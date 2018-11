Quique Dacosta vino para quedarse

Quique Dacosta es el cocinero mejor posicionado de la Comunidad Valenciana y uno de los mejores del mundo, según las publicaciones internacionales.

Desde Dénia al resto del mundo ha triunfado con su creatividad, su excelencia, su elegancia; y sobre todo, basándose en los productos de su entorno como la base de la cocina y pasión por lo que hace.

Precisamente ha tenido que ser alguien que vino desde Extremadura a Alicante quien nos descubriese este rico patrimonio y desarrollase su máximo potencial. Así lo ha hecho con la gamba, el turrón, la sal, y ahora con los Vinos Alicante Denominación de Origen Protegida, uno de los productos de más rico acerbo y patrimonio de todos los existentes.

Porque pocos tienen la raíz histórica de los Vinos Alicante DOP: hay testimonios de que ya hace unos 3000 años se plantaban viñas y habían bodegas en esta zona; y el cultivo de la vid está asociado a numerosos cambios sociales y económicos en nuestro territorio durante siglos.

Pocos tienen una importancia medioambiental tan grande. Las viñas de secano en el Vinalopó y en la Marina Alta son una verdadera riqueza del paisaje al poder rentabilizar al máximo el agua con la presencia siempre escasa del ho2 en nuestras comarcas.

La garantía de una Denominación asegura la procedencia y protege este viñedo con un peso específico, algo que no pasa actualmente con el almendro o el olivar autóctono, y si con otras frutas como el níspero, la uva embolsada, la cereza y, recientemente, con la granada.

Además el vino es una expresión del territorio y lo que somos como pocos productos, pues su diferenciación se basa en la adaptación al territorio: tanto por variedades propias (caso de monastrelles, moscateles, girós, mersegueras, garnachas, Fondillón?) como por la influencia del clima y del mar, en nuestro caso.

Los Vinos de Alicante DOP son una expresión de nuestro territorio y de lo que somos



En el caso de los Vinos Alicante DOP viven una década de resurgimiento y reconocimiento importante. "Lo más transgresor es crear un lenguaje nuevo a partir de las cosas más cotidianas" ha indicado Quique Dacosta. Y eso es precisamente lo que ha pasado en este sector, que se ha reencontrado con sus variedades, su paisaje, su tradición, y ha jugado con ella par refinarla y ser más exigente.

Dacosta valora todo este cúmulo de elementos en un producto tan particular. "El paisaje de nuestro entorno es el que nos define y lo local nos hace interesantes. Me gusta simbolizar lo que hago en el lugar en el que estoy. Eso me ayuda a alcanzar lo que busco que es: ser yo".

Y es que cuando Quique vino a Alicante, "vino para quedarse", para ser él mismo reconociendo este territorio, sus productos, para proteger lo nuestro, para enamorarse, para ser más exigente. Todo lo que representan los Vinos Alicante Denominación de Origen Protegida.