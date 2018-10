Superación personal: Asiste al II encuentro de Las Alas de Samotracia

Hay una expresión que he escuchado mucho a lo largo de mi separación: "Alicia, todo tiene un porqué" pero cuando acabas de separarte, con un hijo de 3 meses y estás totalmente rota, que todo tenga su porqué te importa bastante poco.

Alicia Antón



Me llamo Alicia Antón, tengo 35 años y Las Alas de Samotracia fueron esa ventana al mundo en dónde pude gritar que me sentía completamente destrozada y sola. Juzgada por una sociedad que se mueve por roles sociales de edades, matrimonios e hijos. Y que cuando no cumples una de esas premisas te hace sentir un bicho raro.







Nadie te habla de cómo superar una ruptura, de cómo salir de una relación tóxica, de la soledad de la maternidad, de las madres separadas, de lo mucho que juzgan las mujeres a otras mujeres. De lo difícil que es volver a empezar, ni de la culpabilidad que sientes cuando tomas la decisión de divorciarte, ni de lo que destruyen los silencios en casa, el no tener planes o vida social. Ni te hablan de la depresión, ni de que es bueno y positivo buscar apoyo y ayuda para poder salir adelante.

Es todo como un tabú de tristeza y fracaso. Y te levantas y te vas a trabajar, porque eres madre sí, pero tienes sueños, pero vives por inercia. Durante mi tiempo libre escribía, escribía sin filtros todos mis estados de ánimo en Las Alas de Samotracia.

Y resultó que existían muchas mujeres que estaban pasando por la misma situación que yo. Mujeres rotas y perdidas que se sentían identificadas con mis escritos. Y mujeres independientes y fuertes que nos recordaban que a la vida hay que echarle ganas, que la clave es adaptarse y que la actitud lo es todo. Por eso actualmente somos más de 117.000 personas las que forman Las Alas, como coloquialmente llaman a esta comunidad.

El primer encuentro fue muy pionero y asistieron más de 150 mujeres de todas las edades, desde Cádiz, Barcelona, Madrid, Oviedo, Albacete, Cuenca, Valencia... Todas compartiendo historias y cogiendo toda esa fuerza que todavía tenían y que habían olvidado.

Este año vuelvo a rodearme de mujeres humanas y profesionales, como la psicóloga forense Stéphanie Andugar, creadora del Blog El Amor Es Chulo. Que no ha parado de recordarnos que el amor no duele, ni controla, ni maltrata.

A Vanessa Agulló y María Inarejos, Terapeutas Gestalt con el proyecto "En tu búsqueda y en mi encuentro", y que nos ayudarán a entender por qué es tan complicado tener una relación de pareja sana.

Y Silvia Adriasola, coach experta y de gran reconocimiento en el liderazgo y empoderamiento femenino. Y por supuesto, mujeres como tú y como yo, que vendrán a contarnos su testimonio, muy personal y muy íntimo del que no puedo hablaros porque tenéis que escucharlas.

Porque tú eres tu mejor proyecto.

Porque lo bueno, si le echas ganas a la vida también vuelve.

Todos los datos del evento

Fecha: 3 de noviembre

Lugar: Museo Arqueológico de Alicante

Hora: 10.00-19h.

El aforo es limitado, inscripción obligatoria. Saca tu entrada aquí.