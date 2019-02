Rafa Soler: «En Audrey´s hacemos una cocina de territorio, con sabor y en la que el cliente disfruta del legado de nuestros antepasados»

Del 22 al 25 de febrero, el pabellón 1 de IFA acoge este congreso gastronómico, que contará con una amplia oferta expositora de productos, talleres, «showcooking», concursos y catas (de la mano de Estrellas Michelin y Soles Repsol) que mostrarán a público y profesionales: especialidades gastronómicas, denominaciones de origen, marcas de calidad, productos de la tierra, ecológicos, artesanales, así como vinos y bebidas típicas, equipamientos o servicios. Una iniciativa de la Diputación y Cámara de Comercio alicantinas e IFA con el apoyo de la Generalitat Valenciana.

Educado entre fogones desde pequeño en el establecimiento que su familia tenía en Moraira y, tras unos truncados inicios en el fútbol (llegando a jugar en la selección valenciana), su dedicación plena a este mundo le llevaría a formarse con Martín Berasategui en Lasarte y pasear su talento por cocinas de la talla del Drolma de Fermi Puig en Barcelona o L´Atelier de Joël Robuchon en París. En 2015 abrió Audrey's restaurant en Calp.

P: De joven iba para futbolista, pero ha terminado triunfando en la cocina ¿tienen algún paralelismo estos dos mundos?



R: Son dos profesiones que requieren de mucho sacrificio y dedicación, de trabajo en equipo y de dar lo máximo para que en cada partido tu equipo dé el mejor servicio.



P: Su infancia transcurrió en una cocina.



R: Sí, al principio ayudaba como camarero en el restaurante de mis padres y lo compaginaba con el fútbol, pero llegó un momento, cuando ya tenía 18 años, en el que me dediqué a la cocina. Me enamoré de ella y ya no pude salir.



P: Audrey's restaurant consiguió la primera Estrella Michelín para Calp, ahora ya tiene tres ¿qué pasa en Calp?



R: Sí, fue la primera. Abrimos nuestro restaurante a finales de 2014 principios de 2015, con aspiraciones máximas. Queríamos que fuera un referente y poco a poco lo hemos logrado. Nuestros sueños se han cumplido. Es una gran satisfacción saber que es algo que perdurará, que siempre estará ahí.



En Calp nos hemos juntado un grupo de cocineros que amamos la gastronomía y nos gusta que nuestros restaurantes y los platos que hacemos se vean como un referente mundial.



P: ¿Qué supuso para usted conocer a Joël Robuchon y trabajar con él?



R: Ha sido como un segundo padre. Lo conocí gracias al mío, que nos presentó, y desde ese momento hubo una unión muy fuerte. Además de ser el mejor cocinero del mundo, para mí, era un ser humano excepcional. Una persona que lo daba todo y estaba siempre pendiente de todos.



P: Su hijo lleva su nombre.



R: Quisimos hacerle un pequeño homenaje a su persona y su grandeza y mi hijo mayor se llama Joël.

Ha sido muy importante en mi vida por el gran legado que me ha dejado para enfrentar la vida como persona y como chef.



P: También ha dicho en alguna ocasión que Martín Berasategui, con quien se formó, ha sido referente importante.



R: Con Martín Berasategui cambió mi forma de ver la cocina. Tras los estudios en el CDT, mi encuentro con él supuso ir más allá, conocer y ver lo que es la alta cocina. Ma abrió las puertas a un mundo nuevo, al de la gastronomía en mayúsculas.



P: ¿En qué momento está la cocina de Rafa Soler?



R: Creo que estamos en un buen momento. Abrimos el restaurante en 2015 y desde entonces hemos madurado, aunque siempre hemos sabido lo que queríamos hacer y a dónde pensábamos llegar.

Hacemos un cocina de territorio, con sabor, y en la que el cliente disfruta del legado de nuestros antepasados.



P: ¿Por qué es tan importante la despensa mediterránea?



R: Nos nutrimos de ella y queremos que se conozcan nuestros productos, nuestros condimentos, para que el cliente disfrute y se lleve en su corazón un trocito de nuestras raíces.



P: Y en esa despensa, la gamba roja de Dénia.



R: En todos nuestros menús apostamos por los productos de máxima calidad y, entre ellos, la gamba roja de Dénia merece un homenaje. Siempre tenemos un plato en el que ella es la estrella. Además soy el director del Concurso Internacional de Gamba Roja de Dénia.



P: ¿Qué beneficios aporta Alicante Gastronómica?



R: Hay que ayudar a que este evento sea un referente a nivel nacional y, para ello, todos los chefs de la provincia deben colaborar y participar para conseguirlo. Ello atraerá a gente que querrá disfrutar de nuestra gastronomía y conocer nuestros restaurantes.