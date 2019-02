La inteligencia artificial en la vida cotidiana: ámbitos de actuación

Este 2019 tiene visos de convertirse en el año de la Inteligencia Artificial (IA). Expertos, empresas y desarrolladores coinciden en esta previsión al destacar que cada vez son más los productos o servicios que incluyen algún tipo de tecnología basada en IA, desde los algoritmos del aprendizaje automático (machine learning) hasta las redes neuronales y el aprendizaje profundo.

La Inteligencia Artificial puede ofrecer una serie de beneficios muy importantes en cualquier sector y uso, ya que se trata de una de las tecnologías más transversales que existen en la actualidad. Pero también puede generar problemas y riesgos si las personas dejan que sean las máquinas y los algoritmos los que tomen las decisiones finales.

Al respecto, el profesor de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (ESET) de la Universidad Cardenal Herrera CEU, Antonio Falcó, responsable de varios proyectos de investigación basados en la Inteligencia Artificial, lo tiene claro al afirmar que «una máquina nunca podrá sustituir al hombre en la toma de decisión final y no podemos delegar en ella este aspecto, ya que estamos hablando de algoritmos de aprendizaje que, si no están bien implementados, no ofrecen soluciones buenas».

Por esta razón, Europa está ultimando sus orientaciones éticas, cuya guía final se aprobará en marzo de este año, que estarán centradas en el ser humano, basada en derechos fundamentales, principios éticos y valores.

A falta de la publicación de esta guía, lo que está claro es que la IA está cada vez más presente en nuestro día a día. Cuando hacemos una búsqueda en internet, cuando hablamos con el smartphone o usamos asistentes de voz (Siri, Alexa o Google), abrimos una cuenta bancaria, cuando escribimos en un chatboot o cuando utilizamos, en el trabajo, un software de CRM estamos usando, en mayor o menor medida, inteligencia artificial.

Por ello, las grandes empresas van a invertir más en el desarrollo de esta tecnología, mientras que las más pequeñas ya la están incorporando en su día a día para mejorar su eficiencia, reducir los costes y ser más competitivas.

Los expertos en Inteligencia Artificial están trabajando en conseguir un aprendizaje automático, en ingeniería del conocimiento, visión artificial, procesamiento natural del lenguaje y minería de datos, con el fin de conseguir soluciones realmente interesantes y útiles.

En el mundo de los negocios, según el último informe de GP Bullhound, se estima que casi una tercera parte de las compañías van a incorporar la inteligencia artificial en sus procesos a lo largo de este año, mientras que otro de Microsoft señala que la mayoría de las empresas españolas cuenta con proyectos piloto de inteligencia artificial, aunque sólo un 20% ha ido más allá de sus fases iniciales de pruebas de concepto.

Así, cada vez habrán más aplicaciones en el ámbito del machine learning, que permite a los sistemas aprender sin que hayan sido específicamente programados para ello, y habrá un incremento de la adopción Robotic Process Automation (RPA), sistemas inteligentes que aprenden de aplicaciones ya existentes para procesar transacciones, manipular datos y comunicarse con otros sistemas expertos.

Entre los sectores que más utilizan esta tecnología se encuentra la banca, ya que la está usando para captar clientes de un determinado perfil de riesgo, evitar la morosidad, realizar acciones de venta cruzada o evitar el fraude.

Pero el ámbito de aplicación va mucho más allá y la IA se ha implementado en áreas tan diversas como la salud, la educación, la fabricación o la agricultura, entre otros muchas (ver cuadro superior).

La implantación y el uso prometen ser masivos en los próximos meses gracias, además, al surgimiento de plataformas de inteligencia artificial en la nube, lo que está facilitando que haya una democratización de la IA al ponerla al alcance de empresas de menor tamaño. Amazon y Google ya ofrecen sus propias plataformas.

Historia de la inteligencia artificial

1943-1955: Warren McCulloch y Walter Pitts (1943) están reconocidos como los autores del primer trabajo de IA. Partieron de tres fuentes: conocimientos sobre la fisiología básica y funcionamiento de las neuronas en el cerebro, el análisis formal de la lógica preposicional de Russell y Whitehead y la teoría de la computación de Turing.

1956: En un Congreso sobre Informática Teórica en EE.UU se define el concepto de Inteligencia Artificial, como una nueva rama de la informática con entidad propia, proponiéndose como una disciplina que buscaba reproducir comportamiento inteligente con la ayuda de una máquina.

1956-1969: Periodo de grandes expectativas y en el que hubo algunos éxitos que marcaron la esperanza del desarrollo de la inteligencia artificial. Entre ellos, un ordenador podía jugar a las damas y hacer más cosas que cálculos aritméticos. En 1959, Herbert Gelernter, por su lado, construyó una máquina capaz de demostrar de teoremas de geometría.

