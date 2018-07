Recorre Campello, Playa de San Juan o Santa Pola en moto de agua con Alijetset

Si todavía no has experimentado la increíble sensación de conducir una moto de agua por la costa alicantina, Alijetset te lo pone fácil. Anímate y reserva la ruta que más te apetezca y descubre los mejores rincones del Mediterráneo. ¡No necesitarás ningún tipo de carnet!

Ya seas alicantino o turista, no puedes dejar pasar esta aluciniante experiencia. La sensación única de navegar en una moto acuática mientras conoces a gran velocidad la costa alicantina. El Campello, la Playa de San Juan, Cabo de las Huertas, Postiguet, Santa Pola y un sinfín de rincones insólitos de nuestra costa.

Alijetset propone varias rutas guiadas por monitores cualificados con diferentes duraciones, desde 30 minutos hasta la excursión más completa de 2 horas a la Isla de Tabarca.

Además, puedes obtener una de las tarjetas regalo de Alijetset y obsequiar a quien quieras con esta actividad en la que descargar adrenalina y sentir la fuerza del viento en el rostro.

Y si lo que te preocupa es la seguridad, con Alijetset puedes estar tranquilo. Su equipo de profesionales son expertos en motos de agua y te lo harán sentir desde el minuto uno. La flota de motos se renueva año tras año para dar el mejor servicio y disponer de los más avanzados sistemas de seguridad.

¿Por qué alquilar una moto de agua?

Si vives en Alicante o estás aquí por vacaciones y aún no has probado las motos acuáticas es que no sabes lo fácil que es hacerlo, porque seguro que no es por falta de ganas.

Con Alijetset puedes disponer de ellas cuando quieras porque ni siquiera necesitas titulación para ello.



- La ubicación no tiene pérdida: Alijetset se encuentra en la Marina de Alicante. Ni siquiera necesitarás preguntar porque la zona está perfectamente señalizada.

- Puedes decidir si pilotar solo o con alguien más. Te cobrarán el precio por vehículo, no por persona. Por eso puedes optar por la exclusividad de alquilarla para ti o de compartir esta experiencia, y de paso, gastos.

- El tiempo que tú quieras: partiendo de una duración mínima, puedes solicitar estos apasionantes vehículos desde media hora hasta 3 horas y 15 minutos. Para ello participaréis en excursiones guiadas y coordinadas por uno de los monitores.



- Las motos más nuevas: navegaréis en modelos que acaban de aparecer en el mercado, con un sistema de frenado especial para vuestra seguridad.

Dirección

Muelle de Levante S/N (junto a muelle de espera)

Tel: 627 031 220