Los 5 festivales made in Alicante de este verano

No hay verano que se precie sin un buen festival. Barcelona, Cádiz, Castellón, Albacete o Bilbao pueden presumir de ser destinos referentes para este tipo de eventos que tanto favorecen el turismo de una ciudad.

Sin embargo, lo cierto es que no hace falta irse tan lejos ni gastarse tanto dinero para disfrutar de grandes grupos y artistas porque en la provincia de Alicante, y más durante el verano, tienen lugar algunos de los festivales más importantes de España.

Algunos más conocidos, otros más independientes, pero eso sí, los hay para todo tipo de gustos musicales. Si todavía no los conoces€ ¡Toma nota!

Low Festival es uno de los eventos más esperados de la Costa Blanca / David Revenga.

1) Low Festival (Benidorm) – 27 al 29 de julio

El festival por antonomasia de la Costa Blanca y uno de los eventos de indie, pop, rock y electrónica más relevante del panorama musical actual. ¿Dónde? Como siempre, en la ciudad deportiva Guillermo Amor. 30.000 m2 de césped, piscina y espacios diferenciados para cada uno de los cuatro escenarios: un cartel impresionante (Phoenix, The Chemical Brothers, Editors, Izal, Kakkmaddafakka y muchos más) y un fin de semana que no olvidarás nunca.

Leyendas del Rock reúne a los aficionados del heavy y el rock duro / Información.

2) Leyendas del Rock (Villena) – 8 al 11 de agosto

Apasionados del heavy metal y el rock duro: este es vuestro festival. Leyendas del Rock vuelve otro año con una edición llena de sorprendentes grupos nacionales e internacionales: W.A.S.P., Rosendo, Children of Bodom o Nightwish con su único concierto en España de 2018 es solo un pequeño adelanto de lo que podrás encontrar. Tres escenarios, área de piscina, zona infantil para disfrutar al máximo en el Polideportivo Municipal de Villena.

En Rabolagartija Festival, el buen ambiente está asegurado / Salvador Villa.

3) Rabolagartija (Villena) – 16 al 18 de agosto

En 2018 el festival de reggae, funk, hip-hop, ska, rock y flamenco-mestizaje de Villena se consolida y crece a tres días, toda una buena noticia para los seguidores de grupos como La Raíz, Nach, La pegatina, Rozalén, Ofunkillo, Canijo de Jerez, Kase.O, Bebe, El Langui o El Kanka, entre muchos otros. Un recinto con camping a la sombra y piscina en el Polideportivo Municipal. ¡El buen rollo está asegurado!

Live the roof es un ciclo musical que organiza Coca-Cola por toda España / Jose Navarro.

4) Live the roof (Alicante) – Todo el verano

El ciclo musical que Coca-Cola organiza a lo largo de todo el territorio español vuelve al Castillo de Santa Bárbara de Alicante durante todo el verano, sin duda, un marco incomparable de la ciudad para este tipo de conciertos. Carmen Boza, El Kanka, Full, La Habitación Roja, entre otros, serán los artistas invitados de este año.

El Festivalet Independent de Gata tiene entrada libre

5) Figa (Gata de Gorgos)

Por supuesto, también hay festivales con entrada libre en la provincia de Alicante. El Festivalet Independent de Gata es uno de ellos: el 25 de agosto a partir de las 20:00 horas en el Camp de Futbol de les Sorts tienes una cita con Joe Pask, The Standby Connection o We Are Not Brothers.