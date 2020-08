Dakota Tárraga, de 'Supervivientes': "Me han pegado en el calabozo de Alicante"

La detención de la joven Dakota Tárraga, conocida exconcursante de 'Supervivientes', en Alicante por la Policía Nacional bajo la acusación de malos tratos a su madre continúa dando de qué hablar en los programas de Telecinco. Y es que la participante en el programa televisivo 'Hermano Mayor' ha acudido este fin de semana al plató de 'Viva la vida' para contar su versión de los hechos y ha señalado que le agredieron en el calabozo.



La joven alicantina ha reconocido en el programa de Mediaset que fue detenida y pasó por los calabozos pero ha subrayado que no ha maltratado a su madre. Asimismo, ha relatado que alguien llamó a la policía tras escuchar gritos en su casa, por lo que se personaron en su domicilio y, según la versión de Dakota, se la llevaron a comisaría sin recibir información de lo que ocurría: "Yo tengo una multa pendiente de pagar y pensaba que la Policía vino a por mi por eso". De igual forma, la superviviente ha denunciado que le agredieron durante el tiempo que estuvo en el calabozo en Alicante: "Por ser Dakota me tratan peor, me han pegado y todo y yo no tengo necesidad de aguantar lo que he aguantado estos días". No obstante, afirma que no ha interpuesto denuncia todavía ni ha acudido al hospital para que realicen un parte por las lesiones.



Ante las preguntas de la presentadora sobre el porqué estuvo dos noches en los calabozos si no había motivos, Dakota ha contestado que se debió a que se puso "bastante chula" con la Policía. "No lo veía justo y les dije lo que consideraba oportuno", ha añadido.



La versión acerca de la detención que relata la joven contrasta condado que la exconcursante de 'Supervivientes' fue arrestada el sábado 25 de julio por la Policía bajo la acusación de malos tratos a su madre y durante dos noches estuvo recluida en los calabozos de la Comisaría Provincial. Tras ser asistida el lunes siguiente en el juzgado de guardia de Alicante por el abogadoDakota Tárraga quedó en libertad después de pasar a disposición judicial y no presentar denuncia la progenitora, según informaronLas fuentes consultadas explicaron a este diario que la detención se realizó después de que se requiriera la presencia policial a las 21.40 horas en un domicilio de Alicante. La joven, que se encontraba en estado ebrio,Una dotación policial se personó en el domicilio donde Dakota convive con sus padres y tras recabar datos sobre lo ocurrido los agentes procedieron al arresto de la joven por malos tratos, ya que al parecer le había dadoLa participante de 'Hermano Mayor' fue trasladada a las dependencias de lay allí pasó dos noches encerrada en los calabozos antes de pasar este lunes a disposición judicial. La joven se acogió ante la Policía a su derecho a no prestar declaración, igual que en el juzgado de guardia. Los agentes que intervinieron en la detención de Dakota le indicaron a la madre el sábado que acudiera al día siguiente para presentar una denuncia formal, pero no lo hizo. Ante esta situación y la ausencia de pruebas para continuar con el proceso, el juzgado tenía previsto cerrar el caso el pasado lunes y