participantes./ Matías Segarra

Pero, ¿qué son los eSports?

No todos los videojuegos pueden ser considerados deportes electrónicos. Para serlo deben cumplir una serie de requisitos como que el juego permita el enfrentamiento entre dos o más participantes, fomentando la competitividad en igualdad de condiciones.

En España, esta modalidad de juego cuenta con más de 131.000 jugadores registrados, aunque las estimaciones señalan que son más de 13 millones de personas las que se interesantes en los eSports. Visto desde un punto de vista global, la industria española aún es pequeña, ya que el sector mueve en todo el mundo una audiencia de más de 131 millones de espectadores.

Con estos datos, las marcas han visto en el sector de los eSports un nicho para llegar a más consumidores y no dudan en patrocinar eventos y a jugadores profesionales para ello.

En Estados Unidos, por ejemplo, un profesional puede llegar a ganar hasta un millón de euros anuales a través de sus patrocinadores, premios de torneos y, sobre todo, retransmisiones de partidas con las que se pueden alcanzar más de 90.000 espectadores por partida.

Las plataformas más conocidas por las que se pueden ver estas competiciones son Twitch, YouTube Gaming, Hitbox y Mirrativ, desde donde se emiten millones de horas de juegos.

El juego League of Legends fue el más seguido en 2017 en todo el mundo gracias a las ligas regulares, registrando más de 52 millones de horas jugadas. En 2017 se consumieron 7.000 millones de horas de deportes electrónicos en todo el mundo.

Adiós a los estereotipos, cada vez hay más mujeres gamers

Cada día más mujeres optan por los videojuegos como forma de entretenimiento. En España, según los datos referentes a 2018 obtenidos por idealo.es, el comparador de precios online, casi el 35% de las consolas adquiridas en 2018 ha corrido a cargo de la población femenina.

En este sentido, el informe muestra como las mujeres configuran un público que demuestra cada vez más interés por este tipo de entretenimiento virtual.

El videojuego de carreras Mario Kart 8 es el preferido por ellas, seguido del popular juego de baile Just Dance 2018. En tercer lugar, está el clásico de los videojuegos por excelencia, Super Mario Bros, pero en este caso se sabe que las mujeres deciden jugar a su versión de rol táctico Mario Rabbids Kingdom Battle. Igualmente, Donkey Kong Country Tropical Freeze y Just Dance 2017 se encuentran respectivamente en cuarto y quinto lugar.

En este sentido, el top 5 de los videojuegos preferidos por ellos es muy diferente al elegido por ellas. Los chicos se decantan por juegos de temática bélica y deportiva, como refleja el primero de la lista Call of Duty WWII. En segunda y tercera posición están los juegos de referencia en el mundo del fútbol, como el FIFA 18 y el Pro Evolution Soccer 2018. Por último, el segmento masculino también opta por entretenerse junto a Mario Kart 8 y la edición FIFA 19.

En cuanto a las consolas preferidas por el sexo del jugador no hay diferencias, ya que tanto hombres como mujeres coinciden a la hora de escoger sus consolas. La Nintendo Switch es la preferida por todos ellos.

La medalla de plata la obtiene la PS 4 Slim y el bronce la PS 4 Pro, seguidas por la Nintendo New 2DS y la Xbox One. En este sentido, puede resultar curioso que si hay una marca demandada por las mujeres esa sin duda es Nintendo, ya que los modelos Nintendo New 2DS XL, Nintendo 2DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo DSi XL son los únicos que reciben más demanda por parte de mujeres que de hombres.

Otro dato relevente de la evolución del sector de los videojuegos es que el perfil de jugadores es totalmente diferente al de hace décadas. Mientras que en su orígenes el perfil del gamer es el de un adolescente solitario, en la actualidad el grueso de los jugadores se encuentra en la franja de edad entre los 14 y los 35 años.

En los últimos años, el porcentaje de adultos que se califica como gamer crece y tiene la característica de tener unos hábitos de juego más marcados ya que juegan exclusivamente por las noches y fines de semana. Además y a diferencia de los más jóvenes, prefieren jugar junto con otros jugadores y no están tan pendientes de las novedades como los más jóvenes.

El sector masculino sigue prefiriendo juegos de temática bélica y deportiva./ Matías Segarra

Videojuegos más demandados por sexo

MUJERES

1 Mario Kart 8.

2 Just Dance 2018

3 Mario Rabbids Kingdom Battle

4 Donkey Kong Country Tropical Freeze

5 Just Dance 2017

HOMBRES

1 Call of Duty WWII

2 Fifa 18

3 Pro Evolution Soccer 2018

4 Mario Kart 8

5 Fifa 19