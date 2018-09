¿Quieres amueblar tu casa? Visita Firahogar este fin de semana

El Salón del Mobiliario, Equipamiento y Decoración del Hogar, Firahogar, abre sus puertas en una edición especial ante la celebración de su 25 aniversario.

La feria, que se celebra del 28 al 30 de septiembre, ofrece diferentes posibilidades a través de los múltiples comercios que exponen sus productos de mayor calidad al mejor precio, tanto muebles e interiorismo como iluminación, cocinas, exteriores, servicios de distintos ámbitos, asociaciones e incluso órganos oficiales.

Este año, más de 45 empresas han confiado en Firahogar para ser expositores y presentar sus artículos y servicios al público, muchos repetidores y otros que acuden por primera vez.

La feria ofrece las últimas tendencias en hogar



El certamen, que se celebrará en el pabellón 2, atrae a todo tipo de públicos, tanto interesados en nuevas tendencias en moda de hogar como aquellos que buscan ofertas en mobiliario y decoración.

Con motivo de la efeméride, la organización llevará a cabo diferentes acciones de promoción para hacer un recorrido por los 25 años de Firahogar, en los que ha recibido la visita de miles de clientes. En esta edición, el horario de la feria es de 10:00 a 21:00 horas y la entrada se puede adquirir de forma anticipada en la taquilla virtual de IFA por 2 euros, en taquilla por 5 euros o reducida (bonos de descuentos, discapacitados, jubilados) por 3 euros. Los niños menores de 12 años acompañados entrarán gratis.

El certamen, que tiene una periodicidad anual, está abierto a todo tipo de público que podrá no sólo ver las últimas tendencias en equipamiento del hogar y decoración, sino que podrá llevarse a casa todo aquello que le interese puesto que estamos ante una feria de venta directa, lo que supone uno de los grandes atractivos de la misma.

Firahogar ofrece todo tipo de estilos decorativos



Productos de vanguardia, de diferentes estilos decorativos, productos innovadores donde prima el diseño que consiguen diferenciarse respecto a su competencia. Todos estos elementos son los que podrán encontrar los asistentes, disfrutando además de los mejores precios y una impecable atención.

En definitiva, en la feria se puede encontrar desde todo tipo de mobiliario para el hogar hasta artículos de decoración, pasando por iluminación, accesorios para todas las estancias, cocinas, colchones, sofás, tratamientos de agua, elementos de exterior y piscinas.

Además, durante este fin de semana la Institución Ferial Alicantina propone una triple cita con las ferias Firahogar, Kids and Co by Fátima Cantó y la Feria Inmobiliaria de Alicante.



Firahogar atrae a miles de asistentes



Las ferias, que atraen cerca de 20.000 visitantes en cada edición, esperan atraer este año a más público con la ampliación de metros destinados a talleres y la mejora de las zonas prioritarias como la de cambiado o lactancia.

Kids & Co by Fátima Cantó

Llega como novedad Kids & Co by Fátima Cantó, el primer Salón de la Infancia, que se celebrará los días 30 de septiembre y 1 de octubre en el pabellón 1.

En el certamen se ofrecerán novedades en maternidad e infancia, cumpliendo su misión como feria de productos esenciales destinados a hacer más fácil la vida de los futuros o recientes padres, además de ofrecer conferencias y talleres de distintos ámbitos.

Algunas de estas actividades son por ejemplo un taller de masaje infantil; pilates para embarazadas, post-parto e infantil; cursos de primeros auxilios o coloquios de asistencia libre.

Las zonas de exposición y stands se alternan con espacios abiertos y facilitados para los papás como la zona de cambiado o lactancia, además de diferentes áreas de juego y guardería gratuita.

Feria Inmobiliaria

Este año tendrá lugar un tercer evento privado organizado por Salones Inmobiliarios y de Vivienda en IFAmeet: la Feria Inmobiliaria de Alicante.

Durante este fin de semana se celebrará su 1ª edición, en la que se ofrecerá una importante oferta de vivienda de Alicante y provincias limítrofes, tanto de primera como de segunda residencia. El evento busca acercar la vivienda al comprador final.

Hogar Mobiliario presenta sus diseños y reformas en Firahogar

Hogar Mobiliario presenta sus diseños en IFA

A esta edición de IFA acude Hogar Mobiliario para exponer las últimas novedades en diseño de mobiliario para hogar.

