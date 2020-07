Una polémica youtuber, posible fichaje de 'La isla de las tentaciones'

La vuelta de 'La isla de las tentaciones' está cada vez más cerca. Y es que el equipo del reality show revelación de Telecinco ya está grabando la segunda y tercera edición en Santo Domingo, República Dominicana. Tras la gran repercusión que tuvo el programa de Mediaset, son muchos los que ya especulan en redes sociales sobre los futuros participantes del programa.



Entre todos los nombres que se rumorean, hay uno que suena con más fuerza: Marina Yers. La youtuber e influencer ucraniana afincada en Madrid lleva varios días sin actualizar sus redes sociales, donde publica con mucha frecuencia, y los tuiteros han comenzado a especular con la posibilidad de que ella sea una de las tentadoras del programa que presentará Sandra Barneda. Y es que, en un principio, las fechas de grabación del programa cuadran con los días en los que la instagramer está "desaparecida".



"Realmente Marina Yers no está desaparecida ni muerta ni en un convento, está de tentadora en 'La isla de las tentaciones', el programa lleva grabándose desde junio", señala un tuitero. "No es tan descabellado, esta señora no se va de las redes así por así sin montar un circo antes y literalmente se ha ido sin decir nada", apunta otro.





Realmente marina yers no esta desaparecida ni moerta ni en un convento, esta de tentadora en la isla de las tentaciones, el programa lleva grabandose desde junio — alandalus invalida????? (@AlAndaIus) July 19, 2020

Realmente lo de que Marina Yers está desaparecida por grabar La Isla de las Tentaciones no es tan descabellado, esta señora no se va de las redes así por así sin montar un circo antes y literalmente se ha ido sin decir nada — Jorge Cyrus (@jorgecyruss) July 20, 2020

Pero, ¿por qué es conocida Marina Yers? La influencer acumula. Asimismo, la joven de origen ucraniano confesó que había sufrido cáncer por el desastre de Chernóbil en el programa de 'La Resistencia'.No obstante, la youtuber ha popularizado numerosos titulares por sus polémicas declaraciones. Y es que Yers se convirtió en 'trending topic' cuando señaló queTambién, entre otras controversias, se hizo una fotografía desnuda tapándose con varias mascarillas cuando había escasez de esta protección en España.