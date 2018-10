«La comunicación es fundamental para comenzar un cambio personal y profesional»

El evento eWoman, que tendrá lugar este jueves, 25 de octubre, en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), contará con la participación de distintas mujeres emprendedoras y empresarias muy influyentes, tanto en sus perfiles de redes sociales como en el ámbito tecnológico y profesional. Perfiles diferentes, pero todos ellos igual de apasionantes.

Usoa Arregui se define como una mujer incombustible frente a los retos de la vida. No se detiene ante las adversidades y pone pasión en todo lo que se propone. Cofundadora de Cambyo, antes Different Coaches, dará al público de eWoman Alicante un impulso para sentirse motivado y protagonista a través de una actividad de coaching muy interesante.





¿Nos darías una breve definición para aquellos que desconozcan qué es el coaching?



El coaching es un camino para conseguir ver lo que por nosotros mismos es muy difícil de percibir: cómo estamos actuando, cómo nos comunicamos para conseguir lo que queremos conseguir, y como eso nos está afectando para alcanzar nuestros objetivos.

En este campo, la comunicación es un valor fundamental. Sin darnos cuenta, podemos estar tirando piedras a nuestro propio tejado o impulsar lo que queremos.

En resumen, a través del coaching hacemos que nuestros clientes tomen consciencia de su parte verbal y gestual involuntaria. Cosas pequeñas que tienen un gran impacto.





¿Por qué disteis el salto de Different Coaches a Cambyo?



La filosofia de nuestra empresa tiene dos ejes principales y Cambyo refleja mucho mejor una idea que hemos tenido siempre, que es que cualquier éxito de nuestros clientes depende de ellos. Nuestro lema es «El cambio empieza en ti», nuestros clientes son los protagonistas de su cambyo. Decidimos cambiar el nombre por eso.

Somos firmes defensores de que no hay mejor aprendizaje que el que se produce a partir de la experiencia. A través de cursos, talleres y actividades prácticas como el storytelling enseñamos a profesionales y a equipos a desarrollar y potenciar sus capacidades para conseguir sus metas. Luego, más allá de lo individual, se producen una serie de cambios en cadena, lo que llamamos «beneficios colaterales».





¿A qué te dedicabas antes y cómo comenzaste a dedicarte al coaching?



Realmente yo estudié Derecho, fui abogada fiscalista y decidi dar este salto porque sentía que estaba en el lugar correcto pero en la posición equivocada.

Día tras día observaba cómo mis clientes no llegaban a acuerdos, o cómo mis jefes no sabían generar confianza en los clientes, pero mi papel y lo que se esperaba de mí no era señalar y ayudar a que todo eso cambiara, era el terreno legal.

Poco a poco me fui formando y decidí dejar ese mundo para dedicarme a lo que realmente me apasiona, el coaching.





Estamos deseando saber qué taller vais a realizar este jueves en eWoman Alicante...



No te lo puedo contar porque el factor sorpresa es muy importante, pero como pequeño adelanto te diré que, después de una mañana escuchando historias inspiradoras y motivadoras, el público se va a convertir en protagonista del evento. ¡Todos tenemos historias muy interesantes! Y vamos a descubrir juntos los éxitos de cada uno.





Ya has asistido a diferentes jornadas eWoman por toda España... ¿Qué opinas de este evento?



Me parece maravilloso, es una manera entrañable de acercanos a la realidad de mujeres que a veces creemos que han sido tocadas por una varita mágica. Y, lo cierto, es que puede que tengan en común con nosotros mucho más de lo que imaginamos.