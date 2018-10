Apps, gadgets e ideas para aumentar la productividad en el trabajo

Es una de las herramientas líderes en la actualidad. El pasado año se enviaron a través de esta plataforma diez mil millones de archivos. Estos quedan almacenados en la nube durante siete días. Wetransfer se puede utilizar tanto desde el ordenador como desde el móvil. Si no la conoces no pierdas el tiempo. Ganarás tiempo al compartir y enviar archivos.

Forest y Be Focused: Forest es una aplicación para iOS creada con el fin de ayudar a las personas a olvidarse de su adicción al móvil y a priorizar lo realmente importante en la vida como son los amigos, la familia, el trabajo o la diversión.

Forest se basa en un bosque virtual que va creciendo, o no, en función de si se cumplen con los periodos de concentración que uno se marca y no se usa el móvil antes de tiempo. Be Focused, por su lado, ayuda a gestionar las tareas, viendo los hábitos y el tiempo destinado a ellos. Es capaz de marcar intervalos de trabajo y descanso recomendables, avisa con sonidos para detectar distracciones...