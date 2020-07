Netflix planta cara a la homofobia del gobierno turco

Netflix no se anda con tonterías. La plataforma audiovisual ha decidido cancelar la producción de su nueva serie original turca "If Only" después de que el gobierno de Turquía quisiera censurar la presencia de un personaje gay.

Esta ficción iba a ser producida por Ay Yapim, un cineasta turco de larga trayectoria que ya había trabajado con Netflix en la serie "Love 101", que se estrenó este año y tendrá una segunda temporada.

Las autoridades turcas, según ha publicado Variety, habrían denegado a Netflix el rodaje en el país si no se cambiaba el guión para eliminar que uno de los cinco protagonistas fuera homosexual.

Los productores rechazaron de plano tal intento de censura y directamente optaron por cancelar el proyecto pese a su avanzado estado de "gestación".

La trama de "If Only", que iba a estar protagonizada por la actriz Özge Özpirinçci, gira en torno a una mujer que retrocede en el tiempo hasta el día en el que su marido le propuso matrimonio.



Ante la censura, respeto a la visión del creador

Ante la posibilidad de haber rodado en otro lugar, la postura de Netflix es que si no se respeta la visión del creador, la serie no se hace.

Netflix ha comunicado que, pese a esta suspensión, su propósito es seguir apostando por otros proyectos en Turquía.

"Netflix sigue profundamente comprometido con nuestros miembros turcos y la comunidad creativa en Turquía. Estamos orgullosos del increíble talento con el que trabajamos", señaló un portavoz de Netflix Turquía.