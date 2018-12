Aprende a hacer auténticas pizzas italianas con estos cursos y conviértete en un profesional

La pizza es una de las reinas de la comida rápida junto a las hamburguesas, pero aun siendo todo un éxito de la fast food, la pizza de calidad conlleva un proceso de elaboración, empezando por la masa.

Además existen numerosas combinaciones de ingredientes, gran diversidad de sabores para todos los gustos. Porque, ¿quién no ha pensado alguna vez en innovar para hacer una pizza en casa? O, ¿quién no se ha preguntado por qué su pizza no sabe igual que la de los restaurantes o pizzerías? Por ello, hacer una buena pizza también puede requerir una formación previa.

Good in Food Academy resuelve los secretos para hacer una pizza al más puro estilo italiano. Esta Escuela Nacional Italiana para Pizzeros en España ha desarrollado el proyecto formativo más ambicioso para la producción de la pizza italiana tradicional.

Se trata de cursos para todos los niveles, dirigidos a todas las personas que quieran conocer y formarse en el mundo de la pizza. Así como para personas nuevas en este oficio o personas que ya cuenten con experiencia y quieran profundizar en los aspectos técnicos, prácticos y teóricos o adquirir nuevas técnicas de elaboración.

Para ser un buen maestro pizzero se debe tener el máximo conocimiento sobre la dinámica de la levadura, harina, la apertura de la bola y técnicas de relleno hasta llegar a una buena gestión de la masa de pizza en todas sus formas y tipos: amasado directo, indirecto, en frío, de «riporto», etc.

Cursos formativos de pizzero

Desde el curso base 1º nivel profesional, ideal para quien quiere entrar en el mundo de la pizza, hasta el curso de pizzero profesional, dirigido a todos aquellos que deseen adquirir, mejorar y actualizar su formación en este sector con una preparación específica para incorporarse a un puesto de trabajo como pizzero.

Además del curso de instructor o el de revisión con certificación, entre otros, para todos aquellos que con una cierta experiencia laboral estén interesados en mejorar sus técnicas y conocimientos para finalmente recibir el certificado que cualifica como pizzero.

A través de todos ellos se puede aprender la deontología de esta profesión y sus secretos. La preparación y montaje de la zona de trabajo, pasando por los conocimientos de cada uno de los utensilios, maquinaria, materia prima, temperaturas de hornos o técnicas empleadas para las distintas preparaciones.

Good in Food tiene su escuela en Altea donde realiza los cursos de manera presencial pero también se desplaza a establecimientos o restaurantes si así lo requieren. En Exposervi se realizó el pasado 15 de octubre una master class impartida por el maestro pizzero e instructor de esta escuela, Raul Fanara

La academia cuenta con instructores preparados para impartir las clases y bajo la supervisión de Raul Fanara.