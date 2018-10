Tips de inspiración y motivación profesional para mujeres, extraídos de eWoman Alicante

El evento eWoman Alicante, organizado por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN, presentado por la periodista de INFORMACIÓN Sandra Llinares y celebrado en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), reunió el pasado jueves a 230 personas, la mayoría mujeres, con el objetivo de concienciar sobre la importancia que la mujer tiene y tendrá en la transformación de la sociedad y de las empresas.

Al mismo tiempo, el evento dio y reivindicó una mayor mayor visibilidad para las mujeres, enfatizando en la necesidad de romper con las barreras y los estereotipos que siguen limitando el crecimiento y el desarrollo profesional de las féminas.

Para ello, diferentes expertas del mundo tecnológico o con puestos relevantes en sus empresas ofrecieron diferentes intervenciones en las que dieron algunas de las pautas que van a marcar el mercado laboral y empresarial, lanzando las claves que ellas han seguido para alcanzar el éxito profesional con la intención también de servir de motivación e insparación para todas las mujeres. Aquí van algunos de ellos:

1. Llevar el Humanismo a las compañías

Para Marcela Fernández, vicepresidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de Alicante (AEPA), las empresas deben dar un paso más poniendo a las personas en el centro de sus modelos de negocio, trabajando con honestidad y con ética para no perder credibilidad.

"Hoy en día los consumidores tienen más en cuenta no sólo lo que una empresa hace sino cómo lo hace", señaló, por lo que manifestó que "hacen falta valores y gestores con principios capaces de incorporar una visión humanista a la empresa".

Por ello, previó que la tendencia de las empresas va a ser "la retribución justa a sus trabajadores, la exclusión del autoritarismo y la concepción del trabajador como un activo que contribuye a un bien social".

Dentro de este conexto, Marcela Fernández aseguró que "la mujer juega y va a jugar un papel fundamental. Tal vez sea porque hemos sufrido la brecha salarial pero nuestro papel va a ser clave en la transformación de las empresas, incentivando el compromiso social, el enfoque humanista y rompiento barreras y estereotipos".

Para Alicia Mora, cofundadora y COO de Emotion Reserach Lab, "la experiencia es un valor agregado para las marcas, tienen que emocionar y llegar a los consumidores".

2. Creer en una misma y no ponerse techos

María Tomasa Rives, directora de Área de Negocio de CaixaBank en Elche, aconsejó a todas las asistentes a salir de la zona de confort, creer en ellas mismas y pensar que todo es posible.

"Muchas veces las mujeres tenemos un techo de cristal. Queremos algo pero nos decimos que no por la sociedad o por los estereotipos. Somos nosotras mismas las que nos ponemos techos", señaló esta mujer, quien conminó a todas las asistentes a preguntarse si realmente quieren conseguir sus objetivos laborales y dejar de dar pasos atrás por miedo o por el entorno.

"Tenemos el derecho de crecer y para ello es necesario romper barreras, moldes y ser disruptivas", enfatizó, para acto seguido reincidir en que "muchas veces somos nosotras las que damos un paso atrás con excusas".

3. Rodearse de un buen equipo y de un buen entorno

Para conseguirlo, además, es necesario rodearse de un buen entorno y de un buen equipo. "Las mujeres, al contrario de los hombres, cuando no estamos seguras al 100% de que podemos hacer un trabajo no nos presentamos a un puesto laboral", señaló la directora de Área de Negocio de CaixaBank en Elche, por lo que recomendó "rodearnos de un entorno, tanto familiar como de amigos, que nos acompañe y que nos haga crecer".

En la misma línea se mostró Rosa Escandell, directora de la asociación "A puntadas", quien subrayó la importancia de rodearse de un buen equipo cuando se emprende. "Contar a tu alrededor con gente que te acompañe y que crea en tus sueños es esencial. Es gente que cree en ti y en tus ideas".

4. Aprovechar las oportunidades

Otro consejo que se dio durante la celebración de eWoman fue el de aprovechar las oportunidades que se presentan. Quien lo dio fue Mariola Ribera, IT Manager en Aludium, quien puso como ejemplo su experiencia personal cuando terminó la carrera y surgió la posibilidad de hacer unas prácticas en un sector como el de la industria que no conocía y que, además, implicaba un cambio de localidad.

