Casarte con un menú de estrella Michelin en Alicante es posible con El Xato

- ¿La cocina formó parte de tu infancia o fue una idea que fue fraguándose con el tiempo?

No pensé en dedicarme a la cocina hasta que llegué a El Xato. De pequeña, como muchas niñas, quería ser bailarina.

- ¿Cómo fueron tus comienzos en la cocina?

Empecé gracias a mi suegra, hace 25 años, de ella aprendí la cocina tradicional, los arroces, las tapas, la buena cocina en general. Por aquel entonces empezaba el boom de la nueva cocina con Ferran Adrià, y me pareció fascinante, tanto que no me perdía ningun curso que se hacia en el CDT de cocineros que venían de todas partes de España y del extranjero, y como no tenía suficiente, me apuntaba a todos los congresos y ferias de gastronomía que se hacían en España para conocer nuevos productos y estar al tanto de las ultimas técnicas y novedades.

En estos últimos diez años no he parado en casa, trabajando de stager en diferentes restaurantes de toda España. El que mas me marcó por su filosofía y su forma de trabajar fue el celler de Can Roca en Gerona, sus conocimientos, humildad, pasión y ganas de trabajar me cautivaron y para mí, desde aquel momento, se puede decir que Joan fue mi mentor.

- Por aquel entonces, ¿podrías imaginarte que acabarías convirtiéndote en una chef de éxito?

No, al igual que hoy, simplemente busco ser feliz con lo que más me apasiona, que es la cocina, seguir conociendo productos y poder ofrecer magia en cada uno de las platos que ofrecemos en El Xato, tanto en el restaurante como con el catering.

- ¿Qué supuso para El Xato y para ti, personalmente, la noticia de la estrella Michelin? ¿La esperábais?

Ha supuesto una gran alegría que una guía tan prestigiosa a nivel internacional se fijase en nosotros, no lo esperábamos, más que una estrella ha sido un meteorito. En nuestra familia siempre hemos trabajo por la excelencia, por agradar al cliente, como decía mi querido suegro, «que entren clientes y salgan amigos», esa es nuestra filosofía, hacer sentir a la gente como en casa, porque un amigo se acuerda de ti, un cliente no.

Para mí, como cocinera, este premio ha sido un orgullo muy grande, el premio más grande que me hubiese imaginado nunca, al mismo tiempo que también es una gran responsabilidad. La estrella Michelin ha supuesto un gran reconocimiento al trabajo que llevamos haciendo muchos años. Desde hace tiempo hemos mantenido una ocupación del 100%, semana tras semana, y ahora las reservas vienen con más antelación, un mes vista.

En la parte del catering, nuestros clientes están felices de poder ofrecer a sus invitados un servicio más exclusivo de lo habitual, sobre todo porque en nuestra provincia, somos el primer catering con estrella Michelin.

Carrillera oriental con cremoso de topinambur y espirales crujientes de boniato(izda) y chocolate especiado y cítricos(dcha)

- ¿De qué creación culinaria te sientes especialmente satisfecha?

De ninguna en particular y de todas en general, pienso que en cada plato que creamos en El Xato ponemos una parte de nuestra historia, de nuestro corazón y un puntito de magia.

- Si tuvieras que elegir un ingrediente clave, ¿cuál sería?

El aceite de oliva. Es un ingrediente esencial para la gran mayoría de nuestros platos porque consigue realzar el sabor de la mayoría de los alimentos. Por eso, en nuestra cocina utilizamos 10 variedades diferentes de la Comunidad Valenciana.

- ¿Cuál es la nueva apuesta de futuro de Cristina Figueira y El Xato?

Lo principal es seguir trabajando como hasta hoy y siempre en busca de la excelencia. Nuestros clientes nos valoran muy positivamente y para poder ampliar y llegar a más gente, hace años nuestra empresa decidió crear dos divisiones complementarias como son el restaurante y el catering.

Nuestra nueva apuesta desde hace unos años es trasladar nuestro servicio y pasión por la gastronomía a nuestros clientes para sus días especiales con la contratación de eventos privados y eventos corporativos.

Foie especiado al Monastrell, texturas de maiz y dulce de remolacha(izda) y rocas de queso con trufa blanca del piemonte y dips de remolacha con mayonesa japonesa(dcha)

- ¿Qué tipo de eventos son los más solicitados y dónde soléis realizarlos?

Siempre nos adaptamos a las peticiones de nuestros clientes. Pero los eventos más solicitados hasta el momento son las bodas, seguido de los eventos corporativos.

En las bodas, hemos ampliado nuestro abanico de posibilidades, adaptándonos a cada finca y espacio. El servicio es completo, ya que nuestros novios pueden gestionar toda la boda con nuestra Wedding Planner, que tiene una amplia experiencia en el sector y los nuevos menús son muy completos y adaptables a los gustos o preferencias de nuestros novios.

Además, este 2019 catering El Xato y finca La Era, nos hemos unido para ofertar un servicio de boda completo. Disponemos de espacios nuevos, zonas de jardín, amplio parking, plan B de obra nueva, alquiler de alojamiento para los novios durante el fin de semana de la boda, espacio para la ceremonia, y vistas al mar y a la montaña.

Por parte del catering incluimos servicio de Wedding Planner, montaje de la ceremonia con flores incluidas, cocktail con 18 entretenimientos diferentes, banquete, rincón de chuches y 3 horas de barra libre.

En los eventos corporativos trabajamos mucho a través de agencias y con la colaboración de varios hoteles de la zona, están muy de moda los viajes de incentivos a la Costa Blanca y siempre solicitan cena en espacios singulares, al aire libre con temáticas divertidas y por supuesto de gran calidad.

Hemos trabajado para grandes marcas internacionales como Calvin Klein, Mcdonald's, Nestle, Actafarma, etc, además del Patronato de Turismo. Pero sobre todo, colaboramos con nuestras pymes más cercanas, que son un activo muy importante para la provincia. Además, también nos encargamos del sonido, iluminación, traslado de invitados, etc.

- ¿Cómo los gestionáis?

El primer contacto siempre es con nuestra comercial de eventos Yaiza Sebastià, ella se reúne con nuestros clientes, visitan los espacios, explica todo el procedimiento del evento, soluciona todas sus dudas y prepara el presupuesto.

Tras la decisión de contratar con El Xato, se pone fecha para la prueba de menú, se gestiona los presupuestos con otros servicios necesarios para el evento y se cierra todo tras varias reuniones. Llegado el día del evento, siempre hay un montaje previo y el mismo día nuestros clientes están acompañados de nuestra coordinadora de eventos, para cualquier cosa que necesiten.

- ¿Y cómo son los menús del catering con estrella Michelin?

El Xato mantiene la misma línea de servicio y precio que lleva teniendo durante estos últimos años. Con las nuevas solicitudes de eventos tras la estrella Michelin, muchas veces la pregunta es: «¿Habéis subido los precios?» La respuesta es no. Los menús están ahora acompañados de una estrella, ¡pero el servicio, el trabajo, el producto y la pasión es la misma desde que empezamos!

- Y por último, sabemos que El Xato siempre ha colgado el cartel de «completo» ¿Qué diferencias habéis notado a raíz del premio?

El restaurante, como bien dices, ha tenido el «lleno» durante muchos años. Es cierto que ahora con la estrella hemos notado más reservas, provocando lista de espera.

En la parte del catering, también estamos hablando de más peticiones, pero además hemos notado la gran ilusión que tiene nuestros clientes por poder ofrecer a sus invitados un servicio de catering con estrella Michelin.