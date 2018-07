La tecnología puntera que hará más fácil y cómoda tus vacaciones de verano

¿Nuestra maleta se ha perdido y no sabemos dónde está? No hay que preocuparse porque ya se comercializan maletas inteligentes que tienen GPS incorporado y nos informan en cada momento de donde están. En caso de no tener tanto presupuesto, podemos adquirir unas etiquetas que controlan nuestro equipaje en prácticamente cualquier aeropuerto del mundo.

En la playa, ¿quién no se ha quemado alguna vez o ha encontrado a algún niño que se ha perdido? Empresas ya venden bañadores, tanto para hombre como para mujer, que te indican cuándo debes echarte crema y existen relojes infantiles con GPS para evitar sustos con los niños en la arena.

Para reducir al máximo todos los inconvenientes que surgen en las vacaciones cada año aparecen nuevos dispositivos y productos tecnológicos que nos ayudan a ganar tranquilidad.

Una app para comprar y comparar trenes

Estamos de vacaciones en el extranjero y tenemos que coger un tren. ¿Dónde buscamos? ¿Qué hacemos? Trainline permite reservar de manera rápida y sencilla los billetes de tren, ofreciendo también la posibilidad de comparar horarios y precios. Antes de coger podemos guardar el billete en el smartphone, sin tener que llevarlo en formato físico. También informa de la vía de salida. Para iOS y Android.

La maleta inteligente

Delsey Pluggage es una maleta conectada que permite numerosas funcionalidades a través de una app en el móvil. Tiene balanza integrada, con lo que se puede calcular el peso y evitar así pagar de más en el mostrador de facturación; puede cargar la batería de smartphones, tabletas y portátiles; informa al usuario cuándo su equipaje se encuentra en el avión. Dispone de luz interior, altavoz y el sistema de cierre es mediante un lector de huella dactilar.

Viajar sin perder el equipaje

Trace Me Tracke es una etiqueta de equipaje simple y segura, que desde el momento del check-in, hasta el momento en que el usuario llega a destino trabaja en tándem con los sistemas informáticos en miles de aeropuertos y cientos de aerolíneas alrededor del mundo, minimizando el riesgo de que el equipaje se pierda sin dejar rastro. El número de serie único en cada etiqueta actúa como pasaporte internacional para el equipaje. Cuesta alrededor de 15 euros.

El sensor que te avisa de cuándo debes ponerte crema

La marca francesa Spinali Design cuenta con una línea de bañadores que cuentan con un sensor de radiación ultravioleta que avisa mediante una app conectada por bluetooth al smartphone cuando llega el momento de volver a ponerse protector solar. El sensor de rayos UV se coloca en el bikini o bañador de una pieza mediante una pinza, en un enganche específicamente diseñado.

Batería externa de carga rápida

Con tantas aplicaciones en el móvil cada vez dura menos la batería. Para solventar el problema Ravpower es una batería externa de 22.000 mAh, capaz de cargar un smartphone hasta cinco veces con una sola carga. Además, tiene tecnología de carga rápida.

Relojes para evitar pérdidas en la playa

Perder un niño en la playa puede ser uno de los peores momentos para cualquier padre, familiar o amigo. Para minimizar el mal trago de la experiencia están los relojes infantiles Pikavú que permiten localizar al niño por geolocalización GPS. Es resistente a los golpes, al agua y lleva un cierre de seguridad que dificulta que el niño lo pierda.