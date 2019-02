Aina Farm: El poder de la mujer

- Aina, ¿utilizas alguna técnica especial para tus trabajos? ¿En qué consiste?

En todas mis ilustraciones parto siempre de la fotografía. Al cabo del día echo muchas horas buscando la fotografía perfecta. Que me inspire y me transmita algún tipo de sentimiento que quiera transmitir en ese momento. Siempre añado texturas, y manchas de color para darle expresividad.

- ¿En tus trabajos se combinan ambas técnicas, la manual y la digital, o sólo la digital?

Poco a poco fui incorporando técnicas digitales, hasta llegar a la actualidad, en la que, solamente utilizo la técnica digital. Cuando digo esto, no quiero decir que en ningún caso utilice mi libreta para realizar bocetos previos o apuntar ideas. Sino que el resultado final de todas mis ilustraciones son en digital exclusivamente.

- ¿Tus trabajos son por encargo o están hechos previamente para la venta?

En general son ilustraciones realizadas previamente, y posteriormente producidas y puestas a la venta. Esto me da más libertad a la hora de ilustrar lo que yo quiera, con mi propio estilo y carácter, y a la vez testear lo que va teniendo más resultados. Sin embargo, también hago encargos a particulares.

Por lo general vendo online, aunque estos meses atrás también he estado presente en el Mercado del Diseño de Alicante, donde tengo contacto directo con las personas interesadas en mis ilustraciones, y, aunque mi objetivo directo no sea vender, es muy gratificante ver como la gente se lleva tu arte hacia sus casas.

- ¿En qué te inspiras para crear tus obras? ¿Qué quieres transmitir con ellas?

Esta creo que es la pregunta más importante para mi. Todas ellas tienen un mismo foco. La mujer. Siempre represento a mujeres en diferentes escenas, con la finalidad de darnos visibilidad, importancia y fuerza en el mundo en el que vivimos.

Creo que ahora más que nunca es importante transmitir que la mujer no está callada, ni en la sombra, no siempre es bella ni siempre es joven. Las mujeres queremos igualdad, tenemos talento y debemos de tener un lugar allá donde vayamos. Y en mi pequeño mundo artístico, nosotras tenemos este lugar. Un lugar en el que no somos ni juzgadas, ni cuestionadas, ni sexualizadas, ni sumisas, y tampoco hay príncipes.

- ¿Qué significa para ti tu trabajo? ¿Cómo lo definirías?

Para mí mi trabajo es algo muy personal y necesario para darle salida a todo mi mundo interior creativo. Lo veo como una necesidad. Desde muy pequeña he tendido hacia al mundo artístico, por lo que dedicarme a otra cosa que no tuviese ninguna vinculación artística nunca lo he contemplado.

- ¿Has participado en alguna feria o exposición de este ámbito?

Antes, a parte de hacer ilustración, hacía escultura. Por lo que me venía muy bien exponer. Ahora mismo el arte lo entiendo de otro modo, más enfocado al mundo online, y más concretamente al de las redes sociales. Creo que es una herramienta muy útil con la que poder llegar a mucha más gente que la que pueda haber en una sala de exposiciones.

- ¿Cuál es el trabajo que más te ha costado hacer? ¿Y con el que más has disfrutado?

El proyecto que más me ha costado hacer fue estas navidades. Fueron tres torres de 10 metros cada una en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante, las cuales estarían durante todas las fiestas instaladas para proyectar un videomaping en la fachada del Ayuntamiento. Fue un proyecto complicado a la vez que satisfactorio y con muy buenos resultados.

- ¿Has trabajado para alguna empresa creando su publicidad o aportando alguno de tus diseños?

Sí. También soy diseñadora gráfica, por lo que en mi día a día estoy en contacto con la rama de la publicidad y en algunos de mis diseños incorporo mis ilustraciones.

- ¿Cuáles son tus proyectos para 2019?

Actualmente estoy realizando un proyecto personal, muy interesante y enriquecedor, se trata de una serie de ilustraciones de mujeres importantes, inspiradas en el libro de Rosa Montero "Historias de mujeres". Estoy ilustrando a mujeres como Agatha Cristie, Camile Claudel, Margaret Mead, etc.

Mi proyecto más a corto plazo es realizar una serie de ilustraciones para una marca de joyas. Una ilustración por cada joya y así incorporarla en cada producto para su venta final.

En cuanto a cómo voy a enfocar todo mi trabajo este año, estaría más localizado en realizar trabajos de calidad, centrándome en proyectos que tengan un carácter muy personal e ir definiendo mi estilo más hacia donde quiero ir y no tanto hacia donde estoy.

- ¿Qué lugar crees que ocupan las mujeres en esta ámbito a nivel local, las ilustradoras digitales?

Creo que las mujeres estamos más cuestionadas y en el punto de mira que los hombres. Y eso pasa en todas las profesiones, por desgracia, y no solo en el ámbito profesional. Creo que nosotras tenemos que hacer el doble de esfuerzo para empezar a ser escuchadas.

Partiendo de esa base, creo que hay artistas muy buenas, a nivel nacional, como por ejemplo la gran Paula Bonet, que a la vez que reparte su arte por todo el planeta, habla del papel de la mujer. Mucho que ver tiene también Raquel Riba Rossy con su Lola Vendetta, Favita Banana, María Esse.