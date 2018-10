El evento eWoman, que tendrá lugar este jueves, 25 de octubre, en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), contará con la participación de distintas mujeres emprendedoras y empresarias muy influyentes, tanto en sus perfiles de redes sociales como en el ámbito tecnológico y profesional. Perfiles diferentes, pero todos ellos igual de apasionantes.

Es el caso de Estefanía Ruiz, que nació hace 32 años en Almería. Estudió Derecho y Administración de Empresas y realizó un máster en Marketing Digital.

Desde hace cinco años trabaja como Digital Marketing Manager en Ecovidrio y es autora del blog No soy tu estilo. Además, compagina todo esto con diferentes causas solidarias a las que intenta dar voz desde sus redes sociales.





¿Qué podemos encontrar en el blog No soy tu estilo?



Mi blog es mi casa y lo utilizo como altavoz. En él traslado lo que ocupa mi mente y lo que me preocupa. Es mi herramienta para intentar dar visibilidad a causas con las que me siento identificada y, a la vez, es el modo de poder conectar con personas que comparten mi manera de ver el mundo.

Suelo escribir una sección que se llama "Basado en hechos reales", en la que relato problemas, preocupaciones o reflexiones del día a día sin ser políticamente correcta. Las personas necesitamos vernos reflejadas.





¿Cómo se compagina el trabajo en Ecovidrio con mantener un blog activo y unas RRSS actualizadas con miles de followers? ¿Cómo organizas el tiempo?



Yo siempre digo que me dedico al marketing de día y a ser bloguera por la noche. Mi trabajo y mi hobby son totalmente compatibles porque se conexionan entre ellos. Ambos requieren estar al día, ser creativos y preocuparnos por el entorno que nos rodea.

Eso se consigue solo cuando dejas de hacer cosas para ti y empiezas a tener una visión más amplia de tu territorio.

Además, ahora me he lanzado y he creado junto a una amiga una marca de ropa: Jaleito (@quierojaleito). Para nosotras simboliza una forma de vivir la vida exprimiéndola al máximo. Nuestras prendas se han creado de forma sostenible con algodón orgánico certificado, en India. De la mano de la ONG Fair Wear Foundation que asegura las condiciones de comercio justo y respeto a los derechos de los trabadores.





¿Cómo surgió la oportunidad de comenzar a trabajar para Ecovidrio?



Siempre pienso que las cosas pasan por una razón por lo que hacemos, creemos y creamos. Por eso, creo firmemente en las causalidades y no en las casualidades. Hace cinco años Ecovidrio me eligió como embajadora de Almería, mi tierra, para una campaña de concienciación.

Yo en aquella época acababa de terminar el master y me dedicaba íntegramente a los contenidos del blog. Pero mis padres, como suelen hacer los padres, me aconsejaron (muy bien aconsejada) que buscara algún trabajo relacionado con aquello que había estudiado y a lo que le había dedicado tanto tiempo.

Me di cuenta de que tenían razón, pero solo me planteé buscar un trabajo que realmente me apasionara y fuera fiel a mis valores y principios. Cuando acabé la campaña con Ecovidrio, me di cuenta que ese era mi lugar. Envié mi CV a y les transmití esta idea, que quería ser parte de su equipo.

Coincidencias de la vida, en ese momento había un proceso de selección abierto en el departamento de marketing y me quedé finalista. De esto han pasado cinco años y sigo teniendo la misma ilusión que el primer día.





¿Cuál es tu función principal en Ecovidrio y cómo es el día a día gestionando la comunicación de una marca con más de 500.000 seguidores?



Soy Digital Marketing Manager de Ecovidrio y me responsabilizo de gestionar la estrategia y los contenidos de todos nuestros canales digitales (Facebook, Youtube, Instagram y Twitter).

En este contexto también lidero las alianzas y colaboraciones con influencers para maximizar nuestro mensaje. Creo que las redes sociales son una oportunidad brillante para crear, cocrear y dar voz al ciudadano.

Además del ámbito digital, participo de los objetivos generales y la realización de las campañas de movilización social, más de 300 al año. Todo nuestro equipo trabaja para llegar al corazón de las personas e instaurarles el hábito de reciclar envases vidrio y ver la importancia que un simple gesto, tiene para el medioambiente.

Nuestro día a día es caótico porque somos un departamento abierto a buenas ideas, así que nos pasamos el día "inventando" y buscando las maneras de alcanzar a nuestro público objetivo, que como podéis imaginaros es todo el mundo.





¿Qué opinas de eventos como eWoman, que ponen en valor el trabajo y el éxito de diferentes mujeres, en el que vas a participar?



Soy feminista y fiel defensora del valor de la mujer. Creo que eventos como eWoman son muy necesarios para visibilizar algo que muchas veces otros se encargan de "apagar" y es que las mujeres somos muy válidas, que tienen que luchar contra muchos obstáculos en sus carreras profesionales y en su vida diaria y que por supuesto, hay mujeres que han cambiado el mundo. Solo hay que dejarlas que brillen.





Un pequeño adelanto de tu conferencia, ¿qué claves nos vas a ofrecer?



Que las cosas hay que hacerlas con corazón. Si se hacen con el corazón, saldrán bien.