«En Beat se disfruta de un viaje gastronómico a través de productos de aquí y de fuera»

Del 22 al 25 de febrero, el pabellón 1 de IFA celebra Alicante Gastronómica que contará con una amplia oferta expositora de productos, talleres, show cookings, concursos y catas (de la mano de Estrellas Michelín y Soles Repsol).

En el evento se mostrará a público y profesionales: especialidades gastronómicas de la provincia, denominaciones de origen, marcas de calidad, productos de la tierra y otros ecológicos y artesanales, así como vinos y bebidas típicas, equipamientos o servicios.

Se trata de una iniciativa de la Diputación y Cámara de Comercio alicantinas e IFA con el apoyo de la Generalitat Valenciana.

Conseguir una Estrella Michelín el pasado mes de noviembre para el restaurante Beat, ubicado en el complejo hotelero gastronómico The Cook Book, convierte al chef José Manuel Miguel (Valencia, 1978), en el primer español que, a lo largo de su trayectoria, ha ganado una estrella Michelin tanto en España como en Francia.

Se formó con Martín Berasategui y Juan Mari Arzak, trabajando después en establecimientos de prestigio como el hotel Ritz de Madrid o el hotel Le Bristol de París (galardonado con tres estrechas Michelin y dirigido por Eric Frechon).

En la capital francesa pasó siete años compartiendo cartel con los máximos representantes de la alta cocina de vanguardia al frente de los restaurantes Il Vino y Goust. En el primero mantuvo la estrella Michelín conseguida por su predecesor, mientras que en el segundo obtuvo su propio astro, convirtiéndose en el único chef español en ostentar este reconocimiento en la capital francesa en aquel momento. Desde 2016 está al frente del restaurante Beat en Calp.

¿En sus platos destaca el refinamiento de la cocina francesa combinado con productos mediterráneos?

Tras estar siete años en Francia, la forma de trabajar tiene mucho peso en mi cocina. Siempre aplicando productos mediterráneos.

Al vivir en Calp empleo mucho el extraordinario producto que tenemos en esta zona.

Mi cocina tiene sujeto, verbo y predicado. Todos mis platos hacen de hilo conductor para realzar el producto. Me gusta que sean de temporada, frescos, aunque creo que el cocinero no debe tener limitaciones. En mi caso lo compro donde venga bien y cuando lo necesito.

También soy un cocinero al que le gusta la técnica y la veo muy necesaria.

¿Qué vamos a encontrar en Beat en esta temporada?

Disfrutar de un viaje gastronómico a través de productos de aquí y de fuera. El sabor que aportan los productos de temporada, los pescados, carnes, foie gras, producto lechal, trufa negra, mantequilla, panes caseros. Todo para que el cliente disfrute de nuestras propuestas.

¿Y propuestas para maridar?

Es un tema que tratamos con especial cuidado y mimo. Disponemos de más de 300 referencias para completar esta pareja perfecta y alcanzar la excelencia total. La sociedad evoluciona y se busca aquello que es bueno. Hay que encontrarlo allá donde esté. Aprovechar la proximidad, pero sin descartar lo demás.

En menos de dos años el restaurante Beat ha obtenido una gran recompensa.

Han sido años de intenso trabajo, de dedicación, que han permitido lograr este éxito. Creo que soy el primer español que obtiene una estrella en Francia y otra en España.

Recientemente ha sido padre, enhorabuena ¿cómo compagina estas dos facetas?

Lo compagino muy bien gracias a la gran ayuda que me presta mi mujer. No me puedo quejar.

En los últimos años, las mujeres han ganado en visibilidad y han alcanzado posiciones de importante relieve en la alta cocina ¿qué le parece?

De lo más normal y natural del mundo. Para mí, es igual que un hombre. Lo contrario es un retroceso que no he entendido nunca. Las personas deben tener la importancia que se merecen.

¿Cómo va a ser su participación en Alicante Gastronómica. II Edición del Estilo de Vida Mediterráneo?

Presento a una joven promesa, Kiko Lázaro que desarrolla su trabajo en el restaurante Belvedere de Benidorm.

Gracias a este tipo de estupendas actuaciones se contribuye a dar visibilidad a nuevas promesas, así como se puede dar a conocer lo que se está haciendo en cada momento por parte de los profesionales del sector.

Una estupenda forma de homenajear tanto a la gastronomía local como a los jóvenes que se abren camino, además de acercar a la gente de a pie el trabajo que estamos realizando.