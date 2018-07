Blue Valley & Co te ofrece el ritmo más playero con deportes náuticos y tardeo en chiringuito

Blue Valley & Co te ofrece el ritmo más playero con deportes náuticos y tardeo en chiringuito

Blue Valley es marca referencia de las playas de Alicante, aunando el ocio náutico y el turismo activo con Blue Valley Watersports así como con su chiringuito de playa surfero Blue Valley Beach. ¡Conoce todo lo que te ofecen y dónde están!

Blue Valley Watersports

Anteriormente conocida como Energy Active, Blue Valley Watersports es una empresa de turismo activo con licencia TA-156-A, especializada en deportes como son Surf, SUP, Paddle Surf, Kayak, BigSUP y otras disciplinas náuticas. Recientemente distinguida SICTED Compromiso Calidad.

Puedes encontrar todo el año actividades, excursiones y campus tanto infantiles como para adultos, en sus dos escuelas de Alicante y Playa de Muchavista, además de los cuatro centros náuticos de alquiler en Playa de San Juan. Destacar las actividades para grupos como son las despedidas náuticas, cumpleaños náuticos y Team Building para empresas y organizaciones.

Además durante todo el año, el Equipo de SUP RCRA entrena cada semana en la sede La Cantera en el Real Club de Regatas, donde cualquier persona que quiera iniciarse, mejorar y progresar con SUP/paddle surf puede participar y disfrutar del deporte náutico y el buen rollo todo el año.

Sede de Alicante RCRA (todo el año): Paseo de Gomiz N.º 28 Real Club de Regatas de Alicante.

Sede Playa de Muchavista (solo en verano, frente Edificio Tobago)

Centros náuticos de Alquiler: Avenida Niza Nº3, Avenida Niza nº13, Avenida Niza nº26, Avenida Niza nº38.

Información y reservas

Tel: 635 230 672

E-mail: info@bluevalleyco.com

Blue Valley Beach

El chiringuito de playa Blue Valley Beach abrió sus puertas en primavera de 2018 con estilo surfero y orientado a las personas que buscan descansar, bailar y disfrutar cada día.

Blue Valley Beach consigue combinar lo mejor de un chill out en un oasis en la Playa de Muchavista, la música en directo los viernes con grupos como The Beach Brothers, EnTrastes, etc, fiesta cada sábado #tardeoplayero con DjFran Perez y DJ Juan Salas y lo mejor de SunsetSounds los domingos con DJ Juan Salas en cabina.

Prueba su selección de mojitos naturales o especiales con fruta de la pasión, melón sandía o fresa. También puedes celebrar en Blue Valley Beach cumpleaños, despedidas, eventos y fiestas.

Información y reservas

Tel: 635 230 672

E-mail: info@bluevalleyco.com