«Hay que buscar el sabor y la vistosidad en las creaciones, pero sin olvidar que no todo vale»

Del 22 al 25 de febrero, el pabellón 1 de IFA celebra Alicante Gastronómica que contará con una amplia oferta expositora de productos, talleres, show cookings, concursos y catas (de la mano de Estrellas Michelín y Soles Repsol).

En el evento se mostrará a público y profesionales: especialidades gastronómicas de la provincia, denominaciones de origen, marcas de calidad, productos de la tierra y otros ecológicos y artesanales, así como vinos y bebidas típicas, equipamientos o servicios.

Se trata de una iniciativa de la Diputación y Cámara de Comercio alicantinas e IFA con el apoyo de la Generalitat Valenciana.

Nacido en Villena y, aunque sus inicios fueron en tierras francesas, enviado por su padre, donde descubrió su pasión por la repostería. Regresó a España en 1978 e inició una carrera llena de éxitos y reconocimientos que perduran hasta ahora.

Entre otros: en 1988 fue nombrado Mejor Maestro Artesano Pastelero de España; en 1990 Mejor Pastelero de Europa (único en España hasta ahora); en 2003 Mejor Libro de Postres del Mundo «Paco Torreblanca»; en 2004 fue el encargado de preparar la tarta nupcial de la boda de los entonces Príncipes de Asturias; en 2006 repite como Mejor Libro de Postres del Mundo con «Paco Torreblanca II» y recibe el premio de Mejor Pastelero de Postres de Restaurantes de España; en 2008 la Academia de Gastronomía Española le otorga su Gran Premio; y en 2013 crea la Escuela Paco Torreblanca en la que se forman multitud de jóvenes promesas de la gastronomía.

Hoy se celebra San Valentín ¿qué recomienda regalar?

El dulce es para disfrutar, por ello es el mejor regalo para celebrar el día de San Valentín. Es simpático, agradable y, además, nos hace mejores personas.

Usted considera la pastelería como un arte evolutivo

Como decía Picasso «lo que está hecho no vale la pena volverlo a hacer», y yo sigo esta máxima. La pastelería es un arte efímero siempre en constante evolución. Eso sí, siempre con sentido común, sin perder la cabeza. Hay que buscar el sabor y la vistosidad en las creaciones, pero sin olvidar que no todo vale. Es ahí donde la tradición tiene mucho que decir.

En la provincia se suele ser muy conservador en este aspecto, sobre todo en algunas zonas, mientras que en Alicante quizá se vea más la evolución y las novedades que están imprimiendo las nuevas generaciones que se inclinan por los nuevos caminos de la pastelería más moderna y creativa. Son ellos los que, con sus viajes y conocimientos de lo que se hace en otras partes del mundo en este sector, llevan a cabo innovadoras propuestas.

¿Dónde encuentra Paco Torreblanca la inspiración?

Primero hay que lograr conocer la materia prima y dominarla. Después, todo lo que nos rodea puede ser inspirador. Observar lo que nos rodea cada día.

Desde 2013 imparte sus cursos de pastelería en la Escuela Paco Torreblanca

Sí, justo acabo de empezar un nuevo curso con un alumnado muy internacional que dura seis meses. También cuento con otra escuela en Pekín y seguramente abriremos otra en Miami.

Mi intención con esta practica es devolverle a la vida una parte de lo que te ha dado. Me parece muy importante contribuir al desarrollo de esta profesión.

También cuenta con varias tiendas en Alicante, Petrer y Valencia

Sí, son establecimientos que ya están en manos de mis hijos David y Jacob, mientras que mi labor se centra ahora en la faceta educativa de la escuela y en mis libros.

Es el único español reconocido como Mejor Pastelero de Europa

Se trata de una prueba en la que se participa in situ, es decir valoran lo que se realiza allí y en el momento. Es un orgullo, al igual que el reconocimiento Doctor Honoris Causa que la Universidad de València me concedió por la trayectoria profesional y la participación en el mundo de la investigación científica gastronómica en 2010, así como el Doctor Honoris Causa en Bellas Artes que más tarde, en 2013, la Universidad Miguel Hernández de Elche me otorgó.

¿Qué supuso preparar la tarta nupcial en la boda de los ahora Reyes de España?

Fue un momento extraordinario y todo un hito de satisfacción que fuera el elegido y, además, que en aquel momentose tratara de un alicantino supuso un valor añadido.

¿Qué le parece la celebración de Alicante Gastronómica. II Encuentro del Estilo de Vida Mediterráneo?

Se trata de un evento de gran importancia para la provincia, en el que debemos colaborar y apoyar la labor que realizan personas como Carlos Baño y las instituciones que participan en su preparación y desarrollo. Todo aquello que suponga hablar y engrandecer la gastronomía alicantina es bueno para generar riqueza.