6 planes más allá de la playa en la provincia de Alicante

En verano, hay vida más allá de la playa. Eventos y actividades culturales, deportivas, fiestas€ recorren la provincia de Alicante de norte a sur. Estos son solo algunos ejemplos de municipios perfectos para visitar estas vacaciones y su variada agenda.

Calp: la cultura sale a la calle

Este verano, uno de los municipios costeros más bellos de la provincia apuesta todo por la cultura. Calp ha organizado un gran número de actividades para que pequeños y mayores disfruten como nunca estos meses de calor, tanto en el casco antiguo de la localidad, como en las playas.

- II Art al carrer

Exposición al aire libre de diferentes instalaciones artísticas que versan sobre la igualdad de género, repartidas a lo largo del casco antiguo, y realizadas por numerosos colectivos de artistas y asociaciones del municipio. ¿Su finalidad? dinamizar el Centro Histórico. Permanecerán expuestas hasta el 31 de agosto.

- Actividades infantiles

Talleres infantiles «A la fresca» de figuras con pasta de modelar y purpurina; flamenco para niños; música, abanicos de cartón y punto de libros... También teatros infantiles: «Fabularia», el 17 de julio a las 20 horas, «Invisibles» el 18 agosto a las 21 horas en el auditorio de la Casa de la Cultura, o «La cabra». el 28 de agosto.

- Cine al aire libre

Su ya popular «Cinema a la mar» en las playas de la Fossa (martes) y Arenal-Bol (jueves) a las 22 horas, se completa con el cine en el teatro Odeón (un anfiteatro exterior junto a la Casa de la Cultura).

- Teatro

Los adultos, podrán disfrutar de las obras «La liberación de la locura» (22 de julio), «Cinco horas con Mario», con Lola Herrera (11 agosto) o de la actuación del monologuista Agustín «El Casta» con su espectáculo «Magaluf» (26 de agosto).

- Actuaciones musicales

La Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante (OJPA) actuará el 18 de julio a las 21.30h en la plaza de la Villa, la Filarmónica de Cámara de Colonia el lunes 23 de julio, y la orquesta de la Comunitat Valenciana el 10 de agosto en el auditorio.

Además, Gente de Zona actuará el 15 de agosto en el Parc de la Creativitat, una actuación que está llamada a convertirse en el concierto del año en Calp.

- Actividades para la juventud:

El 28 de julio tendrá lugar un «Escape Room» y el evento «Last Day Zombie», será el 28 de agosto.

Además de todo esto, cabe destacar las visitas guiadas y gratuitas al yacimiento romano de los «Banys de la Reina», que se realizarán todos los martes desde el 24 de julio hasta el 28 de agosto. Así como visitas teatralizadas los viernes días 13, 20 y 27 de julio por el municipio, también totalmente gratis. Toda la programación ha sido diseñada por el Ayuntamiento de Calp.

Pilar de la Horadada, mucho más que playas

En Pilar de la Horadada el verano es para todos los gustos y aficiones. La playas se llenan de vecinos y turistas durante julio y agosto no sólo atraídos por sus transparentes aguas y sus arenas finas, sino porque además celebran múltiples actos culturales, festivos y deportivos dirigidos a todas las edades.

- El verano más divertido para niños

Durante julio, los más pequeños de la familia están disfrutando en Pilar de la Horadada de la actividad «Nos vemos en los parques», con monitores, pintacaras, globoflexia, pompas gigantes de jabón... que tienen lugar los martes y jueves del 3 al 26 de julio, de 19:00 a 22:00 horas.

- Compras y artesanía

Los comercios del núcleo urbano de Pilar de la Horadada se trasladan a la costa, a Torre de la Horadada y a Mil Palmeras. Se celebra «Mil Compras Express» el 21 de julio, y «Torre Compras Express» el 4 y el 18 de agosto.

También está el Mercado Pirata «La Ruta de los Corsarios» del 20 al 22 de julio y del 3 al 5 de agosto en Torre de la Horadada y del 27 al 29 de julio y de 17 al 19 de agosto en Mil Palmeras. Con artesanía, talleres, rincón infantil, ludoteca, animación y mucho más... Además del tradicional Mercadillo Nocturno Diario en Paseo Riviera de Mil Palmeras. Y los mercadillos semanales, los martes tarde en mil Palemeras y miércoles tarde en Torre de la Horadada.