"No lo dudé. En ese momento no sabía nada sobre el sector y no sabía qué iba a pasar. Para mí fue el primer paso en un mundo que no controlas y en el que, sin embargo, he realizado mi carrera", apuntó.

Por ello, lamentó que uno de los problemas que percibe por parte de quienes quieren optar a un trabajo "suele ser la falta de iniciativa, poca gente suele dar un paso como cambiarse de localidad e incluso de país, como hice yo cuando estuve una temporada en Hungría".

5. Planificación, agenda y saber priorizar

A la hora de conseguir los objetivos profesionales, las ponentes coincidieron en la necesidad de establecer un "mapa de ruta claro", en palabras de Rosa Escandell, mientras que María Tomasa Rives consideró esencial "la agenda y la planificación, que yo hago a un mes vista".

Al respecto, la directora de Área de Negocio de CaixaBank en Elche recalcó que esta previsión es lo que permite hacer las tareas urgentes y prioritarias "porque si no lo agendamos haremos tareas que no son ni importantes ni prioritarias pese a estar todo el día trabajando sin parar". La organización, por tanto, es clave para alcanzar todos los objetivos del día.

6. Trabajar con la verdad, ser positiva y ayudar

El secreto de Isabel Delima, influencer de "Vida fit y activa" con más de 200.000 seguidores es trabajar con la verdad. "En mi caso crear contenido positivo y ayudar a las personas con él me permite llegar a más gente y crear una comunidad que te apoya y confía en tu palabra". "La verdad siempre ayuda en el plano personal pero a mí, en el profesional, también me ha beneficiado", recalcó.

7. Hacer las cosas con el corazón y con pasión

Estefanía Ruiz, Digital Marketing Manager en Ecovidrio y autora del blog "No soy tu estilo", centró su mensaje en la necesidad de "hacer las cosas con el corazón y con pasión" y animó a todas las asistentes a, si de verdad quieren algo, "demostrarlo y cogerlo".

El éxito que ha conseguido, Estefanía Ruiz lo resumió con los verbos que rigen su día a día: vivir, sentir, emocionar y compartir. Y terminó su intervención con una reflexión: "Las mujeres nos encontramos con muchas piedras que tratan de apagar a muchas de las mujeres que nos inspiran, por lo que tenemos que ayudarlas a brillar y eso sólo se consigue a través de la pasión".

8. Insistir

Las fundadoras de Drestip, Patricia de Juan y Rocío Lumbreras, recalcaron durante su intervención que "la clave del éxito se basa en insistir".

En su empresa, afirmaron que han trabajado y trabajan con perseverancia, optimizando recursos, cuidando mucho la imagen y analizando siempre el perfil de nuestro público objetivo para ofrecer el mejor servicio. Por ello y ante todas las mujeres asistentes aseguraron que "con mucho trabajo y con mucha perseverancia las cosas salen adelante".

Taller: la superación personal, el equilibrio y el aprendizaje como claves del éxito

La coach Usoa Arregui realizó durante el evento un taller, junto a Ignacio Alonso y Alfredo Julià, con historias inspiradoras y motivadoras que ayudaron a comprender la importancia de sentirse exitoso.

"¿Usted siente que es una persona de éxito?" De un total de 200 personas, sólo una decena contestó afirmativamente con rotundidad. Así comenzó el taller de motivación de la coach y co-fundadora de Cambyo, antes Different Coaches, Usoa Arregui, junto a sus socios Ignacio Alonso y Alfredo Julià.

A través de un juego, la iniciativa giró en torno a un fundamento básico: todos nosotros somos personas de éxito. En primer lugar, Usoa Arregui explicó que cuando ejercía la abogacía, no se sentía entusiasmada y que incluso no podía levantarse por las mañanas por falta de ilusión:

«Estaba en el lugar correcto pero en la posición equivocada. La gente me decía a menudo que le inspiraba confianza, por lo que elegí el camino del coaching. Claro que tuve miedo, pero más miedo me dio no hacerlo cuando todavía estaba a tiempo». Durante la actividad, el objetivo fue analizar la definición de éxito para cada uno de los asistentes.

