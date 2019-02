«Los productos de proximidad son el futuro. Aportan frescura y sabor»

Del 22 al 25 de febrero, el pabellón 1 de IFA celebra Alicante Gastronómica que contará con una amplia oferta expositora de productos, talleres, show cookings, concursos y catas (de la mano de Estrellas Michelín y Soles Repsol).

En el evento se mostrará a público y profesionales: especialidades gastronómicas de la provincia, denominaciones de origen, marcas de calidad, productos de la tierra y otros ecológicos y artesanales, así como vinos y bebidas típicas, equipamientos o servicios.

Una iniciativa de la Diputación y Cámara de Comercio alicantinas e IFA con el apoyo de la Generalitat Valenciana.

Restaurante La Finca, en Elche

Desde hace 30 años, Susi Díaz es la propietaria y chef del restaurante La Finca, en Elche, una trayectoria en la que ha visto recompensada la tenacidad y esfuerzo que le inculcaron sus dos abuelas, Francisca y Lola, con un amplio y merecido reconocimiento del mundo de la gastronomía que se adorna con dos Soles Repsol y una Estrella Michelín desde 2006. Susi Díaz acude a Alicante Gastronómica con un producto tan ilicitano como la granada mollar.

Con una Estrella Michelín desde 2006 ¿cómo se mantiene este nivel tanto tiempo?

Con el esfuerzo de cada día. No hay que parar: investigación constante, preocupación, trabajo, interés... Hay que pensar en todo. Menús, vajillas, qué se quiere ofrecer, etcétera. No hay que relajarse, siempre avanzando.

¿Cómo recuerda su infancia?

Recuerdo a mis abuelas, ellas fueron mi punto de partida. En la tienda de comestibles de mi abuela Francisca había de todo, sobre todo recuerdo las tartas de almendra, almojábenas, el pan recién hecho.

El concepto de tradición en pan, bollería, pastelería viene de mis experiencias. Mi abuela Lola era «la mejor cocinera del mundo». Recuerdo su pasión por las verduras, hortalizas, y acompañándola aprendí a distinguirlas y a aprovechar sus propiedades. Pero sobre todo, me enseñaron el respeto al producto y al sabor. Siempre pienso en ellas cuando estoy preparando algún plato nuevo.

Su formación ha sido principalmente autodidacta

Soy autodidacta. Nunca he estado en otra cocina que no haya sido la mía. En mis principios me inspiraba en viajes, en aquellas cocinas que me atraían, en los libros que leía, aunque también hice algunos cursos de aquellos temas que más me interesaban y desconocía. Era la época de Ferrán Adrià y las nuevas técnicas, de la escuela de París, en definitva de prepararme en aquello que me interesaba pero desconocía.

Una etapa de mucho esfuerzo, de equivocarme muchas veces, pero de la que aprendí mucho gracias a la tenacidad y esfuerzo.

Su cocina se caracteriza por combinar sabores tradicionales con las últimas tendencias de la cocina internacional. De hecho ¿tiene su propio huerto?

Me gustaría tener un huerto más grande. Por ejemplo, todos los cítricos que empleo en mis platos son de allí, así como las hierbas aromáticas o las flores comestibles. También colaboro con algunos agricultores de la zona. Un trabajo que considero muy necesario y que agradezco, ya que me miman y cuidan mucho.

Elche tiene un campo maravilloso que aporta el 90% de mis ingredientes. Por ello, intento transmitir algo de lo que hay en estos paisajes en cada plato que preparo. Es muy importante comer de lo que tenenmos en el entorno.

Susi Díaz participará en Alicante Gastronómica

¿Hacia dónde va la cocina?

El futuro va a ser la proximidad, ya que garantiza frescura y un mejor sabor, más rico. Además, hay que tener una vida más saludable, más natural, con productos menos manipulados y cocinados en su justa medida.

Una comida más sana y muy visible que permita saber lo que hay en cada plato. Me gusta cuando mis clientes me dicen «todos los platos saben a lo que hay en ellos». Recuperar los sabores, poner al día la tradición, mejorando y avanzando, es la tarea que debemos realizar.

Colabora en programas de televisión, radio ¿qué han aportado los medios de comunicación al reconocimiento que tiene en estos momentos el mundo gastronómico?

El cocinero ahora está en un pedestal gracias a los medios que se han preocupado de poner en valor nuestro trabajo en la cocina.

Si el mundo mira a España y, sobre todo, a la Comunidad Valenciana, no hay que olvidar que nuestra Dieta Mediterránea fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010, y a lo que aquí se hace es en buena medida a la divulgación que se ha hecho.

No hay más que ver la gran difusión entre los niños que tiene en estos momentos la cocina gracias a los programas televisivos. Y ellos son el futuro.

Gracias a ellos, estamos en la sociedad como una opción profesional.

En su cocina destacan platos mediterráneos de cuidada presentación y toque personal.

La belleza, en general, para mí es muy importante ya que nos permite ser felices. A un plato rico es un plus darle belleza, y me emocionan los platos bonitos.

¿Se ve una pionera de las mujeres en la alta cocina?

Esta profesión requiere mucho esfuerzo y dedicación y siempre pierdes algo en el camino. Pero se necesitan más mujeres en la cima que acaparen el interés y las portadas.

¿Estará en esta edició de Alicante Gastronómica?

Alicante tiene un potencial maravilloso y Alicante Gastronómica es un gran escaparate en el que estaré con un producto tan ilicitano como la granada mollar. Presentaré: cóctel de granada y rocas con granada.