- Música en directo

El sábado, 21 de julio se puede disfrutar de la VI Velada Musical Los Picos donde la Orquesta Vivharmonie de París y la Coral Horadada ofrecerán un concierto para disfrutar de la mejor música en las noches veraniegas. Para los jóvenes, el 14 de agosto el Parque Raimundo Benedicto acoge el festival «Luna de Agosto» con Djs locales y nacionales desde las 00:00 hasta las 07:00 horas.

- Deporte para todos

Continua el verano deportivo en Pilar de la Horadada el 22 de julio con la XIV edición de la tradicional Travesía a Nado Puerto de la Torre.

Además, para los amantes del running, el 27 de julio se puede participar en el Cross Nocturno Torre de la Horadada, y el 28 de julio, en el Cross Popular Mil Palmeras. Ambos se celebrarán a partir de las 19:15 horas para evitar el calor.

- Fiestas y espectáculo culturales

Si por algo gusta el verano es por las fiestas, en Pilar de la Horadada hay cinco citas inaludibles: «Aniversario Segregación» del 27 al 30 de julio, Mil Palmeras del 2 al 5; Torre de la Horadada del 11 al 15; El Mojón del 14 al 15 y Pinar de Campoverde del 17 al 19 de agosto.

Para ampliar información sobre la agenda cultural, festiva y deportiva de Pilar de la Horadada, consultar las páginas www.pilardelahoradada.org y www.visitpilardelahorarada.com.

Viu l´Estiu a Benissa, con mayor vida comercial, cultural y social

Un año más, «Viu l´estiu a Benissa» vuelve a las calles benisseras con nuevas propuestas y algunas ya vistas el año pasado, como ciclos musicales, propuestas gastronómicas, culturales, comerciales, turísticas o deportivas. Y es que a lo largo de julio, agosto y parte de septiembre, la localidad de Benissa se proyecta como un punto de encuentro para vecinas y vecinos, y para aquellas personas que nos visitan en estas semanas de vacaciones.

Benissa quiere continuar con lo iniciado en el verano pasado, donde se vio mucha más gente por las calles durante julio y agosto, gracias a este innovador programa de actividades que, además, se quiere potenciar con el BeniBús, el nuevo servicio gratuito de autobús que conecta el casco urbano con la zona costera del pueblo y la piscina del Collao.

En el ámbito cultural, destaca el Ciclo de conciertos musicales (viernes alternos de julio y agosto) que comprende desde el jazz, la samba, boleros o música clásica. También se recupera, con el apoyo del Casal Cultural de Benissa, los «Llavadors Poètics», en puntos emblemáticos como el Llavador de Santa Anna o el de Orxelles.

Otra novedad es la inauguración (27 de julio) del programa de intervenciones plásticas «Art al Ras», que mostrará el saber hacer del Grupo de Artistas de Benissa (GAB) con una temática cosmopolita, por la calle Puríssima y otros lugares próximos al núcleo histórico del municipio.

Por su parte, habrá nueva edición de la Open Night, el 25 de agosto, donde muchos negocios y tiendas de Benissa abren sus puertas hasta altas horas de la noche.

Una propuesta que se verá complementada con La Noche en Blanco, un acontecimiento con mucha repercusión en ciudades y pueblos donde los espacios museísticos del pueblo, la Casa Museo Abargues y El espacio de Arte Contemporáneo S. Soria, también abrirán sus puertas hasta la madrugada, además de otras actividades de música en directo o talleres infantiles de arte y sobre la historia de Benissa, sin olvidar la actividad de turismo activo «Atardeceres benisseros en Jeep».

Sólo hay que acudir estos meses a Benissa y disfrutar del verano con su gran oferta.

El Poble Nou de Benitatxell, fiestas con una programación única y divertida

El Poble Nou de Benitatxell celebrará del 20 al 31 de julio sus tradicionales fiestas en honor a Santa María Magdalena con musicales como «La jaula de grillos» el 23 de julio. Habrá también paellas gigantes, correfocs cenas populares, toros de las mejores ganaderías como La Paloma y Benavent y orquestas míticas como la Montecarlo. Esta última actuará el 22 de julio mientras que La Pato el 28 de por la tarde, día de las quintadas.

