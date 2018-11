Conoce todas las clases, clubes deportivos y servicios que ofrece Arena Alicante

El Centro Deportivo Arena Alicante ha cumplido su décimo aniversario manteniendo el espíritu y los ideales con los que abrió sus puertas en septiembre de 2008. Una construcción y una iniciativa que generó un gran impacto social que sirvió de revulsivo para los vecinos de esta zona en particular y de toda la ciudad en general, como generador de los beneficios de practicar deporte frente al sedentarismo.

Edificio emblemático por la amplia gama cromática de su fachada, su completa y variada oferta deportiva, contrastada profesionalidad de su equipo humano e icono de una vida sana, Arena Alicante es un referente entre los centros deportivos.

Conoce las intalaciones del Centro Deportivo Arena Alicante

Arena Alicante cuenta con unas impresionantes instalaciones que se extienden por 26.000 metros cuadrados. 6.800 son cubiertos y más de 19.000 dedicados al deporte exterior.

El complejo se distribuye en una sala de fitness de más de 1.000 metros cuadrados (equipada con maquinaria de última generación), 8 salas para actividades colectivas, para CicloIndoor, IndoorWalking, 2 salas multidisciplinares, un TATAMI para la práctica de artes marciales, una sala de boxeo con 12 sacos, un box de entrenamiento funcional de alta intensidad (ArenaCross) y una pista de squash.

La zona de agua cuenta con dos piscinas, una semi-olímpica de nado libre y otra especial para realizar actividades acuáticas, además de un completo circuito SPA urbano para el relax.

La zona exterior cuenta con una pista de atletismo de tartam oficial de 800 metros de cuerda, 1 pista de tenis convertible en 4 de mini-tenis, 7 pistas de tenis, de las cuales 3 son de tierra batida y 4 de resina sintética, un campo de futbol 11 convertible en dos de fútbol 7 y por último una zona de pádel con 14 pistas, 2 individuales y 12 dobles, siendo 5 de ellas cubiertas y una pista central con graderío para 1.000 personas.

Equipo profesional de gran experiencia

Arena Alicante lo integra un equipo profesional con muchos años de experiencia formado por más de 60 personas. El equipo de monitores y entrenadores consta de 50 profesionales especializados en cada disciplina deportiva, titulado y con un buen bagaje de experiencia.

A nivel administrativo, atención al cliente y gestión, cuentan con 12 personas dedicadas a brindar un servicio esmerado a todos sus clientes.

Diez años de éxitos y logros, sociales y deportivos, que rubrican el trabajo desarrollado por el equipo de profesionales de Arena Alicante y les impulsa a continuar progresando en los próximos años.

«El objetivo es no parar de crecer, pensar, innovar, realizar y, sobre todo, sentir el deporte y la salud»

Enrique Santos Delgado de Molina, gerente

Enrique Santos / Pilar Cortés

Ligado a este proyecto desde su inicio, primero como director del proyecto y actualmente como gerente, Enrique Santos (licenciado en Ciencias de la Educación Física y el Deporte y Máster de Alto Rendimiento por el COE) conoce todos los matices de este gran proyecto deportivo.

- ¿Qué es Arena Alicante?

Es un complejo deportivo completo en todos los sentidos, y un sueño hecho realidad.

- ¿Qué supone cumplir el décimo aniversario?

Supone pensar que estamos totalmente afianzados (es fácil los primeros dos/tres años pero no el resto), pensando que hemos hecho muchas cosas bien y por su puesto y seguro algo mal. Pensar que hemos de seguir mejorando desde la humildad y el trabajo para ser cada día mejores, y pensar que esto termina de empezar ahora.

- ¿Cuál ha sido la evolución en estos años?

Recuerdo perfectamente el primer día de abrir e incluso la preventa en la caseta. Se nos rompieron todas las expectativas que teníamos por exceso, fueron meses de mucha tensión y mucho trabajo, hasta que afianzamos el proyecto.

Luego vinieron años mas duros sobre todo con la subida del IVA del 7 al 8 y luego al 21. Rompió todas las previsiones, pero seguimos trabajando y mejorando hasta que nos encontramos ahora en el mejor momento desde que abrimos.

- ¿Qué lo distingue y hace único?

No pienso que seamos únicos, nos distingue la gran oferta y calidad de los servicios, la calidad de la instalación, y sobre todo el equipo humano que tenemos que hace que todo sea mas fácil.

Me consta que mucha gente trabaja con un compromiso brutal para manejar esto. Desde la limpieza, administración y todo lo que no se ve a todo lo que es visible y palpable a los socios y usuarios.

- ¿Cómo es un día cualquiera?