1966-1973: Las previsiones que auguraban un futuro exitoso en IA se topan con la realidad debido a las dificultades existentes. En esta época, la mayoría de los primeros programas contaban con poco o ningún conocimiento de la materia objeto de estudio, por lo que se obtenían resultados gracias a sencillas manipulaciones sintácticas. Un ejemplo de esta época fue la traducción errónea de la frase del ruso al inglés «El espíritu es fuerte pero la carne es débil», cuyo resultado fue «El vodka es bueno pero la carne está podrida».

1980: La IA se convierte en ciencia. En 1982 la empresa McDermott creó el primer sistema experto comercial llamado R1 el cual utilizaba la elaboración de pedidos informáticos. Cuatro años más tarde R1 representó un ahorro de aproximadamente 40 millones de dólares al año y en 1988 la inteligencia artificial distribuía mas de 40 sistemas expertos.

1996: Deep Blue, la supercomputadora de IBM, marca un hito en 1996 al vencer al campeón mundial de ajedrez. Esta computadora era capaz de procesar 200 posiciones en un segundo.

2002: La empresa estadounidense iRobot creó Roomba, el primer producto comercial exitoso para el uso en el hogar que utilizaba el principio de inteligencia artificial: la aspiradora autónoma Roomba. Joe Jone, uno de sus creadores, empezó como físico experimental y luego llegó al MIT.

2008: Las primeras versiones de BigDog, un robot autónomo que simula a un animal y tenía un fin militar, datan de 2008, y tuvo una gran evolución en los dos años siguientes gracias a la inyección de 32 millones de dólares por parte de Darpa, la agencia de proyectos más avanzados del departamento de Defensa estadounidense.

En noviembre de este año, el reconocimiento de voz experimenta un paso esencial cuando el iPhone incorpora una pequeña aplicación de Google que reconocía la voz que, en este año, estimaban que tenía un 90% de exactitud.



Campos de aplicación

- Medicina y Salud: En la asistencia sanitaria el objetivo de la implementación de la inteligencia artificial pasa por mejorar la atención a los pacientes y reducir los costes. Para ello, las empresas están aplicando el aprendizaje de las máquinas para hacer mejores diagnósticos y más rápidos.

En este campo, una de las tecnologías sanitarias más conocidas es la de IBM, para la que ha desarrollado su unidad de negocio IBM Watson Health donde su sistema extrae datos de pacientes y de otras fuentes de datos disponibles para formular una hipótesis, que luego presenta con un esquema de puntuación de confianza.

- Negocios y empresas: La automatización de procesos robóticos se está aplicando a tareas altamente repetitivas que normalmente realizan los seres humanos. Gracias a los algoritmos de aprendizaje automático se intentan descubrir información sobre cómo servir mejor a los clientes. Un ejemplo son los chatbots, que se han incorporado en los sitios web para ofrecer un servicio inmediato a los clientes.

- Educación: La IA permite evaluar a los estudiantes y adaptarse a sus necesidades, ayudándoles a trabajar a su propio ritmo. Los tutores pueden proporcionar apoyo adicional a los estudiantes, asegurando que se mantengan en el buen camino. De esta forma podría cambiar dónde y cómo los estudiantes aprenden, tal vez incluso reemplazando a algunos maestros.

- Finanzas: Hay aplicaciones que pueden recopilar datos personales y proporcionar asesoramiento financiero. Por ejemplo, hoy en día, el software realiza gran parte de las operaciones en Wall Street. En los bancos ya se utiliza para evitar fraudes o estudiar a los clientes.

- Ámbito Jurídico: El proceso de búsqueda y descubrimiento a través de la revisión de documentos judiciales es un trabajo abrumador para los seres humanos. Automatizar este proceso permite un mejor uso del tiempo y un proceso más eficiente.

- Fabricación: Ésta es un área que ha estado a la vanguardia de la incorporación de robots en el flujo de trabajo. Los robots industriales solían realizar tareas únicas y estaban separados de los trabajadores humanos, pero a medida que la tecnología avanza eso ha cambiado.

- Predicción en las compras: Amazon utiliza la IA para anticipar las necesidades de sus clientes.

- Generación de noticias: Varias compañías usan IA para escribir historias simples como resúmenes financieros o resúmenes de deportes. No se trata de artículos de fondo o piezas de periodismo de investigación, sino de textos simples basados en datos duros.

- Motores de búsqueda: Google se vale de un sistema de inteligencia artificial para interpretar consultas de búsqueda, basándose en el posicionamiento geográfico, intereses y búsquedas previas.

- Reconocimiento facial biométrico: La biométrica es una aplicación de inteligencia artificial que aporta a los sistemas inteligentes la capacidad de recopilar datos sobre características faciales y demográficas. Así, las máquinas inteligentes pueden adaptar sus respuestas analizando diferentes identidades y respuestas emocionales.

- Agricultura: La utilización de drones para el campo junto con la IA pueden generar imágenes del campo con los colores de los diferentes cultivos, pudiendo identificarse plagas y buscar soluciones.