Despídete de los juanetes con la máxima tecnología: Cirugía Mínima Invasiva

El hallux valgus, o mejor conocido como juanetes, constituyen la deformidad del antepié más frecuente y un motivo de consulta a especialistas del pie alrededor del mundo.

El hallux valgus es una deformidad compleja del antepié. La manifestación clínica más relevante y visible es la desviación progresiva del primer dedo del pie junto con la protuberancia ósea que produce una alteración en la marcha con afectación en los otros dedos.

Además de un problema estético, esta deformidad puede dificultar la marcha por dolor, metatarsalgias y otras deformidades en dedos como dedos en garra o martillo.

Dedos en garra

Los dedos en garra son una deformidad en los mismos caracterizada por una flexión del segundo dedo "con forma de garra". Esta deformidad es provocada por un desbalance muscular y puede ser de carácter flexible o rígido.

¿Cuáles son las principales causas de estos problemas?

Existe una serie de factores del individuo y factores externos involucrados en la aparición del hallux valgus:

Factores extrínsecos:

1. Calzado: se ha demostrado que en particular con el uso de calzado estrecho y de tacón alto se producen hallux valgus.

2. Sobrecarga: la obesidad parece tener una influencia.

Factores intrínsecos:

1. Factores genéticos: existe un componente hereditario en el hallux valgus. Se ha determinado que más del 90% tienen antecedentes familiares juanetes.

2. Sexo: más frecuente en mujeres.

3. Edad: entre los 40 y 60 años. La deformidad aumenta progresivamente con los años.

4. Pies planos: aumentan la progresión de la deformidad.

5. Pie egipcio: primer dedo más largo.

6. Retracción del tendón de Aquiles: por la carga aumentada que se hace en el antepié en la marcha.

7. Laxitud de ligamentos y la hipermovilidad de la articulación pueden ser también factores de riesgo.

Operación de hallux valgus y dedos en garra

Si bien la cirugía mínima invasiva es una técnica que tiene muchas ventajas en comparación con técnicas abiertas tradicionales. La formación y entrenamiento del personal especializado es fundamental en el momento de elegir este procedimiento. Hay que recordar que la cirugía abierta tradicional también puede ser una opción en casos seleccionados.

La cirugía es la única opción cuando el tratamiento conservador es insuficiente y el dolor y/o la deformidad del antepié progresa. La operación es la solución definitiva ya que los juanetes no reaparecen, salvo que se use una técnica quirúrgica inadecuada o no se hayan corregido todas las deformidades anexas.

Pasos de la cirugía percutánea de juanetes o hallux valgus

- Anestesia local

En el quirófano se procede a la administración de anestesia. En el caso de la cirugía percutánea del pie, el procedimiento se hace bajo un tipo de anestesia local llamada bloqueo troncular, que permite al cirujano trabajar en el área de la cirugía sin necesidad de anestesia general.

- Incisiones

Se realizan en total 3 incisiones pequeñas o mínimas a través de las cuales, se introduce el instrumental diseñado para este fin que permite las correcciones a nivel óseo y articular. El procedimiento se realiza bajo control radiológico (fluoroscopia). Esto permite guiar y orientar al médico o podólogo especialista durante la cirugía, para poder visualizar los movimientos y correcciones que hace sobre huesos y articulaciones.

- Primera incisión

Es de unos 3-5 mm. Se realiza en el cuello del primer metatarsiano, por debajo de la cápsula articular.

- Segunda incisión

Es una incisión puntiforme que se realiza en la cara medial proximal de primer dedo. Aunque existen variedades en las técnicas. Por lo general, se realiza una tercera incisión para la corrección de partes blandas. A través de estas 3 incisiones se pueden hacer las osteotomías necesarias para corregir la deformidad y los ángulos.

- Finalización de la cirugía

La cirugía se termina con la verificación radiológica, después se cierran las incisiones con un punto de sutura y steri-strip. Finalmente, se aplica un vendaje especial diseñado para mantener la correcta alineación del pie sin necesidad de colocar tornillos ni grapas quirúrgicas.

- Duración

La intervención completa tiene una duración aproximada de 60 minutos, dependiendo del grado de deformidad del pie o lesiones asociadas.

- Postoperatorio

Dado que la anestesia es local y las incisiones son mínimas, la cirugía es ambulatoria y no requiere ningún tipo de hospitalización. Puede además caminar sin ayuda con un calzado especial que se le suministran en la Clínica San Román.

Este es un zapato postoperatorio diseñado para ejercer la presión de la pisada en la parte posterior del pie o talón, reduciendo la presión en el antepié hasta que cicatricen las ostomías. Este calzado especial se debe utilizar durante 5 semanas o según le indique el médico o podólogo especialista.

Cómo se hace la cirugía de juanetes y dedos en garra.

Los principales objetivos de la cirugía del hallux valgus son corregir la deformidad del primer dedo, evitar la aparición de metatarsalgias y otras deformidades como los dedos en martillo o en garra.

Todo esto tiene como propósito final restablecer una correcta biomecánica de la marcha sin dolor y con un calzado adecuado.

Ventajas de la cirugía percutánea del pie o cirugía mínima invasiva

- Cirugía segura y efectiva con excelentes resultados.

- Incisiones milimétricas que las reducen complicaciones y dolor postoperatorio.

- Cirugía ambulatoria que no requiere hospitalización.

- No requiere el uso de tornillos y clavos.

- Anestesia local que minimiza las posibles complicaciones.

- Las cicatrices son apenas perceptibles.

- Rápida incorporación a sus actividades diarias.

Cuidados a seguir en casa luego de la cirugía percutánea

Elevar los pies para ayudar a la disminución de la inflamación.

Aplicar frío local en el pie, evitando mojar el vendaje postoperatorio.

Uso exclusivo del calzado postoperatorio especial para hallux valgus. Normalmente se mantiene entre 4 a 5 semanas después de la intervención.

Analgésicos: en los primeros días se puede usar analgesicos y antiinflamatorios indicados por el cirujano en caso de presentar dolor.

Nunca se debe remover ni mojar el vendaje.