La macrodiscomovil Carnavalia on tour llegará el día 24. Habrá también «pilota» valenciana, mascletás y correfocs. Para más información consultaR el Facebook de la comisión de fiestas: Festers2018Benitatxell.

- Rutas que descubren acantilados de vértigo y cuevas embrujadas

El Poble Nou de Benitatxell propone al visitante sumergirse en la historia a través de viñedos, riuraus, cuevas embrujadas y vertiginosos acantilados. Turismo ha diseñado dos rutas. La del interior, «Història i patrimoni pobler» descubre el pasado íbero, romano y musulmán del municipio. Se puede realizar de junio a septiembre, los jueves a las 9:00 de la mañana.

La «Ruta dels penya-segats» descubre al visitante la costa. Discurre junto al acantilado y finaliza en la cala Llebeig. El camino culebrea por la falla del Moraig, acantilados y cuevas de contrabandistas. La belleza es hipnótica. La duración aproximada de las rutas es de dos horas y media.

La inscripción se podrá realizar en la Oficina de Turismo o llamando al 96 649 35 46, en www.turismo.elpoblenoudebenitatxell.com

Los Moros y Cristianos de El Verger, todo un espectáculo

Este verano es un buen momento para descubrir El Verger y su fiesta más atractiva: Los Moros y Cristianos, que se vienen celebrando desde 1978.

En la actualidad desfilan 14 «filaes», 7 moras y 7 cristianas. Esta fiesta está coordinada por el Consell Moro i Cristià El Verger, compuesto por dos representantes de cada «filà» y una Junta Directiva. Sus actividades y desfiles hacen que gran número de vecinos participen en la fiesta, mientras que mucha gente de los alrededores de la población y de comarcas vecinas se desplaza para ver la maravillosa mezcla de color y sonido, con sus magníficas vestimentas y bandas de música.

Los actos principales de la fiesta son la «Estafeta» y «Ambaixà», el 9 de agosto, donde se hace una pequeña entrada, llegando los dos bandos al Castillo (una estructura que lo representa en la plaza del Ayuntamiento).

El 13 de agosto, tiene lugar la Entrada mora y cristiana por las calles de la población. Al finalizar, se teatraliza el parlamento y reconquista del Castillo por parte del bando cristiano.

Y el día 15 de agosto, a mediodía tiene lugar una batalla del agua y por la tarde la Entrada de Bandas de Música. A continuación, el gran desfile de Moros y Cristianos con los trajes de gala y los boatos de las capitanías cristiana y mora.

Visita Guardamar y descubre su fiesta

Guardamar del Segura es mucho más que sol, playas y dunas. A finales de julio puedes descubrir unas fiestas que, seguro, te sorprenderán. Los Moros y Cristianos, este año, tendrán lugar del 20 al 29 de julio, siendo los desfiles más importantes los días 28 y 29 de julio.

El pregón es el punto de partida de las fiestas. Los primeros días se centran en la barraca popular, los concursos deportivos o espectáculos taurinos. Es en los días posteriores cuando se programan actos propios de los Moros y Cristianos. Las fiestas terminan con el desfile general en la que se presentan las mejores vestimentas para interpretar danzas, luchas de espadas, caballos o carrozas.

- En honor a Sant Jaume

Se trata de la fiesta más popular de la localidad y se celebra en honor a Sant Jaume. La gente se echa a la calle para rememorar, con tintes fantásticos y legendarios, el pasaje histórico de la reconquista cristiana.

De los numerosos actos que se celebran hay que destacar el pregón de las fiestas y la representación de la leyenda de l´Encantà, acto en el cual se proclama y corona a la Dama de Guardamar, y en que se escenifica la antigua historia de una joven que, tras haber sufrido un encantamiento, sólo puede ser liberada por los brazos de un valiente guerrero que antes habrá de ganarla en una batalla contra fuerzas maléficas.

- ¿Qué no perderse?

Durante las fiestas podemos bailar en los cuartelillos y kábilas de las diferentes comparsas. No te olvides de contemplar la llegada de las embajadas y los desfiles de los bandos moro y cristiano, sin duda, los momentos más espectaculares de la fiesta, en los que se revive la historia de la reconquista catalana. El fuego (con el correfoc, los castillos acuáticos, la mascletà, etc.) y la música son los protagonistas de esta fiesta.