Restaurante El Buen Comer, reconocidos arroces y tapas de todo tipo

Situado en pleno casco antiguo de Alicante, el Restaurante El Buen Comer destaca por su comida tradicional y su gran variedad de arroces, carnes y pescados en un ambiente familiar y acogedor. Dispone de una amplia carta apta para todos los gustos y bolsillos que no te arrepentirás de probar.

El Restaurante El Buen Comer, de gran tradicion familiar que se fundó en el año 1986, es sobradamente conocido por sus arroces, reconocidos tanto por gente de España como del extranjero. Con una experiencia de más de 20 años en la elaboración de este plato típico de la región, han conseguido una receta que es del agrado de gran parte del público. Concretamente ofrecen a sus clientes hasta 18 tipos de arroz. Todo un lujo para los amantes de este cereal.

Además ofrece en su carta una gran variedad de carnes y pescados frescos. Desde chuletón, entrêcotte, solomillo de cerdo ibérico, cochinillo asado estilo segoviano, merluza de pincho, dorada, lubina y atún, entre otras muchas más que no puedes dejar de probar.



Estas hogueras, y en cualquier fecha del año, puedes ir a comer o cenar a El Buen Comer en el momento del día que quieras. No importa la hora porque su cocina no cierra. Abre todos los días y su cocina se define con el formato non-stop, desde las 12:00h hasta las 23:30h.

Muy interesante para la gente que coma fuera de sus casa por trabajo, El Buen Comer dispone de varios menús, tanto a medio día como por la noche, entre ellos un menú del día.

En hogueras poseen un menú específico para esos días, en horario de medio día. El menú está compuesto de 3 entradas al centro de la mesa, un segundo plato a elegir, mas una bebida y postre por un precio de 15€ por persona.



Y como no, a destacar su terraza en la calle Mayor. En verano a pie de calle se puede saborear su gastronomía al tiempo que se disfruta del maravilloso clima de Alicante. Desde la terraza tendrás vistas a la plaza de la concatedral de San Nicolas, pues se encuentra a tan solo 50 metros de ella.





El Buen Comer dispone de un salón para celebraciones en la primera planta

En la planta baja del restaurante, además de la barra, se encuentra un salón con una capacidad de 45 personas, y en la primera planta un salón comedor para 70 comensales, en el cual se organizan todo tipo de celebraciones además del uso cotidiano.

Calle Mayor, nº 8 Alicante

