El espectacular festival del verano con música de los 90 y pólvora en La Nucía

Exitazos que llenaron pistas en los 90, un piromusical 'homenaje a La Ruta' y el espectáculo de Pablo Ibáñez 'El Hombre de Negro', todo junto en una noche única por primera vez en la provincia de Alicante.

Apunta esta fecha porque no habrás visto nada igual hasta ahora: 21 de julio en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía bajo el título '90sVShype'.

Canciones y artistas que fueron números 1 en radio y en ventas de singles y discos, como Double Vision con 'All Right' o 'Knockin', Jerry Daley y su exitazo 'Gold', Just Luis y el 'American Pie' que hace vibrar cada vez que suena, New Limit con 'Smile', Sonia Madoc, Viceversa y su 'Piel morena' con el que ha bailado toda España en alguna ocasión, y por supuesto Ryan Paris y 'Dolce vita' con el que millones de personas han pasado grandes noches.

Los DJ's del '90sVShype

Todos los artistas estarán en el escenario de La Nucía junto a DJ's como Víctor Pérez, DJ Space, JM Grana, Kryss, Luisen y Paco García KKO, en un gran espectáculo que se alargará hasta bien entrada la madrugada y que estará presentado por el locutor Bartual, todo ello con la producción de VFV.

Pirotecnia y música, protagonistas en La Nucía

Pero '90sVShype' será mucho más que actuaciones musicales porque se podrá disfrutar de un piromusical 'homenaje a La Ruta' a cargo del mejor pirotécnico del mundo, Ricardo Caballer, de Ricasa.

Justo antes del piromusical llegará a La Nucía Pablo Ibáñez, más conocido como 'El Hombre de Negro', que presentará por primera vez en Alicante su espectáculo 'Hype' con el que recorrerá España y Europa el próximo año, un show con láser, pirotecnia y performance impresionante e impactante. Una puesta en escena como no se ha visto en España hasta ahora.

Un festival abierto a toda la familia

El festival '90sVShype' está abierto a todas las edades, por ello incorporará actividades para toda la familia en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía desde el mediodía, con lo que unirá ocio y música para todos los públicos.

Compra de entradas

Las entradas ya se encuentran a la venta en la página oficial del festival.

No te pierdas en una única actuación en La Nucía la mejor combinación de música, pólvora y un espectáculo único de homenaje a la música de los 90 que llenaron pistas.