¿Saldrá Alba Flores (Nairobi) en la quinta temporada de La Casa de Papel?

La serie española más vista de la historia, "La Casa de Papel", sigue dando que hablar a diario. Este año se ha convertido en la producción de ficción más buscada en Google en todo el mundo. A partir de aquí, atención que hay espoilers.



El fenómeno continúa vivo a la espera de que llegue la quinta y, en teoría, última temporada. Unos nuevos capítulos que, según ha informado el actor Pedro Alonso, que da vida en la serie a Berlín, han comenzado ya a rodarse tras el parón por la pandemia de coronavirus.



Aunque todavía no se fijado una fecha para su estreno, lo más probable es que los podamos ver a finales de 2021 o comienzos de 2022.



Demasiado lejano se antoja para los fans de la producción de Álex Pina. Mientras tanto, cualquier palabra o gesto de su plantel de actores será escudriñado por sus seguidores, ansiosos por saber qué ocurrirá en el desenlace de la serie.



Y precisamente una publicación en la cuenta de Instagram de Netflix Latinoamérica, con un vídeo que muestra a Úrsula Corberó (Tokio) y Alba Flores (Nairobi) bailando en el camerino, ha hecho que el fandom se pregunte si esta última aparecerá en la quinta entrega a través de flashbacks, como ya ha ocurrido con Berlín.





Las actrices danen el lugar donde son maquillados y preparados para salir a escena y grabar. El vídeo se ha hecho(acumula en el momento de escribir estas líneas 1.663.446 reproducciones, pero ha ido acompañado por esa pregunta sobre la participación de Nairobi, tras su trágica muerte en la cuarta temporada.Algunas voces aseguran que ese vídeo, aunque publicado ayer con el"Si este vídeo no te lleva a lugares felices no sé qué lo hará, corresponde al rodaje de los episodios de la cuarta entrega.Si bien es cierto que la actriz recibió unade sus compañeros a la conclusión de esa temporada, no sería de extrañar que, ante la popularidad del personaje, se optara por rescatarla para algunas escenas sobre momentos del pasado.