Los ponentes reivindicaron que, aunque el concepto del término es individual e intransferible, el elemento de conexión común para alcanzarlo es la autenticidad, ya sea en el ámbito laboral o personal.

En base a eso, los asistentes se congregaron en diferentes grupos y debatieron sobre su significado. Para la mayoría de ellos, tener éxito es sinónimo de superación personal, tener confianza en uno mismo y conseguir un equilibrio en todos los aspectos de la vida o el aprendizaje.

Tras la puesta en común, los portavoces de cada grupo manifestaron que a partir de ahora estos valores les servirán de brújula para valorar las situaciones de futuro y crear una receta colectiva de éxito.

Entre otros aspectos, también se destacó la importancia de salir del área de confort para conseguir un alto grado de satisfacción y autoconfianza, así como aprender nuevas habilidades para que la autoestima también crezca.

Una de las asistentes explicó que después de esta actividad entendía que todo lo malo que le había pasado en la vida era tan importante como lo bueno, por lo que sintió una gran satisfacción por el aprendizaje de conductas que le hicieron valorar más los buenos momentos.

Fue entonces cuando los ponentes volvieron a formular la misma pregunta del inicio, a lo que cada una de las personas que se encontraba en la sala, sin excepciones, levantó la mano y afirmó que a partir de ahora aplicará este aprendizaje para poder llegar a sentir que son personas exitosas.

Usoa Arregui es cofundadora de Different Coaches, ahora denominada Cambyo: actividad de coaching en entorno profesional o de empresa. Con este cambio, tanto ella como Ignacio Alonso y Alfredo Julià han querido dar un nuevo impulso y una nueva energía a su proyecto de acompañamiento, a organizaciones y personas, en sus procesos de transformación.

Cambyo realiza sesiones de coaching de equipos con mirada sistémica, sesiones individuales de coaching ejecutivo, talleres de desarrollo de recursos como el liderazgo, habilidades comunicativas, gestión de la crítica, desarrollo creativo, gestión del cambio o valores del equipo e individuales.

Premios eWoman 2018

INFORMACIÓN reconoció la trayectoria de cuatro mujeres emprendedoras de Alicante, visibilizando su creatividad y talento. La jornada eWoman concluyó con la entrega de premios en la que el jurado valoró la innovación y el emprendimiento en el entorno laboral y tecnológico.

La fotógrafa alicantina de reconocido prestigio internacional, que además estuvo muchos años trabajando para INFORMACIÓN, Cristina de Middel, recibió el premio Arte digital y Redes Sociales. En su ausencia, recogió el premio su compañera y redactora jefa del diario INFORMACIÓN, Mercedes Gallego.

El jurado de eWoman concedió el premio en la categoria de Negocio Online a la emprendedora alicantina y fundadora de la tienda Valentina, Beatriz Sánchez, quien se emocionó y aseguró que no esperaba recibir este galardón.

El premio Trayectoria Profesional by Caixabank recayó en la directora de Agua España de Suez, Asunción Martínez.

Además, como excepción, en esta edición se reconoció los méritos a la Responsabilidad Social Corporativa de Rosa Escandell. El jurado entendió que había que poner en valor la contribución activa y voluntaria de las empresas a la mejora social, económica y medio ambiental. Y este año consideró que había una mujer detrás de una empresa, como es Rosa Escandell -directora de A Puntadas, que cumple con todos estos requisitos y que merecía un premio especial.

Por su parte, la senadora por la provincia de Alicante Asunción Sánchez Zaplana recordó a Carmen Alborch por haber tenido una carrera de éxito y haber luchado durante toda su vida por abrir puertas a las mujeres. Por último, invitó a las asistentes a «volar hacia el éxito».

El jurado de la primera edición de los premios eWoman estuvo compuesto por las siguientes profesionales: la vicepresidenta de Aepa, María José Bernabeu; la vicepresidenta de la empresa familiar, Maite Antón; la jefa de la seccion de Economía del Diario INFORMACIÓN, María Pomares, la diputada provincial de Igualdad, Mercedes Alonso y la empresaria alicantina, Ana Espadas.

A partir de este momento Editorial Prensa Ibérica y el diario INFORMACION empiezan a trabajar en una nueva edición de Ewoman para recoger la labor de mujeres líderes e inspiradoras.