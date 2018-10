¿Ya tienes tu entrada de Iberia Festival 2018? Conoce todo el cartel

El mejor festival de pop rock español llega a Benidorm los días 12 y 13 de octubre. El Auditorio Julio Iglesias acoge durante estos días la 6ª edición de Iberia Festival, un festival que se consolida año tras año con artistas como Estopa, Rosario, Dani Martín, Siniestro Total, Danza Invisible y así hasta más de 100 grupos y bandas de primer nivel.

Para celebrar esta edición, Tequila, banda formada en los 80, regresa con más fuerza que nunca para presentar su Adiós Tequila Tour en Iberia Festival junto a sus temas míticos como "Salta" o "Rock and Roll en la plaza del pueblo".

La relevancia de Iberia Festival ha marcado una gran importancia en el mundo musical, puesto que ha sido el único en conseguir reunir a Golpes Bajos tras 33 de ausencia en las tablas. En este caso en un concierto homenaje a Germán Coppini que reúne a Iván Ferreiro (su último trabajo homenaje a la banda, Cena Recalentada), Sole Giménez de Presuntos Implicados, Pepe Begines de No Me pises que llevo chanclas, Nacho Campillo de Tam Tam Go, Javier Ojeda de Danza Invisible y Mercedes Ferrer.

Golpes Bajos



Entre los artistas que podrás disfrutar en Iberia Festival 2018 se encuentran Coque Malla, con su gira Irrepetible; Café Quijano regresa a los escenarios con su nuevo trabajo cuando se cumplen 20 años desde su debut discográfico; o Jaime Urrutia, quien marca la historia de la música viva de nuestro país, músico de especial sensibilidad captando la idiosincrasia de la vida, de marcadas particularidades y grandes sutilezas.

Café Quijano



Cabe destacar que el festival se abre a bandas emergentes como Perdiendo los Papeles o Badlands, entre otras, y que tendrá el mejor tributo a Héroes del Silencio de España, Iberia Sumergida.

Actividades paralelas a Iberia Festival

Además de los conciertos del propio festival, se han organizado por primera vez sesiones matinales de 12:00h a 17:00h con entrada libre en el Parque de l´Aiguera. En el recinto habrá animación infantil, Djs, zona para tapear y tomar alguna copa y la actuación de las bandas Teniente Vinilo y Cuatro. Recarga las fuerzas en los foodtrucks y alguna que otra sesión de vermut.

Por otro lado, el día 13 se llevará a cabo la presentación del libro de Xavier Valiño, "Escenas olvidadas. La historia oral de Golpes Bajos", que revela en voz de sus tres protagonistas y los colaboradores más próximos, todo aquello que nadie había contado hasta ahora o había quedado relegado por el transcurso del tiempo.

Entradas de Iberia Festival

El festival realiza la apertura de puertas a las 17:30h el viernes y a las 18:00h el sábado.

Tu entrada la puedes comprar aquí.

Cartel de Iberia Festival 2018