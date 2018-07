El outfit más top para los festivales de verano: consejos e ideas

Desde hace ya unos meses estamos en plena época de festivales. Se celebran por toda España y muchos de ellos se concentran ahora en verano y para acudir a ellos, hay que encontrar el mejor look, con las mejores claves y tendencias para estar a la última.

A continuación presentamos unos consejos para conseguir los looks más cañeros para los encuentros de música electrónica y tecno hasta los más especializados en ritmos indie y pop, y conseguir el outfit más top de los festivales a los que acudas este verano.

Prendas imprescindibles para un festival

Los pantalones con banda lateral y los estampados combinados serán algunos de los imprescindibles de esta temporada. Los primeros son los perfectos teloneros para cualquier concierto internacional de nuestra banda preferida. De hecho, es una de las tendencias más seguidas esta temporada por celebrities e influencers.

Así como para los hombres, quienes también buscan algo cómodo, sea largo o corto. Lo importante es que sea fresco y nos permita movernos con libertad y soltura. Si vamos a la playa o a una zona cercana no debemos olvidar el bañador, ya que siempre hay una ocasión para refrescarse.

Looks que marcan la diferencia

El street style y urban look también se traslada a los escenarios de música de los mejores festivales de este verano; y lo hace a través de tejidos que permiten disfrutar de la comodidad y versatilidad de prendas a la última.

Las zapatillas aparecen como un must para afrontar las maratonianas jornadas de música y los shorts, faldas o camisetas estilo crop top, aportan frescura bajo el sofocante calor.

El calzado también debe ser lo más cómodo posible para los chicos, preferiblemente cerrado para que sujete bien el pie, ya que con tanta aglomeración podemos llevarnos algún pisotón, pisar un cristal o tropezar. Según la elección que hagamos se puede añadir un calcetín fino de media caña con algún motivo que aporte un toque de estilo, además añadir un calcetín a nuestro outifit nos puede ayudar a evitar roces e incomodidades.

Vestidos y camisas fluidas

Para cualquier festival en verano, para las mujeres, los vestidos son una de las apuestas ganadoras para conseguir el mejor look. En colores vivos y coloridos, los vestidos en diferentes largos son unas de las tendencias perfectas para esta temporada musical. Desde tejidos que se adaptan a cualquier look con bañador o bikini en la playa, pasando por otros más elegantes que aciertan con los looks más indie y pop.

La estrella para cualquier festival al que acuda un hombre, son las camisetas básicas, tanto en color blanco como en color negro; cómodas pero con un toque de color muy especial. Pero sin duda, las camisas con estampados es lo que más verás en las colas de los baños.

Los complementos son también importantes. Recomendamos llevarlos en base a su utilidad y tratando de que no sean muy aparatosos. Es preferible utilizar una mochila pequeña que ocupe poco espacio y que nos permita movernos cómodamente, algún sombrero o gorra si vamos a estar mucho tiempo al sol... todo para estar perfectos durante todo el festival, que muchos duran más de un día y hay que dosificar las fuerzas y sobre todo, los outfits.