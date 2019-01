Toma nota de todos los festivales de la provincia de Alicante en 2019

La provincia de Alicante acoge durante casi todo el año eventos musicales de toda índole para hacer disfrutar a los fans de la música que más le gusta. Días llenos de diversión aprovechando el buen tiempo característico de la Costa Blanca y llenos de artistas que acuden para hacer disfrutar a los vecinos y visitantes de la provincia con su música.

A continuación os mostramos una pequeña descripción de los musicales que hay repartidos por Alicante a partir del mes de marzo, para que corras a comprar las entradas de los que más te interesen.

Marzo

En marzo se celebra en Alicante la primera edición del Trap County Festival 2019, con música electrónica, hip-hop y trap. El viernes 15 de marzo, la Sala Marmarela acoge la primera edición a partir de las 21:30 horas con la participación de los grandes del mundillo, como Denom, IKKI, Jado Pvg y Mister Barcelo entre otros. Entradas a partir de 12 euros.

También en marzo, del 22 al 24, llega la quinta edición del Fuzzville. El festival se celebrará en el nuevo Resort Magic Robin Hood (Benidorm), una auténtica villa con temática medieval que abre sus puertas para convertirse durante todo un fin de semana en la villa del garaje y del punk rock.

Habrá bungalows de madera con todos los extras, piscina temática, restaurantes, tres escenarios, feria del disco, Fuzz Market, zonas de esparcimiento, y una agenda de conciertos, fiestas y pinchadas.



La provincia de Alicante acoge al año multitud de festivales de todo tipo de música / Áxel Álvarez

Carbonas, la mítica banda de punk de Atlanta, ¡y con su única fecha en Europa!, es el primer nombre en aterrizar en un cartel al que posteriormente se han incorporado Gentleman Jesse and His Men, Surfbort, The Queers, The Zeros, Biznaga, Barreracudas, Pointed Sticks, La Secta, Maniac, balloon flights, Texxcoco, Chiquita y Chatarra, The Manges, Llobarros, Sinciders, Kings Of The Beach y The Government. Abonos a partir de 70 euros.

Abril

Por Semana Santa llegan más festivales a la provincia en el mes de abril. Los días 5 y 6 de abril de 2019 vuelve el Elche Live Music Festival para celebrar su cuarta edición, que volverá a estar cargada de música y horas de fiesta en la Avenida de Candalix 11 en Elche.

SFDK, La Pegatina, Shinova, Julieta 21 y Olivia son los primeros artistas confirmados por la organización. Abonos a partir de 25 euros.



Emdiv, en Elda / Áxel Álvarez

Del 18 al 21 de abril, Dub Academy y Rototom Sunsplash unen fuerzas para ofrecer un año más el mayor encuentro europeo dedicado al dub, al reggae y la cultura sound system. La cuarta edición del International Dub Gathering contará con las actuaciones de los mejores artistas del panorama internacional que, junto a las actividades lúdicas y culturales y un entorno inmejorable como es Bigastro (Alicante), harán de esta edición una cita imprescindible para toda persona amante de los ritmos y cultura jamaicanos y la música en general. Entradas y abonos ya a la venta a precios promocionales, desde 22.50 euros.

Mayo



Montgorock, los días 10 y 11 de mayo

Ya en mayo se celebrará la séptima edición del festival Montgorock en Jávea (Alicante) los días 10 y 11 de mayo. Lo que hace único a este festival es su cartel compuesto exclusivamente por artistas nacionales del género rock, una característica que se mantiene fiel desde la primera edición.

El line-up ya va cogiendo forma con las confirmaciones conocidas hasta el momento: Iván Ferreiro, Depedro, Juanito Makandé, Ángel Stanich, Sex Museum, Aurora & The Betrayers, Virginia Maestro, Badlands, Morgan, Kitai, KUVE, Desvariados, Santero y Los Muchachos y The Seafoos Special son los artistas que inauguran el cartel de lo que promete volver a ser la gran fiesta del rock a orillas del Mediterráneo.

La organización ha activado la venta de abonos para todos los que quieran reservar su pase de la nueva edición de Montgorock Xàbia Festival a partir de 35 euros.

Para terminar el mes de mayo por todo lo alto, llega una nueva edición del Alicante Spring Festival que se celebrará el fin de semana del 24 y 25 de mayo, este año en IFA (Institución Ferial Alicantina).



Alicante Spring Festival se ubica este año en IFA / José Navarro

Al igual que en la última edición, pasarán por sus dos escenarios lo mejor del indie, el pop y los ritmos urbanos. La banda barcelonesa Love of Lesbian (en su única fecha en Alicante), Fangoria, Rozalén, Viva Suecia, Zoo, Putochinomaricón y Ms Nina son las primeras confirmaciones anunciadas por la organización del festival.

IFA acogerá la programación del nuevo Spring Festival en un nuevo espacio al aire libre que permitirá ampliar el aforo y mejorar el sonido del festival. Para facilitar la llegada de los asistentes alojados en Alicante, además de los trenes y autobuses públicos ya existentes, habrá una flota de autobuses propios que permitirá llegar desde Luceros en tan solo 15 minutos. Abonos a la venta desde 22 euros.

