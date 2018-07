Las series de Netflix y HBO que no puedes perderte este verano

Se trata de una serie-documental de Netflix sobre el polémico indio gurú Bhagwan Shree Rajneesh ( Osho ), su asistente personal Ma Anand Sheela, y su comunidad de seguidores en la comunidad Rajneeshpuram localizada en Wasco Condado, Oregón. Está subido en Netflix desde el 16 de Marzo de 2018, después de que fuese premiado en el Festival de cine Sundance . Una obra para no perderse.

Beware the Slenderman. Este documental de la HBO profundiza en el crimen cometido por dos adolescentes de Wisconsin siguiendo los supuestos mandatos de The Slenderman, un personaje tenebroso surgido de una historia ficticia en internet . Morgan Geyser y Anissa Weier intentaron asesinar a una de sus amigas en una fiesta de pijamas , como tributo para que Slenderman las llevará a vivir con él a su mansión imaginaria.

What happened Miss Simone? ( Netflix ) Este documental sobre Nina Simone es un recorrido por la vida y la obra de una de las artistas más interesantes del siglo XX . A través de grabaciones inéditas, entrevistas e imágenes de archivo conoceremos en casi toda su dimensión a una figura humana y musical sin parangón.

The girl in the river (HBO)

Este trabajo ganó el Oscar a Mejor Cortometraje Documental. Cuenta la historia de Saba Qaiser, una joven pakistaní de 19 años que sobrevivió al ataque de su padre y su tío, que pretendían quitarle la vida por haber manchado el honor familiar. El Primer Ministro Pakistaní, después de ver el documental, prometió cambiar la ley que deja impune a los agresores y asesinos en cuestiones de honor.