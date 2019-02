Paloma Marqués: Sensibilidad del color, miradas profundas

- ¿Qué programa utilizas en tus trabajos?

Mi método de trabajo es muy inspiracional, busco imágenes que trasmitan sentimientos, mensajes, y los complemento con color y otros elementos secundarios para darle más fuerza y significado. El programa que utilizo es Procreate, y mi herramienta principal es el iPad Pro.

Empecé a utilizarlo hace un año, así que antes me valía de una tablet Wacom, quise probar el iPad y ya no pude separarme de él. Tanto por autonomía y comodidad como por los buenos resultados que me ha dado.

- ¿Usas alguna técnica especial para tus trabajos? ¿En qué consiste?

Como técnica especial diría que cada ilustración está medida y pensada. Muchas veces empiezo a dibujar sin más, pero luego acabo dándole un significado, buscando algo especial que haga que te quedes mirándola y analizando cada detalle. Muchas veces es el mensaje que llevan con ellas, otras veces es la propia ilustración, la combinación de colores y formas, las expresiones, las miradas, etc.

- ¿En tus trabajos se combinan ambas técnicas, la manual y la digital, o sólo la digital?

Ahora mismo únicamente la digital. Cuando era pequeña adoraba dibujar, empecé con técnicas tradicionales pintando con lápices y acuarela. También fui a una escuela de pintura donde pintaba en óleo.

Siempre tuve ese gen artístico, viene de familia, así que me decanté por dedicarme al diseño gráfico. Una vez estuve dentro de ese mundo, mi madre me regaló una tableta gráfica Wacom con la que empecé a trastear la ilustración digital. Vi lo bien que se me daba, y lo más importante: que podía estar horas y horas sin parar.

Desde entonces me he valido únicamente de las técnicas digitales para realizar mis ilustraciones de principio a fin, pero confieso que en alguna crisis creativa, mi salida ha sido coger papel y lápiz y ponerme a garabatear.

Al fin y al cabo, para un artista, el tocar el papel y los materiales siempre nos produce un placer diferente a lo digital, pero a la hora de trabajar yo me siento más cómoda y soy más eficaz trabajando así.

- ¿Haces trabajos por encargo o ya están hechos y los vendes en algún lugar? ¿Se pueden personalizar?

Ambos. Realizo mis propias ilustraciones que pueden comprarse a través de mi página web y también encargos a particulares, sobre todo personalizadas, son de las que más pedidos recibo.

- ¿En qué te inspiras para crear tus obras? ¿qué quieres transmitir con ellas?

Me inspiro sobre todo en mujeres, indago en miradas, gestos o posturas que trasmitan sentimientos. Cuando más cómoda me siento es cuando consigo trasmitir un sentimiento personal que estoy viviendo en ese momento, porque es algo tan intangible que poder expresarlo únicamente con una imagen me da mucha satisfacción y siento cierta liberación.

A veces cuando no encuentro la imagen idónea con la que comenzar, me la hago yo misma. En esta ilustración en concreto, quería expresar relajación, libertad y tranquilidad; la quería colocar en mi habitación y qué mejor que un foco de "relax" para mi pequeño estudio. Estuve buscando referencias de mujeres en el agua, tumbadas o dormidas, pero ninguna conseguía llegar a ser perfecta, por lo que decidí realizarme varias fotografías con la postura y la expresión que yo buscaba, finalmente encontré lo que quería y éste fue el resultado:

- ¿Qué significa para ti tu trabajo? ¿Cómo lo definirías?

Una vez escuché una frase que decía "¿Qué es lo que harías gratis y todo el día? A eso tienes que dedicarte" Para mí eso es mi trabajo. Pura liberación, pura pasión. Poner todo de mi en cada obra, en cada entrega. He creado vínculos realmente bonitos gracias a esta profesión, de clientes que han confiado en mí y me han hecho partícipes de su ilusión al encargarme un trabajo, para mí eso lo es todo.

- ¿Has participado en alguna feria o exposición de este ámbito?

