Estas son las gafas de sol que más vas a ver este verano, y sólo las puedes comprar en su web

De la mano de una familia de Villena nace la empresa VILLWAT, un proyecto llevado en mente durante 10 años y en el cual el último año fue decisivo en el lanzamiento de la marca.

Su historia comenzó diseñando en Villena el modelo de gafa de sol R-evo, una gafa de sol ultra ligera, dual chrome y sumamente cómoda que queda como un guante a medida. También cuentan con el acabado marrón o negro, que no tienen dual chrome, y son de carácter más serio en un total de 7 colores. Una gafa de sol que no deja indiferente, la cual no se puede encontrar en ningún otro sitio ya que está diseñada en Villena y únicamente las comercializan a través de su web.

Nueva tendencia en gafas de sol para este verano

VILLWAT dispone para esta temporada de una gafa de sol que fascina solo con llevarla, una apuesta muy seleccionada para el verano 2019 y a un precio competitivo en el mercado.

También han recreado el modelo clásico casual centrándose en la calidad de la lente y en la comodidad de la montura. El modelo aviator al cual se le han puesto muelles en las patillas para comodidad absoluta y por supuesto lentes trabajadas para que sean de total comodidad.

Relojes unisex

Por otro lado, la empresa pisa fuerte en el sector relojero. En el caso de la moda masculina con relojes de estilo sport casual. Y también están trabajando en la creación de modelos femeninos al detalle, y que saldrán a la luz en pocas semanas. Todos los mecanismos de sus relojes son japoneses de primera calidad y marcas punteras en el mercado. Poco a poco podrán ir viéndose sus nuevas creaciones y novedades en su página web.

VILLWAT acaba de nacer en tierras alicantinas para quedarse y serán perseverantes en conservar la marca, ya que, como comentan desde la empresa, «nuestra identidad es Villena, somos VILLWAT».