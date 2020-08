El informativo de Antena 3 sitúa Torremolinos en Alicante

'Antena 3 Noticias' lo ha vuelto a hacer. Un nuevo gazapo geográfico del informativo de Atresmedia ha vuelto a convertirse en uno de los temas más populares en Twitter. Y es que un rótulo del programa situó a Torremolinos en la provincia de Alicante en vez de en Málaga, algo que no pasó desapercibido para los telespectadores.



Durante una conexión en directo con un reportero en Torremolinos, los telespectadores pudieron leer en el rótulo ubicado en el extremo superior de la pantalla "Torremolinos (Alicante)". Un fallo que no sentó especialmente bien a los habitantes de esta localidad perteneciente a la provincia de Málaga, ni tampoco a los de Alicante dado que la noticia era sobre el cierre de una discoteca después de que un DJ, perteneciente al grupo musical Les Castizos, escupiera alcohol a los clientes.



No obstante, la mayoría de los tuiteros se tomaron el gazapo con humor. "Vale que lo han hecho muy mal en esa discoteca, pero mandar Torremolinos a Alicante para asegurar las medidas de distanciamiento es pasarse un poco, ¿no?", apuntaba uno. "A Alcoy le ponen una playa, Tabarca ya no es de Alicante y es de Valencia, y Torremolinos es de Alicante. Como nos confinen otra vez los alicantinos vamos a poder circular por toda España. ¡Ahí lo dejo!", añadía otro.





A Alcoy le ponen una playa, Tabarca ya no es de Alicante y es de Valencia, y Torremolinos es de Alicante. Como nos confinen otra vez los alicantinos vamos a poder circular por toda España. Ahí lo dejo! pic.twitter.com/I0SndImffi — ???????????? ???????????? ?????????? (@GarijoSilvia) August 3, 2020

- Señor, ¡se ha declarado un brote en la discoteca de Torremolinos!

- Rápido, ¡conectemos en directo con Alicante!

- Pepero señor, creo que usted se refiere a Torrevie...

- ¡Bah! Torremolinos, Torrevieja, ¿qué más da? Los dos tienen Torre.... ¡Y playa! Nadie lo notará. — Fran Estevan (@FranEstevan) August 4, 2020

¿Los de Torremolinos donde miramos el tiempo en Málaga o en Alicante? pic.twitter.com/8OlxafMmsn — AFML Malaga (@famimo2) August 4, 2020

Desde Peñíscola (Alicante, Port Aventura) confirmamos que el éxodo de madrileños hacia la costa es falso. pic.twitter.com/5g7RCLCTqf — Jaume I El Castigaor (@JaumeICastigaor) April 10, 2020

No se trata del único gazapo geográfico de 'Antena 3 Noticias' en los últimos meses.