Junio



Emdiv Music Festival, en Elda / Áxel Álvarez

El 29 junio llega la octava edición del Emdiv Music Festival, evento enfocado a la música pop, rock, indie y electrónica, se celebrará en la localidad alicantina de Elda.

Por sus escenarios han pasado las figuras más representativas del panorama indie nacional, tales como Lori Meyers, Supersubmarina, Sidonie, Zahara, Viva Suecia, Dorian o León Benavente, por citar solo algunos. La organización comenzará a desvelar en fechas próximas quiénes son los integrantes del cartel de este año. Entradas ya a la venta a partir de 17 euros.

Julio



Reggaeton Beach Festival / David Revenga

Después del éxito de las dos ediciones que el Reggaeton Beach Festival celebró en 2018 en Benidorm y Barcelona, el mayor Urban Beach Festival de Europa continúa creciendo de forma imparable y en 2019 prepara un Tour que le llevará por 6 comunidades autónomas.

Este año la organización está preparando un mega escenario por el que pasarán las principales estrellas del género urbano y el reggaeton. Y recuerda que además de disfrutar de grandes conciertos, también podrás realizar otras actividades culturales, gastronómicas y deportivas para todos los públicos. La edición en Benidorm se celebrará el sábado 13 de julio de 2019. Entradas a la venta a partir de 30 euros.

Benidorm vuelve un año más a ser la sede del Low Festival que volverá a tener lugar en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor del 26 al 28 de julio.



Low Festival / David Revenga

Las primeras confirmaciones corresponden a New Order, Foals, Vetusta Morla uno de los pesos pesados del indie patrio, los londinenses Bastille, Cut Copy, Zahara, Varry Brava, Chancha Vía Circuito, Cariño, Adriana Proenza y Monterrosa.

Low Festival se ha consolidado en sus diez ediciones como el festival de verano más cómodo y completo del panorama nacional, con más de 70 artistas del rock, el pop y la electrónica. Un recinto comodísimo (cuatro escenarios a máximo cinco minutos andando, césped, limpieza máxima y cero aglomeraciones), una ciudad icónica y, sobre todo, un ambiente increíble, con todo el buen rollo que desprenden los lowers. Los abonos ya están a la venta a partir de 58 euros.

Agosto



Leyendas del Rock, en Villena / Áxel Álvarez

El festival Leyendas del Rock celebrará su decimocuarta edición los días 7, 8, 9 y 10 de agosto de 2019 en Villena (Alicante). Un espacio privilegiado donde se puede disfrutar de césped natural, piscina, arbolado, ludoteca y otra serie de servicios que lo convierten en uno de los mejores recintos de España.

Los australianos Airbourne, Dark Moor, Dee Snider, Apocalyptica, Delain, Flotsam and Jetsam, Deicide, Avalanch, Hammerfall, Rata Blanca, Saratoga, Tierra Santa, Koma, Cradle of Filth, Saurom, Gloryhammer, Metal Church, Decapitated, Crisix, Pestilence, Brainstorm, Power Quest, Lords of Black, Badana, Killcode, The Lazys, Lèpoka y Eluveitie son las primeras bandas confirmadas por el festival. Los abonos ya están a la venta por 100 euros.



Festival Rabolagartija, en Villena / Áxel Álvarez

Y también en Villena se celebra una semana después la quinta edición del festival Rabolagartija. El festival se celebrará entre el 15 y el 17 de agosto en el polideportivo de la ciudad. Un recinto cuidado y dotado con césped natural y piscinas, ubicándose a tan solo unos metros de la zona de acampada, 130.000 metros cuadrados divididos en áreas de pago (valladas, vigiladas y con sombra) y gratuitas (zona de acampada libre y aparcamiento para coches y autocaravanas).

Como novedad en esta edición se añade un tercer escenario, denominado Caparrilla "Er Migue" Stage, en honor a Miguel Ángel Benítez Gómez, el añorado miembro fundador de Los Delincuentes. Dicho espacio contribuirá a ampliar la oferta musical y artística del festival. El abono está a la venta por 45 euros.

Septiembre

La segunda edición del Visor Fest ya tiene fechas: el festival que une el pasado musical con el presente tendrá lugar los días 13 y 14 de septiembre en Benidorm, la ciudad del eterno verano.

Aquí podrás ver en vivo a artistas y bandas internacionales nacidas en los 80s y 90s pero que siguen teniendo un discurso fresco y muy actual. Los estilos son muy amplios aunque predomina el rock, el pop y la música electrónica, sin cerrarse a nada.

Visor Fest permite disfrutar de todos los conciertos sin solapamientos y con conciertos completos como si estuvieras en una sala. Huyendo de la locura que a veces supone ir corriendo entre escenarios y perdiéndose muchas de las bandas y actividades que se ofrecen.