Este año, la empresa ha implantado definitivamente un departamento exclusivo de estudio de cocinas, donde desarrolla los proyectos con una especialización y un tratamiento muy concreto, adaptándose a los requerimientos del cliente y ofreciéndole soluciones habitacionales y logísticas de alta gama.

Hogar Mobiliario apuesta por un concepto global de vivienda



Hogar Mobiliario ha creado el departamento «contract» (amueblamiento de espacios públicos como restaurantes, pubs, hoteles, comercios o instituciones), en una nueva concepción e instalación de equipamientos urbanos de alta calidad.

También desarrolla actuaciones específicas a nivel internacional, como por ejemplo en Oriente Medio, Suiza o Italia, en relación directa con la innovación tecnológica.

En lo que se refiere al ámbito nacional, la empresa trabaja con viviendas de dentro y fuera de la provincia de Alicante.



Hogar Mobiliario ofrece proyectos personalizados



Los proyectos son cada vez más personalizados, por lo que, a corto plazo, Hogar Mobiliario pretende lanzar una línea propia de mobiliario, en colaboración con firmas de primer nivel, para personalizar cada una de las partes de una vivienda según los gustos del cliente.

Todo ello bajo el asesoramiento de un departamento propio de diseño, capaz de modificar y personalizar los productos de las grandes marcas.

En lo que se refiere a reformas, Hogar Mobiliario también ha departamentalizado definitivamente esta sección y ha fusionado todas las profesiones en un mismo concepto de proyecto integral.

Así, ofrece a sus clientes el servicio definitivo de «proyecto llave en mano» con el objetivo de facilitar al máximo la realización de la reforma.

Este concepto se ha convertido en uno de sus pilares básicos al conseguir que el cliente saque más partido de un completo y profesional equipo de trabajo.

Hogar Mobiliario quiere que la experiencia de vivir en un hogar sea completa



Hogar Mobiliario apuesta por un concepto global de vivienda, en el que hasta el último detalle esté vinculado con el resto de elementos. El objetivo principal: que la experiencia de vivir tu hogar sea completa.

Para el equipo de profesionales, la transición entre estancias debe fluir con armonía y reforzar la sensación de coherencia y personalidad.

La empresa está en contacto directo con las grandes firmas y acude a todos los certámenes del sector, tanto nacionales como internacionales, para poner al alcance de sus clientes las últimas novedades.

Su sede se haya en la Avenida de Novelda nº9 en Elche y cuenta con una exposición de 300 m2.

Mármoles Formas & Diseño ofrece un servicio completo



Mármoles Formas & Diseño ofrece un servicio integral

También estará presente un año más en Firahogar Mármoles Formas & Diseño mostrando de cerca su manera de trabajar, siendo un taller de elaboración de mármol, cuarzo, porcelánicos, etcétera, en la provincia de Alicante dando un servicio integral sobre todo especializado en encimeras de cocina, baño, fachadas y escaleras.

Esta empresa cubre toda la extensión de posibilidades, y en todas garantizan la mayor calidad y un servicio profesional a manos de expertos en la materia.

Cuentan con el servicio Monoblock, un sistema de uniones invisibles capaz de fundir materiales cerámicos, cuarzos, granitos y mármoles en la propia obra, haciendo posible el traslado y colocación de todo tipo de frentes y encimeras, sin límites de diseño y medidas.

Mármoles Formas & Diseño está dedicado al mármol, al cuarzo y porcelánicos



Dan, además, servicio a través de tiendas de cocinas e interioristas, tanto a nivel de obra nueva como de rehabilitaciones y reformas.

Se trata de una empresa joven, con 13 años en el sector, cuyo sello diferenciador es la calidad que venden a sus clientes.

El cariño con el que hacen cada uno de sus trabajos queda reflejado en el resultado final. El principal objetivo de Mármoles Formas & Diseño es que el cliente, al ver su trabajo finalizado, esté satisfecho y así se lo transmita tanto en diseños sencillos como complejos.

Cuentan con un equipo de trabajo excepcional que hace posible todos y cada uno de los pedidos de sus clientes, sin ellos esto no sería posible.

No te pierdas sus novedades visitando su stand en esta edición de Firahogar hasta el domingo.