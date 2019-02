«Nuestro restaurante ha sido elegido como el más romántico de España, y es que ofrecemos un entorno muy especial»

Del 22 al 25 de febrero se celebra Alicante Gastronómica II Encuentro del Estilo de Vida Mediterráneo.

Este congreso gastronómico, en el pabellón 1 de IFA, que contará con una amplia oferta expositora de productos, talleres, «showcooking», concursos y catas (de la mano de Estrellas Michelín y Soles Repsol), mostrará a público y profesionales especialidades gastronómicas de la provincia, denominaciones de origen, marcas de calidad, productos de la tierra y otros ecológicos y artesanales, así como vinos y bebidas típicas, equipamientos o servicios.

Una iniciativa de la Diputación y Cámara de Comercio alicantinas e IFA con el apoyo de la Generalitat Valenciana.

Entrevista a Ferdinando Bernardi, de Orobianco

A partir del 1 de marzo, el restaurante Orobianco de Calp arranca la temporada 2019 con Ferdinando Bernardi (ya han pasado cuatro años desde su llegada) al frente de un equipo de cocina muy internacional, tras recibir la Estrella Michelín que se ganó el pasado noviembre y, más recientemente, ser reconocido como el restaurante más romántico de España.

Viajero y curioso, Ferdinando Bernardi no ha parado de viajar desde que tenía 19 años. Inició su andadura profesional,eso si «a ratos, ya que siempre que podía me escapaba», señala, de la mano de sus padres en el establecimiento de cocina tradicional de su familia en Italia, Rímini.

Allí «siempre tenía mis manos en la pasta». «Mi padre me introdujo en el valor del trabajo y la labor pausada, poco a poco, mientras que de mi madre aprendí el amor por el sabor y un tío me inculcó la afición por conocer otros mundos y otras cocinas», afirma.

Posteriormente, en sus viajes por todo el mundo aprendió técnicas, conoció ingredientes y descubrió nuevas formas de enfrentarse a este arte de la cocina, entre ellas quizá destaque su incursión en el mundo de la panadería y pastelería, conocimientos que también enriquecieron y ampliaron su universo gastronómico.

En Orobianco podrás encontrar alta cocina italiana contemporánea

¿Qué supuso llegar al restaurante Orobianco en 2015?

Aquí he evolucionado mucho y ahora mi personalidad es otra. Más concreta, con más experiencia y peso de la tradición y con un respeto máximo por la materia prima.

En estos momentos, en mi cocina prima la ley del 3, elaboro algunos platos con 3 ingredientes para lograr dar un mayor valor a los mismos y que así tengan más presencia. Además, he ido introduciendo las nuevas técnicas aprendidas durante estos años. Mi cocina es intuitiva, de mucho sentimiento, de pasión, de gusto.

¿Qué le aporta España?

Es la primera vez que estoy tanto tiempo (4 años) en el mismo lugar. Es mi casa, me siento en familia. Me he impregnado del valor de la materia prima, de los ingredientes, de un mejor conocimiento, de lo maravillosos que son: aceites, panes, arroces, pescados, etcétera.

¿Cómo es su cocina?

Los clientes, cuando visitan nuestro restaurante Orobianco, esperan ese enfoque de alta cocina italiana contemporánea. En mis platos encuentran pasión, emoción. Me gustan los sabores, los colores, el carácter, pero desde el principio al fin, desde los entrantes al postre. Que el comensal note «el pulso» del cocinero.

En Oribianco intentamos prepararlo todo nosotros, una labor en la que ponemos todas nuestras ganas e ilusión. Elaboramos, por ejemplo, nuestro propio pan, del que presentamos una gama de variedades a nuestros clientes que tienen una gran aceptación.

También destacaría, además de la belleza del entorno en el que está situado el restaurante, el exquisito trato que todo el equipo ofrece a nuestros clientes. Familiar, amable. Existe una estrecha colaboración entre cocina y sala para que nuestros clientes disfruten plenamente.

Para este año, con todo mi equipo, tenemos planteados muchos proyectos con grandes objetivos y desafíos.

Orobianco es un establecimiento con mucha identidad, alegre, elegante. Ofrecemos un conjunto de emociones que forman un todo excepcional: entorno, gastronomía y exquisito trato. Una fórmula para que el cliente disfrute de su estancia entre nosotros y se lleve un recuerdo duradero.

Orobianco es un establecimiento con mucha identidad, alegre y elegante.

¿Quiénes forman su equipo?

Cuento con Óscar Marcos, sous-chef, Matías Farfán, pastelero, Carlos Navarro, ayudante de cocina, también con Heguer Castellanos, como jefe de sala, y Carlos Cuenca, asistente de metre, y dirigidos por Inna Skriabina, como gerente.

¿Qué papel desarrollan las mujeres en él?

Siempre he defendido la labor femenina en las cocinas, tienen carácter, son constantes, finas, elegantes y siempre con su toque particular.

En mi caso, yo he aprendido mucho de ellas, empezando por mi madre de la que destacaría la elegancia y el saber combinar sabores que la caracterizan.

Son el restaurante más romántico de España.

Sí, ha sido un reconocimiento que me ha gustado mucho. En verdad, ofrecemos un entorno muy especial para que las parejas disfruten de veladas inolvidables.

¿Cuál va a ser su contribución en Alicante Gastronómica?

Participamos con un con un show cooking a 4 manos en el que, con seguridad, los visitantes lo van a pasar muy bien.