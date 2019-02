Verónica Cámara: abstracta, azarosa y natural

- ¿Cómo se integra la técnica tradicional de los lápices, el pincel o el óleo con el trabajo digital? ¿Cómo ha sido esta evolución?

En mi caso el medio digital fue introduciendose paulatinamente en mi vida, pero fue en 2009, cuando mis padres me compraron un ordenador portátil, que pude empezar a experimentar con herramientas digitales de dibujo. Recuerdo empezar a dibujar con el ratón en el famoso Paint.

Poco después descubría un aparatito llamado escáner, con el cual podía digitalizar mis dibujos y seguir tratándolos con programas de edición de imagen.

A partir de ese momento mi forma de trabajar en el papel ha cambiado, puesto que ahora pienso en la composición digital de mis ilustraciones y al hacerlo cambio el modo de trabajar en analógico. Ahora suelo separar por capas un dibujo a drede para luego poder juntar las piezas en el pc.

- ¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Qué programa utilizas?

Cuando combino papel y PC suelo trabajar las líneas a lápiz o rotring, después escaneo y trabajo con Photoshop y tableta gráfica para dar color digitalmente, también me gusta añadir texturas y cambiar la línea de color.

Hay una característica del digital que me parece muy buena y es que te permite experimentar mucho en una misma ilustración sin sacrificar el diseño si te equivocas. Nos estamos acostumbrando al Cntrl + Z, a poder volver atrás, deshacer y empezar de cero como si aquí no hubiera pasado nada. Pienso apriori que es algo muy bueno, aunque hay que cuidarse de no volverse demasiado indeciso.

- ¿En qué consiste la técnica que empleas en tus trabajos?

Utilizo un abanico de técnicas muy amplio. Me gusta abocetar con lápices azules y rojos y luego pasar a limpio los dibujos usando lápiz o rotrings, con una mesa de luz que me ayuda a calcar los bocetos. Para mi no hay nada de malo en calcar si tu boceto te convence, ¿por qué volverlo a dibujar si puedes calcarlo?

Pero en particular estoy muy interesada en el mundo de la estampación textil y el grabado. Me apasiona crear sellos con objetos, frutas o surcos que después estampo en papel, escaneo y juego con ellos digitalmente para crear patrones.

- ¿Tus trabajos son por encargo para empresas, para particulares€ o ya están hechos para la venta?

Acepto encargos de todo tipo de clientes. Suelo hacer retratos, aunque normalmente recibo encargos editoriales, me contactan para ilustrar libros, poemarios, cuentos, etc.

Además, de un tiempo a esta parte estoy participando en mercados de diseño e ilustración en los que vendo productos diseñados por mí, como por ejemplo tote bags, prints de distintos tamaños, postales, chapas, imanes y "Estampida", mi primer libro, publicado por la editorial Raspabook.

- ¿Se pueden personalizar?

Por supuesto, ¿Quieres que ilustre ese cuento tan bonito que escribiste para tu gato? ¿Te hago un retrato a mi estilo? ¿Quieres renovar tus tarjetas de contacto? Hablemos.

- ¿En qué te inspiras para crear tus obras? ¿Qué quieres transmitir con ellas?

Mi inspiración está en casa, calles, barrios, plazas, está en lo que me rodea, si estoy lo bastante despierta para verlo o escucharlo.

Con mis últimos trabajos quiero transmitir un mensaje de conciencia social. Me preocupa el medioambiente, me preocupa el mar lleno de plásticos, me preocupa que las personas seamos tan irresponsables con nuestro planeta.

Por eso intento aportar algo para hacer de mi ciudad un sitio mejor (ej. voy cada día al trabajo en bici). "Estampida" es un libro interactivo que les habla a los niños sobre animales que están en peligro de extinción, les descubre esta realidad para después poder cambiarla.

- ¿Qué significa para ti tu trabajo? ¿Cómo lo definirías?

Significa todo, es mi forma de soltar emociones, ideas, es mi modo de comunicarme con el mundo.

- ¿Has participado en alguna feria o exposición de este ámbito?

He participado en distintas ferias de ilustración en Alicante, Murcia, Valencia y Barcelona. Hace poco estuve en Babakamo, festival y feria del libro ilustrado de Valencia, en la que formé parte de la exposición de ilustración editorial «Babalunga i Kamolongos».

- ¿Cuál es el trabajo que más te ha costado hacer? ¿Y con el que más has disfrutado?

Creo que el proyecto en el que más me he implicado, he sufrido y he disfrutado como una enana ha sido dar vida a mi libro "Estampida". Llevarlo a cabo me tomó dos años de trabajo en el que pasé por muchas fases; primeras ideas e intentos, investigación, darme cuenta de qué es lo que quiero contar, realizar todas las ilustraciones, estructurar y maquetar el libro y finalmente terminarlo y conseguir que me lo publicaran.

Pero todas las horas han merecido la pena, y me llena de alegría ver cómo este proyecto sigue creciendo, ya que he desarrollado junto a la compañía de teatro Tolón Tell On un cuentacuentos para niños sobre "Estampida" en el que debemos ayudar a los animales en peligro de extinción.

- ¿Cuál es la ilustración más rara o estrambótica que te han pedido?

Ilustrar poemas puede que haya sido lo más "raro" pero a la vez interesante que me han pedido hacer.

- ¿Has trabajado, o estás trabajando actualmente, para alguna empresa creando su publicidad o aportando alguno de tus diseños?

Ahora mismo trabajo para una empresa como diseñadora gráfica y ocasionalmente realizo ilustraciones para las redes sociales de la misma. Me parece una buena oportunidad para hacer ver a los demás cómo puede aplicarse la ilustración en el mundo empresarial y darle un valor.

- ¿Cuáles son tus proyectos para 2019?

Este año me he propuesto crear una página web profesional en la que poder mostrar mi trabajo y que a la vez tenga la funcionalidad de una tienda online.

Además quiero seguir creando nuevos productos para vender online o en mercados de diseño e ilustración.

- ¿En qué lugar situarías a las mujeres de esta profesión?

Las ilustradoras, digitales o analógicas, ocupamos un lugar con poca visibilidad a nivel local, de nuevo no hay una puesta en valor de nuestro trabajo. En marzo de 2018 en Alicante muchas artistas de distintas disciplinas (diseño, danza, música, pintura, fotografía, performance, etc.) nos juntamos para crear el colectivo La Virgen, una entidad que defiende el papel de la mujer y su arte sin estereotipos. Creo que juntas somos más fuertes y podemos conseguir más visibilidad y reconocimiento social.