Llego sobre las 9 de la mañana, vivo el club, descanso al medio día y vuelvo por la tarde hasta algo más de las 21:00, y en todas esas horas creo que sigo viviendo el club. Creo que es como mejor «feedback» recibo y como más puedo aportar.

- ¿Qué metas tienen planteadas?

La meta no sé cual es, tampoco me la pongo. El objetivo es no parar de crecer, pensar, innovar, realizar, y sobre todo sentir la actividad física, el deporte y la salud. Gracias a Dios, sentimiento muy inculcado en nuestra sociedad hoy en día.

- ¿Cómo ve el futuro de este centro deportivo?

Con mucho optimismo, como dije antes la sociedad ha cambiado la forma de pensar y de actuar con respecto a la salud. Hoy en día, la practica totalidad de la sociedad intenta cuidarse, han cambiado hábitos, costumbres, alimentación, etcétera. Nuestra zona de influencia está en continuo desarrollo con el PAU 5 donde van a vivir 10.000 personas más en los próximos años.

Creo que deberíamos ampliar y no lo digo en broma.

El Centro Deportivo Arena en cifras

Gracias a la conectividad que permiten sus máquinas de última generación realiza una atención con programas digitalizados en su sala fitness

Ganadores del reto Let´s Move For a better world que organiza a nivel mundial la marca Technogym, pudiendo donar 10.000€ en material deportivo a una asociación de discapacitados (ANDA)

Pioneros en Ciclismo Indoor 3.0

Primer gimnasio con sala de Cross Fit incorporada dentro del club

Instalación adaptada a la conciliación familiar (escuelas infantiles, clases en horarios de papás/mamás, ludoteca, parking y cafetería)

Gran cantidad y variedad de clases (más de 250 por semana)

Elige el club del Centro Deportivo Arena que más vaya contigo

- Club Arena Running Team

Desde 2013 se ha ido consolidando como un gran grupo humano y de deportistas que aman esta disciplina. Se inició con el objetivo de que corredores populares pertenecientes al gimnasio encontraran su casa y un grupo en el que compartir su afición, tanto corredores noveles como más expertos.

Su pretensión es que cada runner disfrute de su deporte sin más, ayudándole a mejorar, cuidar su tecnica,aconsejarle en trabajo de fuerza€, gracias a ello el impacto del club a nivel local y autonómico no para de crecer cada día. El rango de edad va desde los 20 años hasta su veterano emblemático que no falla ni una cita a sus 72 años.

Son muchos los trofeos individuales y por equipos logrados en nuestros años de trayectoria, llegando a competir en carreras a nivel internacional como la maratón de Milán programada para esta temporada.

- Club de Judo Miriam Blasco

Arranca en el año 1996 de la mano de Miriam Blasco, primera mujer ganadora de un oro olímpico en la historia de España, consiguiendo innumerables títulos autonómicos, nacionales, europeos, mundiales y olímpicos.

En 2008 entra a formar parte de las escuelas del Centro Deportivo Arena y sin dejar de atender la competición, comienza a priorizar la parte educativa y formativa con «Judoeduca». Un programa de implantación y modificación de conductas y de formación física, mental y emocional que forme no solo al alumno de judo sino también a la persona, que nace del interés del profesor de judo Alfredo Aracil, 6º DAN de judo y Psicólogo Clínico.

Trabajan para facilitar la inclusión social gracias a un deporte en el que cabe todo el mundo.

Club de referencia, el profesorado se compone de licenciados, diplomados y de medallas mundiales y olímpicas.

- Club de Natación Máster

Desde hace 6 años integra a todos aquellos que se sirven de la natación, bien para buscar una mejora en su salud, bien para encontrar su espacio de ocio, o bien para marcarse un objetivo competitivo. Cada uno de esta gran familia acuática disfruta del agua con un objetivo particular.

Deportivamente han conseguido numerosos logros, siempre han estado en el cajón a nivel de equipo en el campeonato de la Comunidad Valenciana, estando en lo más alto el año pasado. A nivel nacional, los resultados son igualmente buenos, a fecha de hoy tiene varios records de España tanto a nivel individual como por equipos, llegando a ostentar durante dos años un record europeo en el relevo 4x100 estilos masculino.

Para cubrir las necesidades que demandan sus usuarios dispone de tres horarios de entrenamiento a lo largo del día, señala su responsable Juan Cegarra.

- ArenaCross

No solo es un entrenamiento funcional de alta intensidad constantemente variable, es además una clase colectiva única donde el esfuerzo compartido, la motivación entre compañeros y la superación de pequeños retos de forma permanente, crea un vínculo entre sus usuarios que no consiguen otras disciplinas, la conocida «Comunidad ArenaCross».