Precisamente tengo la que va a ser mi primera exposición el próximo 22 de febrero, en Copity by Laseda a las 21h, ¡Estáis todos invitados! Estoy muy muy contenta con este evento, ya que podré darme a conocer un poco más en Alicante y la gente que ya me conoce podrá disfrutarlo mucho ¡Casi tanto como yo!

- Si puedes desvelarlo, ¿alguna cara reconocida o famoso que te haya pedido alguna ilustración?

Tuve el placer de realizarle una ilustración a Jorge Cremades, que al ser alicantino y su madre me contactó para hacerle un regalo muy especial. Me llevé el conocer a Jorge y sobre todo a Isabel, su madre, que es absolutamente encantadora.

También a través de la Revista Motor, que contacto conmigo para hacerle un regalo a Jesús Alonso, presidente de Ford España tras ganar el premio a mejor motor 2017 por sexto año consecutivo.

Por otro lado, también me gusta hacer ilustraciones de influencers a las que sigo, como Teresa Andrés, a la que tuve la oportunidad de conocer y entregársela en persona y a Laura Escanes.

- ¿Cuál es el trabajo que más te ha costado hacer? ¿Y con el que más has disfrutado?

Curiosamente es el mismo, es una ilustración que realicé en conmemoración al Día Contra el Cáncer de Mama.

Me costó mucho terminarla debido a que quise reflejar en ella diferentes emociones, como eran la dureza de la enfermedad y la fortaleza de afrontarla, la feminidad, la esperanza de que todo acabe bien y el amor por la vida.

Era difícil plasmar tanto y creo que finalmente lo conseguí, fue muy compartida y comentada en redes sociales, por lo que pude aportar mi granito de arena a ese día tan importante. Disfruté muchísimo haciéndola.

- ¿Cuál es la ilustración más rara o estrambótica que te han pedido?

No sabría decirte una rara en sí, pero sí una curiosa y muy emotiva. Contactó conmigo una chica que quería regalarle a su novio una ilustración de su padre, que había fallecido cuando este era muy pequeño. Juntas se nos ocurrió hacer algo todavía más original: unir una foto de su novio y de su padre en una misma imagen, como si de una instantánea originalmente juntos se tratase. Ilustrando así lo presente que todavía le tiene.

- ¿Estás trabajando actualmente para alguna empresa creando su publicidad o aportando alguno de tus diseños?

Actualmente soy diseñadora gráfica en una marca de moda infantil, donde también aplico algo de ilustración para algunos diseños. Es un proyecto que me gusta mucho y donde aprendo día a día.

- ¿Cuáles son tus proyectos para 2019?

Para este año aún quedan cosas por cerrar, pero lo comenzamos pisando fuerte con mi exposición el 22 de febrero y algunas colaboraciones que pronto verán la luz, puede que haya algún libro a la vista pero aún es "top secret".

- Y como el tema va de mujeres, ¿qué lugar crees que ocupan las mujeres en esta ámbito a nivel local, las ilustradoras digitales?

La concienciación sobre temas como el feminismo y la violencia de género están más a flor de piel que nunca y se ven muy reflejados en el arte, al final las mujeres somos las que más comunicamos estos mensajes y son un tema destacado en redes sociales. Creo que ocupamos un lugar importante a la hora de comunicar lo que sentimos, nuestros valores y creencias y generamos así más sensibilidad sobre esto.

- Cuéntanos cualquier anécdota profesional que quieras compartir con nuestros lectores

Una anécdota muy chula es la que me ocurrió con Laura Sala, una artistaza de Alicante que un día decidió encargarme una ilustración. Os podéis imaginar mi reacción.

Laura es todo un ejemplo a seguir en cuanto a creativa y artista y quiso, por el cumpleaños de su hija, regalarle una ilustración personalizada. Contactó conmigo y yo no podía creérmelo. A su hija, que ya conocía mis ilustraciones, le encantó el regalo y a mí la experiencia me dio un impulso de motivación y emoción que siempre voy a recordar.