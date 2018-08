Benidorm: Última oportunidad para ver a todos los miembros de OT juntos

Por fin llega el momento que todos los fans de Operación Triunfo estaban esperando: la provincia de Alicante recibe el 4 de agosto a los cantantes del afamado concurso televisivo de RTVE que ha revolucionado el mundo de la música.

Lo hace en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm, con una actuación que es la última en la Comunidad Valenciana y la penúltima oportunidad en España para todos los seguidores de ver este espectáculo con todos los miembros de OT juntos.

37 canciones interpretadas por los 16 artistas

El concierto más aclamado por un público de todas las edades: jóvenes, mayores, familias, parejas, amigos? viene cargado de un total de 37 canciones interpretadas por los 16 artistas que han convertido los escenarios de las ciudades por las que han actuado en un auténtico show de música, luces y baile.

Desde la primera nota del tema grupal con el que se inicia cada concierto,"I´m still standing", se fueron sucediendo canciones como "What about us", "Quédate conmigo", "Miedo", "Que nos sigan las luces", "Euphoria", "Shake it out" y la actualmente popularísima "Lo Malo".

Ya sean interpretadas, hasta finalizar con un público emocionado y en silencio escuchando "City of stars" o absolutamente desenfrenado con el último vis, "La Revolución sexual".

Familias enteras contagiadas por la fiebre de Operación Triunfo, personas con gustos y edades muy dispares, padres y madres cantando y bailando acompañados de sus hijos. Todo eso ha conseguido el programa y su versión en directo con la gira OT 2017.

Consigue las últimas entradas

Alcanzando un éxito tras otro, la gira ha triunfado en numerosas ciudades de la geografía española y recala ahora en el escenario del Estadio Guillermo Amor de Benidorm. Sin duda, una actuación que pondrá uno de los broches finales más brillantes de esta Gira de Operación Triunfo 2017.

No pierdas una de las últimas oportunidades de ver este concierto. Puedes comprar tus entradas en livenation.es, ticketmaster, Fnac y El Corte Inglés.