- Club de Tenis Alicante

Creado en 2008 con enorme ilusión, compromiso incondicional y una gran voluntad de trabajo por Javier Conesa, Santi Ventura (ex jugador ATP nº60 del mundo, ganador de 1 torneo ATP en single y 5 torneos ATP en dobles, seleccionado como jugador del equipo español ganador de la Copa Davis en 2009) y Rubén Ramírez (ex jugador ATP nº50 del mundo y ganador de numerosos torneos challengers) junto a un equipo de grandes profesionales para ofrecer el mejor servicio.

En este tiempo ha consolidado una escuela de tenis de 400 alumnos que incluye jugadores profesionales y jóvenes promesas. Además, organiza distintos eventos y torneos.

Javier Conesa fué reconocido como mejor Labor en 2009. En 2011 mejor Escuela de Tenis y en 2012 mejor Dirección Técnica. Javier Conesa ha sido premiado como mejor Profesional 2018.

- Club de Fútbol

Fundado en 2008 de la mano de Juan Antonio Heredia, con la llegada de David de la Hera fue adquiriendo una metodología en la que el balón fue una parte fundamental en el trabajo de sus entrenadores.

Cuenta con 8 equipos de competición situados en las mejores competiciones de la Comunidad Valenciana y una escuela con 45 niños/as de edades entre los 4 y los 7 años. Siendo un total de 200 futbolistas por temporada.

En el Club de Fútbol de Arena priman valores como el compañerismo, educación, esfuerzo, sacrificio, solidaridad, etcétera, y cuenta con un gran grupo de entrenadores: Tomas Lizcano; José Antonio Sucunza; David de la Hera; Daniel Ruiz (ex jugador del Barcelona); Josip Visnic (ex entrenador del Hércules CF); Carlos Salmeron (ex portero Hércules); José Antonio «Palomino» (ex jugador Hércules), o Juan Canales (entrenador de porteros del Real Madrid).

- Club de Triatlon

En sus diez años de existencia el Club Triatlón Arena Alicante no ha dejado de crecer y cosechar éxitos tanto a nivel competitivo como en su labor de acercar el deporte de competición a personas de todos los niveles, con un enfoque de trabajo en grupo que les ha llevado a ser una segunda familia.

Las escuelas son un referente a nivel autonómico y nacional tanto por la gran participación de los más de 100 niños que se forman deportivamente como por el estilo de trabajo y superación que impregna cada entrenamiento.

Orgullosos de haber conseguido más de 50 finishers en pruebas Ironman, llegando a ser en Frankfurt 2016 el Club más numeroso en el Campeonato de Europa de Ironman.

Esta temporada ponían en marcha el grupo de élite con los mejores triatletas de Alicante, lográndose el ascenso a 2ª división nacional y colocándose en puestos altos del ranking nacional.

- Escuela Krav Maga Alicante Fekm

El Krav Maga «combate cuerpo a cuerpo». Es un arte marcial creado en los años 40 apto para todo tipo de personas, independientemente de su edad o condición física, ya que aprovecha los reflejos y los movimientos naturales del cuerpo.

No se basa en la fuerza, sino en la eficacia y la simplicidad de movimientos. Sus principios son la humildad, el respeto, la honestidad y la no agresividad.

La Academia Krav Maga Alicante FEKM es la primera y única escuela de la provincia afiliada a la Federación Europea de Krav Maga-Richard Douieb. Referencia mundial en el dominio de la defensa personal, es la que cuenta con más practicantes del mundo.

Jorge Juan y Juan González, fundadores de esta academia, llevan más de 9 años dirigiendo unas clases por las que han pasado 765 alumnos, destacando el elevado porcentaje de mujeres.

Servicios que ofrece el Centro Deportivo Arena

- Arena Salud

El reconocimiento médico previo a la práctica crea un diagnóstico de aptitud que permite hacer deporte con «la seguridad» de que no se sufren problemas de salud. Posteriormente, habrá que cuidar las posibles lesiones que aparezcan y su tratamiento adecuado. También dispone de servicios de podología, fisioterapia y gabinete nutricional.

- Amplia oferta comercial

Integrado por una cafetería-restaurante «Mar y Arena», tienda de deportes «Turaqueta.com», establecimiento de suplementación y complementos deportivos de alto rendimiento, centro de peluquería y estética con los últimos tratamientos y, novedad, «Low Bites», tienda de productos naturales y ecológicos vinculada a la escuela de cocina saludable «Alimentos que dan vida».

Dirección de Arena Alicante

Avda. Locutor Vicente Hipólito s/n. 03540 Playa de San Juan (Alicante)

Telf: 965 943 406

E-mail: info@arenaalicante.com

Horario Arena Alicante

Lunes – Viernes: 06:45 a 23:15 horas

Sábados, Domingos y Festivos:09:00 a 21:00 horas